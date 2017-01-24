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Отпетые напарники Отпетые напарники
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Skiptrace Отпетые напарники 2016 / США / Китай / Гонконг
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Отпетые напарники»

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Кто может обезвредить профессионального киллера с помощью розового  бюстгальтера и наимилейшей улыбки? Только герой Джеки Чана в комедийном экшене Ренни Харлин «Отпетые напарники». Динамичное бадди-муви с американским юмором и ноткой азиатской драмы получилось вполне классическим для картин о дружбе Джеки с США, вроде «Часа Пик» (1998, 2001, 2007) и «Шанхайского полдня» (2000) Кадр из фильма «Отпетые напарники» Бенни Чан (Джеки Чан)…

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Дмитрий Горячев 24 января 2017, 14:34
Оценка
Фильм огонь!! Джеки, как всегда, на высоте, не стареет парень 😈 В последнее время у него все исторические боевики были, а тут прям ностальгия по Часу пик. Советую!!!!
24 января 2017, 14:34 Ответить
Лина Потапова 25 января 2017, 23:54
Оценка
Мне кажется, что Джеки можно простить многое: его гротексное изображение русских, американцев, китайцев и монголов, раз за разом повторяющиеся истории про хорошего китайского копа и разнузданного американского парня. "Отпетые напарники" очень походят на "Шанхайский полдень" и "Вокруг света за 80 дней", наложенные на все 3 части "Часа пика", но только без афроамериканца. Неожиданный финал слишком уж неожиданный и походит больше на самоиронию истории про копа, который теряет своего напарника и идет мстить его убийце.
Вместе с тем, любо-дорого смотреть на сцены боев и то, что Джеки, даже постарев, не изменил себе. Он все также использует подручные средства во время боя, старается по-максимуму достоверно прописывать их, добавляя нотку комедии там, где обычно мы привыкли видеть брутальность, крутость или преодоление себя. Он все также дает нам химию на площадке, отлично сыгрывается с коллегами. Он все такой же милый и искренний, настоящий.
Порадовало маленькое погружение в мир культуры Китая, настоящая русская женщина Даша, а также использование наших, родных актеров в, казалось бы, голливудском блокбастере. Я помню, что Джеки Чан любит русских. Что же, русские отвечают ему взаимностью.
Фильм вызывает ностальгию по детству и желание пересмотреть старые-добрые фильмы, не лишен юмора, самоиронии и доброго посыла. На нем можно чему-то научиться, над чем-то посмеяться, где-то погрустить, где-то в отчаянии закатить глаза, но, все равно, в конце остается какая-то грусть: черт побери, Джеки, как же ты постарел!
Полцарства за то, чтобы вновь увидеть молодого и горячего Джеки Чана!
25 января 2017, 23:54 Ответить
Роман Коев 26 января 2017, 11:43
Оценка
Вот и добрался до российских кинотеатров боевичок от режиссёра легендарных "Крепкого орешка 2" с Брюсом Уиллисом и "Скалолаза" с Сильвестром Сталлоне. Фильм "Отпетые напарники" является одним из ярких примеров тесного сотрудничества в создании кино нескольких стран(США, Китая и Гонконга), отражение которого не иллюзорно наблюдается на протяжении всего просмотра. Также огромное влияние на стиль происходящего на экране оказал всемирно известный актёр Джеки Чан.

Сюжет фильма прост и тривиален - хорошие дядьки надирают задницу плохим дядькам. Комедийная и экшн-составляющая идут сквозь повествование рука об руку как главные герои в своих наручниках, между ними наблюдается абсолютный баланс. Постановка боёв на высоте и вызывает ностальгические воспоминания о прошлых работах Чана, как всегда он дерётся задорно и неуклюже-виртуозно. Реки в большей степени смешного, иногда не очень юмора льются на зрителя со всех сторон. Не обошлось и без изрядной доли клише(о, эти взгляды на русских...). Восхищает обилие красивых, необъятных пейзажей, через которые шагают к Гонконгу напарники. Картинка красивая, современная, пёстрая, без особых излишеств со стороны оператора(кино массовое всё-таки), а музыкальное сопровождение соответствует темпу и настроению повествования.

