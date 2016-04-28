«Код Каина»: Рецензия Киноафиши

Брат, братан, братишка

Сюжет русско-украинско-беларусско-германо-американского триллера «Код Каина» непросто обрисовать в паре слов. Есть два брата-десантника, Павел и Егор, один приревновал девушку-репортёршу к другому и объявляет ему войну. Есть американская журналистка, которую Эрик Робертс (давайте уже признаем, что в последние годы актёр играет самого себя) отправляет во взбунтовавшийся против действующей власти Минск. Журналистка принадлежит к некоему эзотерическому ордену «авелитов». Авелиты верят, что в некоторых людях плотно засел так называемый ген Каина, который необходимо вытравить, и Павел, бойко избивающий ОМОНовцев по ту сторону баррикад — потенциальный братоубийца. Суть в том, что этот ген совершенно необъяснимым способом распространяет на протяжении 20-го века некая зловещая террористическая организация, которая, впрочем, и обычными взрывами не гнушается. В общем, нашим героям необходимо спасти мир, а зрителю — уследить за тем, что происходит на экране.

Кадр из фильма «Код Каина»

Сначала о визуальной составляющей - «Код Каина» действительно превзошёл мои, признаюсь, не очень высокие ожидания. Остаётся загадкой, как за 2 миллиона долларов можно поставить фильм с таким количеством крепко сбитых экшн-сцен, и более того, смонтировать их так, чтобы они обеспечивали необходимый эффект присутствия. Уильям де Виталь, он же Виталий Васильков, не зря провёл долгие годы постановщиком трюков на американских съёмочных площадках — с точки зрения практических эффектов и каскадёрских выпадов фильм действительно радует своей естественностью, обеспечивающей должный градус напряжения. Сцена в начале фильма с прыжками с парашютом так вообще выше всяких похвал: наши герои летят не над Google Картами, всё очень натуралистично, и нервическая операторская работа этому вполне способствует. Вообще уроки американского кинопроизводства де Виталь усвоил хорошо — фильм удачно калькирует привычные кадры олдскульного VHS-боевика, приукрашивая это лоском современности. Так что относительно русской школы кино, беря во внимание крошечный бюджет фильма, «Код Каина» - отличный пример того, как нужно расходовать финансы.

Кадр из фильма «Код Каина»

Другое дело сюжет. Зритель должен быть предупреждён о том, что он идёт не просто посмотреть на кучу взрывающихся тачек, пушки и тёлок, «Код» - это не шаблонный попкорновый боевик. Но возможно, возможно лучше, если бы он был таковым. Дело ещё и в том, что оригинальная версия «Кода Каина» - это мини-сериал, который идёт около трёх часов, и то, что мы имеем в прокате — лишь 100-минутная выжимка чрезмерно масштабного замысла де Виталя. За фильмом необходимо следить предельно внимательно, и зачастую он держит в напряжении не динамическом, но умственном — когда приходится додумывать за режиссёра причинно-следственные связи и объяснения происходящему на экране. Сюжет закручивается так лихо, что извилины в мозгу сплетаются в клубок, и всё это из-за мнимой необходимости впихнуть как можно больше линий и поворотов в какие-то полтора часа.

Кадр из фильма «Код Каина»

Художественный мир де Виталя получился настолько амбициозным и замороченным, что в результате, будучи втиснутым в рамки стремительного, короткого боевичка с явным восьмидесятническим душком, не оставляет зрителю ни секунды на переваривание поступаемой информации. И в итоге, когда фильм вбрасывает финальный твист, аудитория может даже не понять, в чём его пафос и идея фильма соответственно. Будьте бдительны!

Митя Тюлин

В русском прокате с 12 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Код Каина»