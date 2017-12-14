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Могущественный «Первый орден» под руководством генерала Хакса охотится на участников сопротивления и разрушает их базу. Повстанцы во главе с Леей Органой спасаются на своём флагманском корабле. По и Финн возмущены пассивностью руководства и придумывают план, который позволит им скрыться от преследования. Тем временем Рей находит последнего джедая Люка Скайуокера и просит его вернуться, чтобы помочь сопротивлению в борьбе с Кайло Реном. Но Кайло Рен и сам ищет встречи с Рей —…