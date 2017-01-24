Кто может обезвредить профессионального киллера с помощью розового бюстгальтера и наимилейшей улыбки? Только герой Джеки Чана в комедийном экшене Ренни Харлин «Отпетые напарники». Динамичное бадди-муви с американским юмором и ноткой азиатской драмы получилось вполне классическим для картин о дружбе Джеки с США, вроде «Часа Пик» (1998, 2001, 2007) и «Шанхайского полдня» (2000) Кадр из фильма «Отпетые напарники» Бенни Чан (Джеки Чан)…
Вместе с тем, любо-дорого смотреть на сцены боев и то, что Джеки, даже постарев, не изменил себе. Он все также использует подручные средства во время боя, старается по-максимуму достоверно прописывать их, добавляя нотку комедии там, где обычно мы привыкли видеть брутальность, крутость или преодоление себя. Он все также дает нам химию на площадке, отлично сыгрывается с коллегами. Он все такой же милый и искренний, настоящий.
Порадовало маленькое погружение в мир культуры Китая, настоящая русская женщина Даша, а также использование наших, родных актеров в, казалось бы, голливудском блокбастере. Я помню, что Джеки Чан любит русских. Что же, русские отвечают ему взаимностью.
Фильм вызывает ностальгию по детству и желание пересмотреть старые-добрые фильмы, не лишен юмора, самоиронии и доброго посыла. На нем можно чему-то научиться, над чем-то посмеяться, где-то погрустить, где-то в отчаянии закатить глаза, но, все равно, в конце остается какая-то грусть: черт побери, Джеки, как же ты постарел!
Полцарства за то, чтобы вновь увидеть молодого и горячего Джеки Чана!
Сюжет фильма прост и тривиален - хорошие дядьки надирают задницу плохим дядькам. Комедийная и экшн-составляющая идут сквозь повествование рука об руку как главные герои в своих наручниках, между ними наблюдается абсолютный баланс. Постановка боёв на высоте и вызывает ностальгические воспоминания о прошлых работах Чана, как всегда он дерётся задорно и неуклюже-виртуозно. Реки в большей степени смешного, иногда не очень юмора льются на зрителя со всех сторон. Не обошлось и без изрядной доли клише(о, эти взгляды на русских...). Восхищает обилие красивых, необъятных пейзажей, через которые шагают к Гонконгу напарники. Картинка красивая, современная, пёстрая, без особых излишеств со стороны оператора(кино массовое всё-таки), а музыкальное сопровождение соответствует темпу и настроению повествования.
Без сомнения можно сказать, что команда фильма поработала на славу. Получился весёлый, зажигательный экшн, не имеющий никаких претензий на что-либо. Он лишь старается развеселить зрителя, и у него это отлично выходит! Премьера в широком прокате со 2 февраля 2017 года.
Бывают не стареющие актёры, сколько лет на экране, а всё как раньше, так же не оторвать глаз, восхищаешься ими. Джеки Чан из такой плеяды киноартистов. Если другие актёры не могут, то тянет на себе весь фильм :) И Отпетые напарники яркий пример. Кино получилось в меру задорное, яркое. Абсолютно наполненное комичными стереотипами обо всех: о русских, о китайцах, о американцах. С кучей нелепых ситуаций и удачными находками режиссёра да сценариста, но как было в мультике: -Маловато, маловато будет!
От дуэта Джеки и Джонни Ноксвила ждёшь постоянного экшена, потока шуток, как в том же Час пике или Шанхайском полдене... но провисания случаются, как бы ни старался тащить Джеки, даже с помощью Джонни. Но это не значит, что всё совсем скучно, просто ожидания, особенно если взглянуть на постер фильма, не совсем оправдываются.
Хорошо, что эти паузы 50 на 50 являются красивыми видами, хоть глаз радуется :)
Ещё хочется отметить чудную работу переводчиков: молодцы, браво! Сильно улучшили шутки по сравнению с оригинальным текстом, адаптировали их, просто кудесники.
Со 2 февраля идём смотреть на приключения двух напарников по неволе и напоследок смотреть классические неудачные дубли с Джеки ;) (и всё таки Джеки Чан каменно-резиновый, как он всё это переносит?)
Большая часть действия фильма происходит в России и Монголии, здесь м видим все стереотипы об этих странах. Конечно же были матрешки в кадре, почему-то герои ездили из Иркутска на поезде времен императора Николая II, и кажется, что они обязательно должны откушать рябчиков. Монголия. Конечно же люди на лошадях, национальный праздник в чистом поле, а в качестве национальной песни ни с того ни с сего звучит Rolling in the Deep в исполнении Джеки Чана. Но в общем все это смотрится довольно мило, не считая скучных и банальных разговоров главных героев о жизни и чести.