Без сомнения можно сказать, что команда фильма поработала на славу. Получился весёлый, зажигательный экшн, не имеющий никаких претензий на что-либо. Он лишь старается развеселить зрителя, и у него это отлично выходит! Премьера в широком прокате со 2 февраля 2017 года.
26 января 2017, 11:43 Ответить
Валентин 26 января 2017, 20:16
Оценка
Отпетые напарники
Бывают не стареющие актёры, сколько лет на экране, а всё как раньше, так же не оторвать глаз, восхищаешься ими. Джеки Чан из такой плеяды киноартистов. Если другие актёры не могут, то тянет на себе весь фильм :) И Отпетые напарники яркий пример. Кино получилось в меру задорное, яркое. Абсолютно наполненное комичными стереотипами обо всех: о русских, о китайцах, о американцах. С кучей нелепых ситуаций и удачными находками режиссёра да сценариста, но как было в мультике: -Маловато, маловато будет!
От дуэта Джеки и Джонни Ноксвила ждёшь постоянного экшена, потока шуток, как в том же Час пике или Шанхайском полдене... но провисания случаются, как бы ни старался тащить Джеки, даже с помощью Джонни. Но это не значит, что всё совсем скучно, просто ожидания, особенно если взглянуть на постер фильма, не совсем оправдываются.
Хорошо, что эти паузы 50 на 50 являются красивыми видами, хоть глаз радуется :)
Ещё хочется отметить чудную работу переводчиков: молодцы, браво! Сильно улучшили шутки по сравнению с оригинальным текстом, адаптировали их, просто кудесники.
Со 2 февраля идём смотреть на приключения двух напарников по неволе и напоследок смотреть классические неудачные дубли с Джеки ;) (и всё таки Джеки Чан каменно-резиновый, как он всё это переносит?)
26 января 2017, 20:16 Ответить
Анастасия Дмитриева 26 января 2017, 22:34
Оценка
Хороший фильм! Джеки Чан, как обычно, на высоте!
26 января 2017, 22:34 Ответить
Anna Smirnova 26 января 2017, 22:40
Сказать честно, я ожидала гораздо худшего от этого фильма, но все не так плохо, конечно это не "Час Пик", но вполне смотрибельный боевик с Джеки Чаном, где есть все составляющие фильма подобного рода: девушка в беде, которую нужно спасти, погони, драки, любовь и предательство.

Большая часть действия фильма происходит в России и Монголии, здесь м видим все стереотипы об этих странах. Конечно же были матрешки в кадре, почему-то герои ездили из Иркутска на поезде времен императора Николая II, и кажется, что они обязательно должны откушать рябчиков. Монголия. Конечно же люди на лошадях, национальный праздник в чистом поле, а в качестве национальной песни ни с того ни с сего звучит Rolling in the Deep в исполнении Джеки Чана. Но в общем все это смотрится довольно мило, не считая скучных и банальных разговоров главных героев о жизни и чести.

Вполне неплохое одноразовое кино на вечер, которое стоит посмотреть хотя бы ради Джеки Чана, при взгляде на которого у меня сразу появляется ностальгия пот детству.
26 января 2017, 22:40 Ответить
Дмитрий Резцов 27 января 2017, 00:31
Оценка
А вы знаете, как в российской глубинке играют в боулинг? Бенни Чан (Джеки Чан) и Коннор Уоттс(Джонни Ноксвил) расскажут вам все в новом комедийном боевике Ренни Харлин ¨Отпетые напарники¨.

Авантюриста Коннора Уоттса не любят в Макао: когда-то он обыграл местное казино на миллион долларов и невольно украл главную улику, обличающую главу крупного преступного синдиката. Спасает картежника, ни кто иной, как сибирская мафия. ¨Дима хочет поговорить с тобой¨ - сообщает русский мордоворот Сергей. Новая встреча не предвещает Коннору ничего хорошего. Гонконгский полицейский Бенни Чан отправляется на поиски афериста. Бенни нужно поймать Коннора в российской глубинке и доставить в Китай, чтобы вырвать из лап преступников свою дочь – Саманту (Бинбин Фань). Во время поездки им придется многое пережить вместе и стать напарниками – отпетыми напарниками.

