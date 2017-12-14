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Звёздные Войны: Последние джедаи Звёздные Войны: Последние джедаи
Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Последние джедаи Отзывы о фильме «Звёздные Войны: Последние джедаи»
Star Wars: The Last Jedi Звёздные Войны: Последние джедаи 2017 / США
7.0 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Звёздные Войны: Последние джедаи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Могущественный «Первый орден» под руководством генерала Хакса охотится на участников сопротивления и разрушает их базу. Повстанцы во главе с Леей Органой спасаются на своём флагманском корабле. По и Финн возмущены пассивностью руководства и придумывают план, который позволит им скрыться от преследования. Тем временем Рей находит последнего джедая Люка Скайуокера и просит его вернуться, чтобы помочь сопротивлению в борьбе с Кайло Реном. Но Кайло Рен и сам ищет встречи с Рей —…

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SKY 14 декабря 2017, 22:56
Оценка
Кино - полный отстой. Первые Звездные Войны, которые я не смог досмотреть. 3/10 ито, только потому что бывают фильмы и похуже
14 декабря 2017, 22:56 Ответить
Дима Степаненков 15 декабря 2017, 01:21
боже!!!!!!!!!!!!!!!!!как можно было испоганить так фильм,это явно талант нужен...мудатень редкостная,я весь фильм сидел и себе ладонью по лицу стукал...
15 декабря 2017, 01:21 Ответить
yanchuck 15 декабря 2017, 08:38
Оценка
на один раз можно.
15 декабря 2017, 08:38 Ответить
maksim.online86 15 декабря 2017, 09:12
Оценка
Худший эпизод из всей саги!!! У меня всё
15 декабря 2017, 09:12 Ответить
Григорий Ершов 15 декабря 2017, 10:25
Оценка
повстанцы это сбежавший ИГИЛ, Сноук Путин, Кайло Рен Трамп,
15 декабря 2017, 10:25 Ответить
Максим Березовецкий 15 декабря 2017, 18:44
Оценка
дно пробито! ура товарищи. Умом это не понять. Если пойдете смотрите "глазами". Блюдо для просмотра - оливье с докторской. Напиток - чайный гриб.
15 декабря 2017, 18:44 Ответить
eddin 16 декабря 2017, 20:33
Оценка
Жирный гвоздь в крышку гроба киноэпопеи. "Звездных войн" больше нет. Увы.
16 декабря 2017, 20:33 Ответить
Олег134 18 декабря 2017, 12:16
Оценка
жалкое зрелище 150 мин
18 декабря 2017, 12:16 Ответить
alex 18 декабря 2017, 18:35
Оценка
давно тааких смешных фильмов не было - c ума сойти!

музыка классная, похожа на "у кошки четыре ноги..."
"прыжки" сопротивления и программная ошибка финн, персонажи "мясо-рыба"и "овощи-фрукты" в пиджаках - просто отпад!
отчего-то Люк отпал с камня, а не не отскочило раз пять - больше бы интриги было в этой битве учителя с учеником!

ничего более достойного к просмотру на этой кинонеделе рекомендовать ни магу, да! - мозг надо отключить перед просмотром.
18 декабря 2017, 18:35 Ответить
Тимур Сахапов 18 декабря 2017, 19:04
Оценка
«Звёздные войны. Последние джедаи: Прогресс налицо»
«Звёздные войны» всегда были эталоном чего-то. У серии миллионы фанатов, фильмам всегда посвящается особое отношение при релизах. Но в то же время, картинам Disney (отныне) посвящается более детальное внимание, нежели иным проектам. Так получилось два года назад, когда вышел седьмой эпизод в серии «Звёздных войн» - «Пробуждение силы». Сказать, что фильм был обруган зазря - значит проглотить всё сказанное и замолкнуть навечно. Не секрет, что седьмой эпизод выдался слабым и глупым в качестве логики. Ажиотаж к новинке был настолько огромным, что сравнить это было практически не с чем. Возможно, картина пострадала от чересчур завышенных ожиданий, но факт того, что сценарий погубил ленту - неоспорим. У «Пробуждения силы» было несколько причин, из-за чего релиз получился скомканным и фильм был назван чуть ли не худшим в истории франшизы. «Последний джедай» хоть и не отвечает на все вопросы, поставленные своим предшественником, но делает из восьмого эпизода хорошее кино, которое иногда кажется лучшим за последние годы.