Вполне неплохое одноразовое кино на вечер, которое стоит посмотреть хотя бы ради Джеки Чана, при взгляде на которого у меня сразу появляется ностальгия пот детству.
Авантюриста Коннора Уоттса не любят в Макао: когда-то он обыграл местное казино на миллион долларов и невольно украл главную улику, обличающую главу крупного преступного синдиката. Спасает картежника, ни кто иной, как сибирская мафия. ¨Дима хочет поговорить с тобой¨ - сообщает русский мордоворот Сергей. Новая встреча не предвещает Коннору ничего хорошего. Гонконгский полицейский Бенни Чан отправляется на поиски афериста. Бенни нужно поймать Коннора в российской глубинке и доставить в Китай, чтобы вырвать из лап преступников свою дочь – Саманту (Бинбин Фань). Во время поездки им придется многое пережить вместе и стать напарниками – отпетыми напарниками.
Действие фильма разворачивается на просторах 3 стран: Россия, Монголия, Китай. Про Китай пусть судят жители Поднебесной. А вот Россию ни американцы, ни китайцы снимать так и не научились. Очень забавно наблюдать как Бенни Чана (Джеки Чан) во время драки на заводе бросают в груду матрешек. Или прекрасная прогулка Коннора и Бенни в березовом лесу: переодеть бы актеров в древнерусские доспехи - получится сцена для ролика о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Про то, как в фильме изображен поезд РЖД – промолчу. Проводники и машинисты сильно удивятся.
Да что там Россия! Создатели картины прошлись по всем стереотипам Монголии: пустыня Гоби, монголы-кочевники, лошади, юрты, национальные наряды и традиционные музыкальные инструменты. Сцена: лагерь в долине реки, племя сидит у костра, и тут, пьяный Бенни запевает ¨Rolling in the deep¨… Все его поддерживают, водят хороводы. Такой костюмированный коктель, составленный из культур Азии и Запада.
Когда Джеки Чана показывают крупным планом, невольно проскальзывает мысль: ¨Джеки уже не мальчик...¨ Возраст берет свое. 62 года – не шутка! Впрочем, актер не молодится - иронизирует над собой: время от времени слышны разговоры о пенсии и ферме с альпаками.
В целом, несмотря на банальность и предсказуемость сюжета, фильм насыщен зрелищными драками и качественным юмором. Смотреть его легко, складывается ощущение красивого захватывающего путешествия. Американский режиссер и самый известный китайский трюкач хорошо поработали.
По большей части пошел из за Джеки Чана, надеялся увидеть добрый забавный кинчик, в общем ожидания были оправданы. Как обычно стереотипы про русских, спецэффекты которые порой смешнее самих шуток и банальность сюжета. Но все разбавлено приключением и иронией главных героев, в целом оставляет хорошее впечатление.
Смотрится на одном дыхание, не нудный. Советую посмотреть, особенно любителям Джеки.
Немного о сюжете - Бенни Чан (Джеки Чан) уже долгое время расследует деятельность мафиозной структуры, которой руководит Виктор Ван. Однажды его любимая племянница оказывается в руках мафии. И Бэнни Чан, почти пенсионер, чтобы спасти свою племянницу едет из Гонконга в Россию за свидетелем, которого хочет убрать банда Виктора Вана
Бенни отыскивает Коннора (Джонни Ноквелл), который попал в переделку с русскими бандитами в Иркутске, и собирается вернуть его в Макао, ведь только тогда мафия отпустит его племянницу. Путешествие проходит через Россию, Монголию и деревни северного Китая – не раз спасая жизни друг другу, в этом путешествии опытный детектив и весёлый картёжник решают объединить свои силы и дать бой мафиози.
Кто-то скажет – что в сценах про Россию много киноляпов и несоответствий с действительностью, но в этом фильме они в чем-то даже логичны и придают еще большую комичность сценам. Но спасибо режиссеру за то, что не было медведей, водки и шапок ушанок. Здесь наоборот есть ультрасовременная секс-бомба-убийца Дашуля.
Не хочется раскрывать всех сюжетных линий, но сцена в Монголии мне понравилась наверное больше всего, за креатив сценаристу я ставлю смелую 5+!
В общем? кто хочет от души посмеяться, я советую этот фильм к просмотру.