Действие фильма разворачивается на просторах 3 стран: Россия, Монголия, Китай. Про Китай пусть судят жители Поднебесной. А вот Россию ни американцы, ни китайцы снимать так и не научились. Очень забавно наблюдать как Бенни Чана (Джеки Чан) во время драки на заводе бросают в груду матрешек. Или прекрасная прогулка Коннора и Бенни в березовом лесу: переодеть бы актеров в древнерусские доспехи - получится сцена для ролика о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Про то, как в фильме изображен поезд РЖД – промолчу. Проводники и машинисты сильно удивятся.

Да что там Россия! Создатели картины прошлись по всем стереотипам Монголии: пустыня Гоби, монголы-кочевники, лошади, юрты, национальные наряды и традиционные музыкальные инструменты. Сцена: лагерь в долине реки, племя сидит у костра, и тут, пьяный Бенни запевает ¨Rolling in the deep¨… Все его поддерживают, водят хороводы. Такой костюмированный коктель, составленный из культур Азии и Запада.

Когда Джеки Чана показывают крупным планом, невольно проскальзывает мысль: ¨Джеки уже не мальчик...¨ Возраст берет свое. 62 года – не шутка! Впрочем, актер не молодится - иронизирует над собой: время от времени слышны разговоры о пенсии и ферме с альпаками.

