Могущественный «Первый орден» под руководством генерала Хакса охотится на участников сопротивления и разрушает их базу. Повстанцы во главе с Леей Органой спасаются на своём флагманском корабле. По и Финн возмущены пассивностью руководства и придумывают план, который позволит им скрыться от преследования. Тем временем Рей находит последнего джедая Люка Скайуокера и просит его вернуться, чтобы помочь сопротивлению в борьбе с Кайло Реном. Но Кайло Рен и сам ищет встречи с Рей —…
музыка классная, похожа на "у кошки четыре ноги..."
"прыжки" сопротивления и программная ошибка финн, персонажи "мясо-рыба"и "овощи-фрукты" в пиджаках - просто отпад!
отчего-то Люк отпал с камня, а не не отскочило раз пять - больше бы интриги было в этой битве учителя с учеником!
ничего более достойного к просмотру на этой кинонеделе рекомендовать ни магу, да! - мозг надо отключить перед просмотром.
«Звёздные войны» всегда были эталоном чего-то. У серии миллионы фанатов, фильмам всегда посвящается особое отношение при релизах. Но в то же время, картинам Disney (отныне) посвящается более детальное внимание, нежели иным проектам. Так получилось два года назад, когда вышел седьмой эпизод в серии «Звёздных войн» - «Пробуждение силы». Сказать, что фильм был обруган зазря - значит проглотить всё сказанное и замолкнуть навечно. Не секрет, что седьмой эпизод выдался слабым и глупым в качестве логики. Ажиотаж к новинке был настолько огромным, что сравнить это было практически не с чем. Возможно, картина пострадала от чересчур завышенных ожиданий, но факт того, что сценарий погубил ленту - неоспорим. У «Пробуждения силы» было несколько причин, из-за чего релиз получился скомканным и фильм был назван чуть ли не худшим в истории франшизы. «Последний джедай» хоть и не отвечает на все вопросы, поставленные своим предшественником, но делает из восьмого эпизода хорошее кино, которое иногда кажется лучшим за последние годы.
Начнём с того, что «Последний джедай» не ощущается как цельный фильм. В первую очередь, это отдельно-взятые эпизоды, которые через тяжкие труды приходят к своему эпохальному окончанию. Помните, как безжалостно сценаристы закрыли глаза на развитие героев в седьмой части? Как убого и отвратительно ввели новых, амбициозных героев, но забыли, что их нужно раскрывать? Восьмой эпизод радует тем, что старается прикрывать главный огрех прошлой части. В фильме три сюжетные арки, которые не переплетаются между собой до самого конца. Рей-Кайло Рен-Люк Скайуокер; По Дамерон и Лея Органа и Финн-Роуз - именно они развивают друг друга по ходу всего фильма и стоит сказать, что это лучшее решение, которое могло прийти в голову сценаристам. Наконец фильм нашёл то, чего не было в прошлой части - идеального распределения времени между каждым персонажем, из-за чего их истории и выглядят уникальными. Рей и Люк Скайуокер - это тот дуэт, который по ходу фильма разжижает эмоции в зрителе. Их химия открывает в Рей новую сторону откровенности, которая смотрит на вещи совсем иначе. А Кайло Рен, мечущийся между светом и тёмной стороной, открывает понятие лицемерности заново. Оскар Айзек открывал седьмой эпизод и открывает восьмой - немного иронично, не правда ли? При всех формальностях, герою Оскара не дали экранного времени, чтобы раскрыться по-настоящему. На исправление ушло два года, но всё же мы получили харизматичного протагониста, способного на дерзкие поступки. Если по итогам седьмого эпизода казалось, что По и Финн - самые ненужные персонажи во вселенной Звёздных войн, то сейчас всё выглядит совсем иначе. Его взаимодействие с принцессой Леей выглядит ничуть не хуже, чем конфронтация между Рей и Кайло. Лея, словно цветущий лепесток на ромашке, показывает себя в тот момент, когда надежда угасает. Жаль, что это было в последний раз, но уход получился достойным. А что касается третьей ветки, в лице Финна и Роуз, то здесь скорей непонимание, чем осознание того, что результат получен. Если искать самую слабую пару из нашей тройки, то последняя ею и окажется. И дело тут вовсе не в том, что им не дают раскрываться, скорей наоборот. Финна вновь переплетают с Первым Орденом, но ведь очевидно, что эта затея вышла ужасной ещё в «Пробуждении силы», а история Роуз получается блеклой и скучной. Единственный, кто ещё может претендовать на умелое раскрытие - персонаж Бенисио дель Торо. Взломщик, который точно стреляет информацией, дающий повод подумать над тем, кому выгодна война между двумя сторонами. Смелый ход для Disney, но слишком смелый, чтобы его продолжить.
