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Кто может обезвредить профессионального киллера с помощью розового бюстгальтера и наимилейшей улыбки? Только герой Джеки Чана в комедийном экшене Ренни Харлин «Отпетые напарники». Динамичное бадди-муви с американским юмором и ноткой азиатской драмы получилось вполне классическим для картин о дружбе Джеки с США, вроде «Часа Пик» (1998, 2001, 2007) и «Шанхайского полдня» (2000) Кадр из фильма «Отпетые напарники» Бенни Чан (Джеки Чан)…