В целом, несмотря на банальность и предсказуемость сюжета, фильм насыщен зрелищными драками и качественным юмором. Смотреть его легко, складывается ощущение красивого захватывающего путешествия. Американский режиссер и самый известный китайский трюкач хорошо поработали.
27 января 2017, 00:31 Ответить
Леха Целовальников 27 января 2017, 12:35
Не шедевр, но хороший фильм)
По большей части пошел из за Джеки Чана, надеялся увидеть добрый забавный кинчик, в общем ожидания были оправданы. Как обычно стереотипы про русских, спецэффекты которые порой смешнее самих шуток и банальность сюжета. Но все разбавлено приключением и иронией главных героев, в целом оставляет хорошее впечатление.
27 января 2017, 12:35 Ответить
Владимир Грянченко 27 января 2017, 12:40
Оценка
Смотрел на пресс показе в Волгограде с семьёй, классный фильм. Всем советую сходить и посмотреть, не пожалеете.
27 января 2017, 12:40 Ответить
Яна 27 января 2017, 12:52
Оценка
Фильм не плохой, есть сюжет, есть юмор, ну и конечно же сам Джеки Чан!!
Смотрится на одном дыхание, не нудный. Советую посмотреть, особенно любителям Джеки.
27 января 2017, 12:52 Ответить
Alex Tverskoy 27 января 2017, 12:53
Оценка
Отпетые напарники или долгожданное возвращение Джеки Чана! Причем по сюжету возвращение из Сибири. Да еще и в компании безбашенного Джони Ноксвелла из Чудаков. Гремучая смесь актерского таланта и харизмы. Эти два парня за свою историю доказали, что они трюкачи с большой буквы! Но в этом фильме нет былого драйва Джеки - ведь ему уже 62, но он ему здесь и не нужен, хотя сцены с трюками присутствуют на протяжении всего фильма и он также крут. Режиссер Отпетых Напарников – Ренни Харли, который гремел в начале 90-х Крепким Орешком-2 и Скалолазом со Сталлоне, но после таких фильмов ему всё никак не удавалось повторить свой успех. «Отпетые напарники» по моему мнению должны вернуть его в зал славы. Судя по трейлеру – это должен был быть комедийный боевик. И эти ожидания оправдались на все 100! Почему на все 100? Потому что весь зал хлопал в конце фильма и с ностальгией смотрел на всеми любимые титры с неудачными моментами съемок, как в лучших шедеврах Джеки Чана.
Немного о сюжете - Бенни Чан (Джеки Чан) уже долгое время расследует деятельность мафиозной структуры, которой руководит Виктор Ван. Однажды его любимая племянница оказывается в руках мафии. И Бэнни Чан, почти пенсионер, чтобы спасти свою племянницу едет из Гонконга в Россию за свидетелем, которого хочет убрать банда Виктора Вана
Бенни отыскивает Коннора (Джонни Ноквелл), который попал в переделку с русскими бандитами в Иркутске, и собирается вернуть его в Макао, ведь только тогда мафия отпустит его племянницу. Путешествие проходит через Россию, Монголию и деревни северного Китая – не раз спасая жизни друг другу, в этом путешествии опытный детектив и весёлый картёжник решают объединить свои силы и дать бой мафиози.
Кто-то скажет – что в сценах про Россию много киноляпов и несоответствий с действительностью, но в этом фильме они в чем-то даже логичны и придают еще большую комичность сценам. Но спасибо режиссеру за то, что не было медведей, водки и шапок ушанок. Здесь наоборот есть ультрасовременная секс-бомба-убийца Дашуля.
Не хочется раскрывать всех сюжетных линий, но сцена в Монголии мне понравилась наверное больше всего, за креатив сценаристу я ставлю смелую 5+!
В общем? кто хочет от души посмеяться, я советую этот фильм к просмотру.
Юмор от сценариста, исполнение своих ролей главными актерами и вполне себе съедобная режиссура обеспечат вам прекрасный вечер в компании друзей.
27 января 2017, 12:53 Ответить
gryanchenko.ekaterina 27 января 2017, 14:49
Оценка
Мы из города Волгограда и ходили на пресс показ нам очень с семьей понравился фильм, очень много юмора и приключений, особенно понравилось что некоторые сюжеты снимались в Сибири.
27 января 2017, 14:49 Ответить
Ирина Миронова 27 января 2017, 21:39
Оценка
Вчера в кинотеатре кинотеатре "Мувиз" Волгоград прошёл пресс-показ фильма "Отпетые напарники" от портала www.kinoafisha.info и кинокомпании "Экспонента". Экшен и комедия, как и положено быть фильму с добрым кинодругом и кумиром детства Джеки Чаном. Закрученный сюжет, мега драки, улётный юмор... Не могу сказать, что мне нравятся такие фильмы. С возрастом мне подавай вечный "Ла-Ла Ленд"... Но несколько разков я дико визжала, как мне потом сказал друг, — во весь голос визжала в зале. Что реально понравилось в фильме — знакомство с необычными традициями китайского народа, удивительные монголы... и колоритное массовое исполнение "Rolling in the deep".
27 января 2017, 21:39 Ответить
Игорь Мосолов 27 января 2017, 21:41
Оценка
В кинотеатре кинотеатре "МУВИЗ", Волгоград вчера прошёл пресс-показ фильма "Отпетые напарники" от портала www.kinoafisha.info. Боевик&Камеди. Множество примочек, поворотов сюжета, комедийных находок. Интересно мне было узнать о традициях Китая. Скажу так (без спойлера), необычное купание для урожайного года и многое другое. Обязательно спрошу у знакомых китайцев, есть ли у них такие обычаи.
27 января 2017, 21:41 Ответить
Dina 28 января 2017, 01:36
Оценка
Легкий, веселый (смешной?), позитивный фильм с завязкой, действием и развязкой, с кучей трюков с самого начала, с легким глубокомыслием и с красивыми картинками.
Мне понравился, давно не видела фильма с трюками "как раньше"). Хорош к просмотру компанией и любителям старых добрых трюков.

Большое спасибо kinoafisha за приглашение на пресс-показ!