Юмор от сценариста, исполнение своих ролей главными актерами и вполне себе съедобная режиссура обеспечат вам прекрасный вечер в компании друзей.
Мне понравился, давно не видела фильма с трюками "как раньше"). Хорош к просмотру компанией и любителям старых добрых трюков.
Большое спасибо kinoafisha за приглашение на пресс-показ!
В конце вместе с титрами идут смешные сценки!
Фильм Отпетые напарники, на мой взгляд, является как раз одним из тех самых фильмов Джеки Чана, где его главный герой (Бенни) всё-таки, вопреки и ни смотря ни на что побеждает! Фильм обязательно понравится тем, кто обожает фильмы с Джеки Чаном. Напротив. Тем, кто обожает зрелищные боевики с мегалитрами льющейся человеческой крови и бесчисленным расходом боеприпасов, фильм не понравится. Фильмы Джеки Чана - они всё-таки добрые. В них практически нет крови. В них герои способны драться бесконечно) (как минимум второго плана, с перерывом на отключку). Нееетт., я не агитирую на просмотр фильма, просто говорю как есть) Чтобы не пришлось разочаровываться от ожидания.
Мне фильм понравился. Ставлю твёрдые четыре звезды.(7 баллов)
Пс. кавер на песню Адель ( Adele - Rolling in the deep ) это конечно что-то с чем-то)) Весь зал подпевал). 😃
Английский вариант названия этого фильма Skiptrace переводится слишком длинно и скучно - поиск пропавших без вести, поэтому "отпетые напарники" вобщем-то неплохая альтернатива, звучит лучше. Хотя, признаюсь честно, такие названия ( да еще и слоган "коп и бандос , крутой попандос" - вы это серьезно??) меня всегда настораживают...
Итак, что этот фильм из себя представляет? Всё те же славные трюки от Джеки Чана, который в свои 62 бегает и прыгает дай бог каждому. Компанию ему составил в этот раз обаяшка Джони Ноксвил.
Они вместе неплохо проводят время, как всегда спасают мир от преступности и заодно путешествуют по миру, подтверждая наши о нем стереотипы (одни матрешки в Сибири чего стоят!).Есть и действительно смешные/милые моменты. Отдельное спасибо за монгольский кавер на Адель )) Кстати, Джеки Чан у себя на родине уже успешно несколько альбомов выпустил... Надо погуглить!)
Моё резюме - если хочется посмотреть что-то легкое, то "поиск пропавших без вести", ой то есть "отпетые напарники" - самое то! приятного просмотра :-)
Что понравилось, в общих чертах:
1.Совместная игра Джеки Чана и Джони Ноксвела - это идеальное дополнение друг другу, я даже не смогла бы представить других актеров в их ролях. Джеки, как и прежде, остался неподражаем в свой роли "героя", "мастера единоборств", "честного полицейского", каким мы и привыкли его видеть, а Джони остался верным себе, героем из "Чудаков", который позволил проводить эксперименты над собой. Оба органично смотрелись в этом фильме.
2. Есть над чем посмеяться, не пошлый и не банальный юмор.
3. Неожиданный и закрученный сюжет.
4. Исполнение песни Rolling in the deep - отдельное спасибо!
Что не понравилось, в общих чертах:
1. Ну слишком стереотипное мышление о России, еще чуть чуть я готова была увидеть медведя с балалайкой и бутылкой водки, хотя может в этом и была задумка. И возможно, такое же стереотипное мышлении о Монголии, хотя кто знает, может у них и так.
2. Затянувшаяся и ожидаема концовка. Я уже в середине фильма начала понимать что к чему, но надеялась, что будет что то интересное и неожиданное, но оказалось очень предсказуемо.
В общем то фильм вполне неплох. Рекомендую для просмотра.
Ведь этот замечательный Джеки, фильмами которого я восторгался все свое детство, час пик, доспехи бога и кто я, культовые фильмы по крайней мере моего детства и юности, и теперь я вырос, а Джеки со своими восточными единоборствами и классическими "трюками, которые не удались", по окончанию фильма все еще в строю и в главной роли.
Сюжет нового фильма не блещет оригинальностью и не содержит артхаусный налет, но разве это нужно боевику с мистером Чаном)
На этот фильм стоит сходить, чтобы отвлечься от каждодневной суеты, посмотреть на красивую картинку, отличную форму Джеки Чана и монгольские песни)))
Хоть и не особо глубокий, по сравнению с остальными новинками, зато такой фильм можно смело смотреть в компании
Авторизация по e-mail