«Звёздные войны: Пробуждение силы» была интересна в экшен-формате. По сравнению с ней, «Последний джедай» сильно уступает количеством, но не качеством. Восьмой эпизод продолжает держать планку в космических баталиях, удивляя и взрывая логику одновременно. К примеру, только сейчас выяснилось, что уничтожать вражеские корабли можно с помощью прыжка через пространство. Это, в принципе, не ново, но слишком глупо, вводя такую «фичу» только сейчас. К хореографии боевых сцен также не возникает никаких вопросов. Осмеянный в прошлом эпизоде Кайло Рен предстаёт перед зрителем окрепшим властителем тёмной силы. Если тогда зритель смеялся над тем, что он проиграл девчонке, впервые взявшей меч в руки, то сейчас начинает вызывать уважение. Правда, есть вопросы к исполнителю его роли, Адаму Драйверу, который в серьёзных сценах выглядит слишком сурово, что вызывает небольшую насмешку. Схватки на световых мечах симпатично сменяют космические баталии, не позволяя зрителю скучать за эти два с половиной часа. Помните Сноука, верховного правителя Первого Ордена? «Последний джедай» всё же не объяснил, кто это такой, но сумел аргументировано объяснить, каковы его мотивы. Не сказать, что дуэт Сноука и Рена будет посильнее Рей и Люка, но у первого есть один жирный минус - предсказуемость. После первой совместной сцены стало ясно, чего хочет Кайло. Мелочь, а неприятно.
Развитие сценария здесь, в принципе, из ряда вон классное. Если исходить из принципа «кто кого круче», то сразу сказать и не сможешь. Рей - обаятельна, как и два года назад, только сейчас она понабралась великолепия. Рен стал тем антагонистом, который и задумывался сценаристами седьмой части. Так уж вышло, что реальное развитие получилось только сейчас, когда в помощь ввели Рей и Скайуокера (немного). Люк, который яро выражал своё недовольство персонажем в продолжении, справился с задачей как настоящий профессионал. Марк Хэмилл - это Рай, от мира кино. Его хочешь видеть, им восхищаешься и просто говоришь «спасибо» за проделанную работу. В картине в общем-то есть всё, что должно быть у современного блокбастера: Едкий юмор, с двойной обёрткой, драма, которую только и можно назвать плачевной, экшн, диалоги уровня «что-то?». Всё это выглядит хорошо до того момента, пока не начинает работать (кроме экшена, конечно). Именно это не даёт назвать «Последнего джедая» идеальным фильмом - осознание того, что чего-то нужного всё время не хватает. Это прозвучит дико, но убери из названия «Звёздные войны» и фильм получился бы фильмом, способным стать «вышкой». Конечно же, нет, это не то, что вы подумали. «Звёздные войны: Последний джедай» - это превосходное кино, которое местами смотрится выше всяких похвал. Просто, мы бы ничего не потеряли, убери из названия те два слова.
Вердикт. Райан Джонсон провел громадную работу над тем, чтобы исправить все погрешности Джей Джея Абрамса. Картина вызывает двоякое ощущение и под конец всё-таки не понятно: Понравился тебе фильм или нет? Во всяком случае, от «Последних джедаев» получаешь колоссальное удовольствие, которого не было при просмотре «Пробуждения силы».
6 баллов из 10ти, и то, за то, что люблю первые шесть частей! ;))
смотрел в 3Д и не понял, что мне пытались показать больше, чем не в 3Д.
когда вышел из кинотеатра было впечатление, что посмотрел серию, сериала, что, например, в этом сериале пять сезонов по сто серий и я посмотрел одну их них, не особо значимую серию ;((
если не ошибаюсь, так было и так есть - Лукас отказался снимать после эпизода 3 и у него выкупили права... и мне кажется, я не ошибаюсь, но Лукас после каждой части произносит: "я же говорил"(и тихо смеётся) - ну неужели не сделать лучше - такая база!!! у Аватара меньше материала было, а сняли интересно и мощно!
...в отличие от повстанцев, надежда во мне не умирает и я буду ждать хорошую, не хуже первых шести частей, серию ;))
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