В конце вместе с титрами идут смешные сценки!
28 января 2017, 01:36 Ответить
Sergey Chepurin 28 января 2017, 01:49
Оценка
То, что фильм будет второсортным, было ясно с самого начала. Джеки Чан уже стар, Ноксвилл знаменит только по трешовым фильмам, да и режиссер Ренни Харлин с двухтысячных годов не может вернуть хорошую репутацию. Сюжет довольно банален, а постпродакшн настолько слаб, что, видя спецэффекты, хотелось то смеяться, то плакать. Куча ляпов и нелогичных моментов. Стереотипы - отдельная тема. Чего стоят русские бандюги, Иркутск и паровоз вместо нормального тепловоза. Однако было много смешных моментов и интересных находок. Гениально показали русских матрешек, задействовав их в драке. Я такого раньше не видел. Мне кажется, классно придумали для злодеев способ провоза контрабанды. Адель в исполнении Чана и монгольского ига - шедевр. Капитан-тан-тан сразу стал шуткой в кинозале. Ну и конечно же традиционные джекичанские дубли в титрах. В целом фильм понравился. Хотел смешную экшн-комедию - получил.
28 января 2017, 01:49 Ответить
Сергей Дворянчиков 28 января 2017, 20:05
Оценка
За творчеством Джеки Чана стал следить с момента его появления на больших экранах. Точнее, когда фильмы с его участием стали доходить до нашей страны) Звездой кунг-фу в то время был - Брюс Ли, "Выход Дракона" и "Кулак ярости", Где в роли одного из отрицательных персонажей снялся Джеки Чан. Своего рода преемственность поколений. Далее уже главная роль в фильме "Разборка в Гонконге", но всё это были отрицательные персонажи. Затем Джеки Чан перестаёт играть плохих персонажей, играя справедливых и добрых героев. Он жанр вырабатывает свой. Герои Джеки, в противовес фильмам Брюса Ли и его подражателям, вместо отважных бойцов, это герои ленивые, иногда простоватые, но добрые и сильные парни. В жизни героев Джеки Чана, как правило всё не так гладко (семья, друзья, личная жизнь). Но в итоге, его герои одерживают победу. Всё-таки, вопреки, и не смотря ни на что.
Фильм Отпетые напарники, на мой взгляд, является как раз одним из тех самых фильмов Джеки Чана, где его главный герой (Бенни) всё-таки, вопреки и ни смотря ни на что побеждает! Фильм обязательно понравится тем, кто обожает фильмы с Джеки Чаном. Напротив. Тем, кто обожает зрелищные боевики с мегалитрами льющейся человеческой крови и бесчисленным расходом боеприпасов, фильм не понравится. Фильмы Джеки Чана - они всё-таки добрые. В них практически нет крови. В них герои способны драться бесконечно) (как минимум второго плана, с перерывом на отключку). Нееетт., я не агитирую на просмотр фильма, просто говорю как есть) Чтобы не пришлось разочаровываться от ожидания.

Мне фильм понравился. Ставлю твёрдые четыре звезды.(7 баллов)
Пс. кавер на песню Адель ( Adele - Rolling in the deep ) это конечно что-то с чем-то)) Весь зал подпевал). 😃
28 января 2017, 20:05 Ответить
Оксана Лунёва 28 января 2017, 22:26
"Отпетые напарники" - легкий комедийный боевик, от которого не нужно ожидать сильной смысловой нагрузки и глубокой игры актеров. Хороший фильм для расслабления мозгов 😇 А режиссер (на минуточку!) прежде снимал совсем лихие фильмы, например, "Крепкий орешек 2" и "кошмар на улице вязов"!

Английский вариант названия этого фильма Skiptrace переводится слишком длинно и скучно - поиск пропавших без вести, поэтому "отпетые напарники" вобщем-то неплохая альтернатива, звучит лучше. Хотя, признаюсь честно, такие названия ( да еще и слоган "коп и бандос , крутой попандос" - вы это серьезно??) меня всегда настораживают...

Итак, что этот фильм из себя представляет? Всё те же славные трюки от Джеки Чана, который в свои 62 бегает и прыгает дай бог каждому. Компанию ему составил в этот раз обаяшка Джони Ноксвил.
Они вместе неплохо проводят время, как всегда спасают мир от преступности и заодно путешествуют по миру, подтверждая наши о нем стереотипы (одни матрешки в Сибири чего стоят!).Есть и действительно смешные/милые моменты. Отдельное спасибо за монгольский кавер на Адель )) Кстати, Джеки Чан у себя на родине уже успешно несколько альбомов выпустил... Надо погуглить!)