Начнём с того, что «Последний джедай» не ощущается как цельный фильм. В первую очередь, это отдельно-взятые эпизоды, которые через тяжкие труды приходят к своему эпохальному окончанию. Помните, как безжалостно сценаристы закрыли глаза на развитие героев в седьмой части? Как убого и отвратительно ввели новых, амбициозных героев, но забыли, что их нужно раскрывать? Восьмой эпизод радует тем, что старается прикрывать главный огрех прошлой части. В фильме три сюжетные арки, которые не переплетаются между собой до самого конца. Рей-Кайло Рен-Люк Скайуокер; По Дамерон и Лея Органа и Финн-Роуз - именно они развивают друг друга по ходу всего фильма и стоит сказать, что это лучшее решение, которое могло прийти в голову сценаристам. Наконец фильм нашёл то, чего не было в прошлой части - идеального распределения времени между каждым персонажем, из-за чего их истории и выглядят уникальными. Рей и Люк Скайуокер - это тот дуэт, который по ходу фильма разжижает эмоции в зрителе. Их химия открывает в Рей новую сторону откровенности, которая смотрит на вещи совсем иначе. А Кайло Рен, мечущийся между светом и тёмной стороной, открывает понятие лицемерности заново. Оскар Айзек открывал седьмой эпизод и открывает восьмой - немного иронично, не правда ли? При всех формальностях, герою Оскара не дали экранного времени, чтобы раскрыться по-настоящему. На исправление ушло два года, но всё же мы получили харизматичного протагониста, способного на дерзкие поступки. Если по итогам седьмого эпизода казалось, что По и Финн - самые ненужные персонажи во вселенной Звёздных войн, то сейчас всё выглядит совсем иначе. Его взаимодействие с принцессой Леей выглядит ничуть не хуже, чем конфронтация между Рей и Кайло. Лея, словно цветущий лепесток на ромашке, показывает себя в тот момент, когда надежда угасает. Жаль, что это было в последний раз, но уход получился достойным. А что касается третьей ветки, в лице Финна и Роуз, то здесь скорей непонимание, чем осознание того, что результат получен. Если искать самую слабую пару из нашей тройки, то последняя ею и окажется. И дело тут вовсе не в том, что им не дают раскрываться, скорей наоборот. Финна вновь переплетают с Первым Орденом, но ведь очевидно, что эта затея вышла ужасной ещё в «Пробуждении силы», а история Роуз получается блеклой и скучной. Единственный, кто ещё может претендовать на умелое раскрытие - персонаж Бенисио дель Торо. Взломщик, который точно стреляет информацией, дающий повод подумать над тем, кому выгодна война между двумя сторонами. Смелый ход для Disney, но слишком смелый, чтобы его продолжить.

«Звёздные войны: Пробуждение силы» была интересна в экшен-формате. По сравнению с ней, «Последний джедай» сильно уступает количеством, но не качеством. Восьмой эпизод продолжает держать планку в космических баталиях, удивляя и взрывая логику одновременно. К примеру, только сейчас выяснилось, что уничтожать вражеские корабли можно с помощью прыжка через пространство. Это, в принципе, не ново, но слишком глупо, вводя такую «фичу» только сейчас. К хореографии боевых сцен также не возникает никаких вопросов. Осмеянный в прошлом эпизоде Кайло Рен предстаёт перед зрителем окрепшим властителем тёмной силы. Если тогда зритель смеялся над тем, что он проиграл девчонке, впервые взявшей меч в руки, то сейчас начинает вызывать уважение. Правда, есть вопросы к исполнителю его роли, Адаму Драйверу, который в серьёзных сценах выглядит слишком сурово, что вызывает небольшую насмешку. Схватки на световых мечах симпатично сменяют космические баталии, не позволяя зрителю скучать за эти два с половиной часа. Помните Сноука, верховного правителя Первого Ордена? «Последний джедай» всё же не объяснил, кто это такой, но сумел аргументировано объяснить, каковы его мотивы. Не сказать, что дуэт Сноука и Рена будет посильнее Рей и Люка, но у первого есть один жирный минус - предсказуемость. После первой совместной сцены стало ясно, чего хочет Кайло. Мелочь, а неприятно.

Развитие сценария здесь, в принципе, из ряда вон классное. Если исходить из принципа «кто кого круче», то сразу сказать и не сможешь. Рей - обаятельна, как и два года назад, только сейчас она понабралась великолепия. Рен стал тем антагонистом, который и задумывался сценаристами седьмой части. Так уж вышло, что реальное развитие получилось только сейчас, когда в помощь ввели Рей и Скайуокера (немного). Люк, который яро выражал своё недовольство персонажем в продолжении, справился с задачей как настоящий профессионал. Марк Хэмилл - это Рай, от мира кино. Его хочешь видеть, им восхищаешься и просто говоришь «спасибо» за проделанную работу. В картине в общем-то есть всё, что должно быть у современного блокбастера: Едкий юмор, с двойной обёрткой, драма, которую только и можно назвать плачевной, экшн, диалоги уровня «что-то?». Всё это выглядит хорошо до того момента, пока не начинает работать (кроме экшена, конечно). Именно это не даёт назвать «Последнего джедая» идеальным фильмом - осознание того, что чего-то нужного всё время не хватает. Это прозвучит дико, но убери из названия «Звёздные войны» и фильм получился бы фильмом, способным стать «вышкой». Конечно же, нет, это не то, что вы подумали. «Звёздные войны: Последний джедай» - это превосходное кино, которое местами смотрится выше всяких похвал. Просто, мы бы ничего не потеряли, убери из названия те два слова.

