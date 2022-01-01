Содержание:

Грета Гарбо – Фильмы

- Грета Гарбо – «Мата Хари»

- Грета Гарбо – «Гранд-отель»

- Грета Гарбо – «Дама с камелиями»

Грета Гарбо – Личная жизнь



Грета Гарбо родилась 18 сентября 1905 года в Стокгольме в семье Карла и Анны Густаффсон. Ее отец умер в 1920 году, и она бросила школу, чтобы зарабатывать деньги. Она работала в парикмахерской, универмаге, а так же позировала для рекламы в газетах. С 1922 по 1924 годы актриса училась в театральной школе при Королевском драматическом театре Стокгольма.



Грета Гарбо – Фильмы

На экране тогда еще Грета Густаффсон впервые появилась в 1922 году в фильме «Бродяга Питер» в роли пловчихи. Во время учебы в театральной школе она привлекла внимание режиссера Морица Стиллера, который придумал ей псевдоним Гарбо и снял ее в фильме «Сага о Йесте Берлинге». После этого актриса начала работать в Голливуде. В 1926 году она сыграла в картине «Поток» о дочке фермера Леоноре, которая не может выйти за возлюбленного из-за разницы в социальном положении и вместо этого уезжает в Париж и становится знаменитой певицей. На следующий год на экраны вышли мелодрама о любовном треугольнике «Плоть и дьявол» и «Любовь». В 1929 году Гарбо сыграла в своем последнем немом фильме «Поцелуй», а на следующий год вышел ее первый звуковой фильм «Анна Кристи» по пьесе Юджина О`Нила, который собрал отличную кассу и принес актрисе номинацию а «Оскар». Большой успех также ожидал фильмы «Мата Хари» и «Гранд-отель» 1932 года. В 1934 году она сыграла в ленте «Разрисованная вуаль» по роману Моэма 1925 года, а в следующем году исполнила главную роль в экранизации «Анны Карениной», которая считается одной из лучших в ее карьере. Еще одной экранизацией в фильмографии Гарбо стал «Дама с камелиями» 1926 года, которая приобрела большую популярность в США благодаря пышной романтической стилистике картины. Первой комедией в карьере актрисы стала лента «Ниночка» 1939 года, а в последний раз Гарбо появилась на экранах в фильме «Двуликая женщина» Джорджа Кьюкора.



Грета Гарбо – «Мата Хари»

Черно-белая мелодрама 1931 года о знаменитой танцовщице и шпионке Мате Хари (Грета Гарбо), которая во время Первой мировой войны получает задания от человека по имени Андриани. По его поручению она становится любовницей генерала Шубина (Лайонел Берримор), русского военного атташе в Париже. Вскоре она узнает, что зашифрованное письмо, которое ей поручено раздобыть, находится у лейтенанта Алексиса Розанова (Рамон Новарро). Он влюбляется в Мату Хари, и она соблазняет его, чтобы ее сообщники смогли проникнуть в квартиру и скопировать письмо. Но ситуация осложняется тем, что танцовщица сама влюбляется в Розанова, а ей это категорически запрещено. За подобный проступок уже была убита ее коллега-шпионка Карлотта.



Грета Гарбо – «Гранд-отель»

Драма Эдмунда Гулдинга 1932 года в стиле ар-деко, снятая по роману Вики Баум «Люди в отеле». Действие разворачивается в берлинском «Гранд-отеле», где вор-аристократ Гайгерн (Джон Берримор), проигравшись в карты, планирует забраться в номер русской примы-балерины Грушинской (Грета Гарбо) и похитить ее драгоценности. Друг Гайгерна, бухгалтер Отто (Лайонел Берримор), больной смертельной болезнью, приехал, чтобы прокутить последние сбережения в шикарном отеле. Молодая стенографистка Флеммхен (Джоан Кроуфорд) хочет соблазнить своего босса Прайсинга (Уоллес Бири), чтобы он помог ей в артистической карьере.



Грета Гарбо – «Дама с камелиями»

Экранизация одноименной пьесы Александра Дюма 1936 года, снятая Джорджем Кьюкором. Действие разворачивается в Париже в середине XIX века. Красавица-куртизанка Маргарита Готье (Грета Гарбо), прозванная за свою любовь к цветам «дамой с камелиями» становится любовницей немолодого, но богатого барона де Варвиля (Генри Даниэль). В то же время она обращает внимание на бедного, но привлекательного Армана Дюваля (Роберт Тейлор), который влюблен и повсюду следует за ней. Маргарита больна туберкулезом, она решается продать свои драгоценности и порвать с бароном, после чего уезжает с Арманом на курорт.



Грета Гарбо – Личная жизнь

В 1926 году актриса познакомилась с партнером по съемкам Джоном Гилбертом, и они собирались пожениться, но в последний момент Гарбо отменила свадьбу. Ходили слухи о ее отношениях с женщинами, в том числе с актрисой Луизой Брукс и писательницей Мерседес де Акоста. Также у нее были отношения с фотографом-геем Сесилом Битоном, что подтверждается его опубликованными дневниками. Гарбо никогда не была замужем и не имела детей. Закончив актерскую карьеру в 1939 году, она заперлась в своих апартаментах на Манхеттене, выезжая путешествовать с друзьями и проводя время в долгих прогулках по Нью-Йорку.