Моё резюме - если хочется посмотреть что-то легкое, то "поиск пропавших без вести", ой то есть "отпетые напарники" - самое то! приятного просмотра :-)
28 января 2017, 22:26 Ответить
Nadi Fritc 29 января 2017, 03:19
Оценка
Хороший фильм для легкого просмотра, идеально подходит для просмотра в компании друзей!

Что понравилось, в общих чертах:
1.Совместная игра Джеки Чана и Джони Ноксвела - это идеальное дополнение друг другу, я даже не смогла бы представить других актеров в их ролях. Джеки, как и прежде, остался неподражаем в свой роли "героя", "мастера единоборств", "честного полицейского", каким мы и привыкли его видеть, а Джони остался верным себе, героем из "Чудаков", который позволил проводить эксперименты над собой. Оба органично смотрелись в этом фильме.
2. Есть над чем посмеяться, не пошлый и не банальный юмор.
3. Неожиданный и закрученный сюжет.
4. Исполнение песни Rolling in the deep - отдельное спасибо!

Что не понравилось, в общих чертах:
1. Ну слишком стереотипное мышление о России, еще чуть чуть я готова была увидеть медведя с балалайкой и бутылкой водки, хотя может в этом и была задумка. И возможно, такое же стереотипное мышлении о Монголии, хотя кто знает, может у них и так.
2. Затянувшаяся и ожидаема концовка. Я уже в середине фильма начала понимать что к чему, но надеялась, что будет что то интересное и неожиданное, но оказалось очень предсказуемо.

В общем то фильм вполне неплох. Рекомендую для просмотра.
29 января 2017, 03:19 Ответить
Alexandr Lunev 29 января 2017, 15:20
Оценка
Джеки Чан в главной роли в новом фильме Отпетые Напарники- мне показалось это очень странным при первом прочтении киноафиши.
Ведь этот замечательный Джеки, фильмами которого я восторгался все свое детство, час пик, доспехи бога и кто я, культовые фильмы по крайней мере моего детства и юности, и теперь я вырос, а Джеки со своими восточными единоборствами и классическими "трюками, которые не удались", по окончанию фильма все еще в строю и в главной роли.
Сюжет нового фильма не блещет оригинальностью и не содержит артхаусный налет, но разве это нужно боевику с мистером Чаном)
На этот фильм стоит сходить, чтобы отвлечься от каждодневной суеты, посмотреть на красивую картинку, отличную форму Джеки Чана и монгольские песни)))
29 января 2017, 15:20 Ответить
Сергей Рудковский 30 января 2017, 23:59
Оценка
Если хотите увидеть как испражняется лошадь, то нужно идти на это кино. Можно предположить, что речь о переносном смысле, но нет. В переносном смысле этот процесс интересней и необычней. Нет динамики ни в сюжете, ни в сценках драк. Юмор - подборка самых не смешных шуток из других фильмов с падениями и голыми мужиками, которые очень обрадуют школьников. За неимением лучшего можно посмеяться над бредовостью происходящего на экране и очевидностью сюжета.
30 января 2017, 23:59 Ответить
Ольга Шеломонова 31 января 2017, 08:16
Оценка
Фильм оччччччччччччень прикольный, интересный завораживающий. Не обошлось без драк, погонь, в общем в стиле "дядюшки Джекки" .Он свою марку не портит! Ходила с сыном,смеялся от души и от души понравилось. Разные поколения а эмоции одинаковые. ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
31 января 2017, 08:16 Ответить
Лайна Дьякону 31 января 2017, 14:47
Оценка
Очень здорово! Джеки сделал трудную работу в культурологическом плане, проведя американский, китайский, русский и даже монгольский экскурс всего за один фильм и без вреда для сюжета.
Хоть и не особо глубокий, по сравнению с остальными новинками, зато такой фильм можно смело смотреть в компании
31 января 2017, 14:47 Ответить
miss.nurgalieva 31 января 2017, 22:57
Оценка
В целом фильм довольно позитивный. Есть где посмеяться, есть на что посмотреть. Старый, добрый Джеки Чан, как всегда пытается спасти землю от "нехороших" людей. В общем, если есть пару часов свободного времени и отчаянное желание отрешиться от всего мира и посмеяться - идите.
31 января 2017, 22:57 Ответить
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2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
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