Вердикт. Райан Джонсон провел громадную работу над тем, чтобы исправить все погрешности Джей Джея Абрамса. Картина вызывает двоякое ощущение и под конец всё-таки не понятно: Понравился тебе фильм или нет? Во всяком случае, от «Последних джедаев» получаешь колоссальное удовольствие, которого не было при просмотре «Пробуждения силы».
18 декабря 2017, 19:04 Ответить
Petr Kochnev 19 декабря 2017, 12:03
Оценка
Пошёл на фильм скорее ради спецэффектов, и уважения к Великой саге. Правда, никогда не был фанатом Звездных Войн. Даже не питая больших ожиданий от фильма, получил разочарование((. Скучно, не динамично, затянуто.. В итоге, не досидел до конца((
19 декабря 2017, 12:03 Ответить
Николай Кузнеченков 20 декабря 2017, 23:35
Оценка
Крайне слабый фильм. На следующий эпизод не пойду в кино. Ощущение, что нарезали фильм из предыдущих частей. Сразу чувствуется, что дисней, все на шаблонах. Все герои сплошная вата. Харрактера нет ни у кого. Нет главного героя, как и онтогониста. Куча героев, которые непойми, что делают... И действия никакого. Даже сражений толком не было.
20 декабря 2017, 23:35 Ответить
Николай Кузнеченков 21 декабря 2017, 16:27
Оценка
Я вот понять не могу, почему рейтинг 7?
21 декабря 2017, 16:27 Ответить
lexxx197918 23 декабря 2017, 17:47
Оценка
Как узнал что это теперь снимает Дисней, так и понял, почему такое это стало г. Не досмотрел, ушел.
23 декабря 2017, 17:47 Ответить
dk 24 декабря 2017, 17:14
Оценка
Скучновато и длинновато, но посмотреть можно. Обычные зв, они примерно все такие
24 декабря 2017, 17:14 Ответить
Даниил Аксентьев 26 декабря 2017, 11:58
Оценка
Фильм мне в принципе понравился, но у фильма на первый взгляд были сюжетные дыры(которые можно разобрать после ещё нескольких просмотров). Советую сходить на фильм из-за его размаха сражений и сюжетных поворотов. Фильм гораздо лучше 7 эпизода. Фильм заслуживает твердой 4.
26 декабря 2017, 11:58 Ответить
Анастасия Левченко 27 декабря 2017, 21:59
Оценка
Не знаю, может дело в русскоязычном дубляже, но фильм мне не понравился. Я знаю наизусть все фильмы "сериала" Звёздных Войн, уже последние 30 лет. То есть, я не просто какой-то залётный зритель, который пришёл посмотреть очередной развлекательный "боевик". VII часть (2015 год) была просто на удивление замечательной. То, что ждали верные поклонники, выросшие на этих фильмах. VIII часть оказалась какой-то невнятной сборной солянкой, с нарезкой образов из разнообразных популярных боевиков и фантастических фильмов, "приправленной" детскими образами а-ля Диснеевский Микки Маус. Невнятные герои, неубедительный сюжет. Может, оригинальная англоязычная версия окажется лучше, но пока сомневаюсь. Боюсь, дело в режиссёре, который решил "забабахать попсовую развлекуху для масс".
27 декабря 2017, 21:59 Ответить
Андрей 12 января 2018, 18:35
Оценка
как-то слабенько!
6 баллов из 10ти, и то, за то, что люблю первые шесть частей! ;))
смотрел в 3Д и не понял, что мне пытались показать больше, чем не в 3Д.
когда вышел из кинотеатра было впечатление, что посмотрел серию, сериала, что, например, в этом сериале пять сезонов по сто серий и я посмотрел одну их них, не особо значимую серию ;((
если не ошибаюсь, так было и так есть - Лукас отказался снимать после эпизода 3 и у него выкупили права... и мне кажется, я не ошибаюсь, но Лукас после каждой части произносит: "я же говорил"(и тихо смеётся) - ну неужели не сделать лучше - такая база!!! у Аватара меньше материала было, а сняли интересно и мощно!
...в отличие от повстанцев, надежда во мне не умирает и я буду ждать хорошую, не хуже первых шести частей, серию ;))
12 января 2018, 18:35 Ответить
liptim05 20 апреля 2020, 21:03
Оценка
Один из лучших фильмов из всех звездных войн.
20 апреля 2020, 21:03 Ответить
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