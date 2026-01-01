Оповещения от Киноафиши
Corneliu Cozmei Corneliu Cozmei
Corneliu Cozmei

Corneliu Cozmei

Corneliu Cozmei

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Сокровище 6.7
Сокровище (2015)

Фильмография Corneliu Cozmei

Жанр
Год
Сокровище 6.7
Сокровище Comoara
драма 2015, Румыния / Франция
