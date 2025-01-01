YodaО, читал их ты? Не были они увлекательны. Да, да, да. Мудрость в них есть, но библиотека та не содержит ничего, чего бы девушка Рей уже не имела. Скайуокер, всё ещё смотрящий в горизонт. Никогда здесь, сейчас, хм? Нужда прямо перед носом твоим.
YodaСлов моих не послушал ты? Передай то, чему научился. Силу. Мастерство. Но и слабость, глупость, провал тоже. Да, провал — самый большой учитель. Люк, мы — то, что они превосходят. Вот истинное бремя всех мастеров.
Poe DameronВесёлые сигналы, дружище, давай. Мы вытворяли и похуже.
Leia OrganaДля протокола, командир Дэймерон, я на стороне дроида в этом вопросе.
Poe DameronСпасибо за поддержку, генерал. Весёлые сигналы.
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SnokeЖалкий ребёнок. Меня нельзя предать, меня нельзя победить. Я вижу его разум, я вижу все его намерения. Да. Я вижу, как он поворачивает световой меч, чтобы нанести точный удар. А теперь, глупый ребёнок. Он зажигает его и убивает своего настоящего врага!
Сноук[Сноук использует Силу и поворачивает Рей к Кайло]Мой достойный ученик, сын тьмы, наследник лорда Вейдера, там, где был конфликт, я теперь чувствую разрешение, там, где была слабость — силу. Заверши своё обучение и исполни судьбу.
Кайло Рен[Кайло поднимает свой световой меч]Я знаю, что должен сделать.
СноукДумаешь, сможешь его обратить? Жалкий ребёнок. Меня нельзя предать. Меня нельзя победить. Я вижу его разум. Я вижу все его намерения. Да. Я вижу, как он поворачивает меч, чтобы нанести точный удар.
[Не подозревая Сноук, Кайло использует Силу, чтобы направить световой меч Рей на него]
СноукИ теперь, глупый ребёнок, он зажигает его и убивает своего настоящего врага!
[Световой меч Рей загорается и Сноук разрублен пополам]
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Люк Скайуокер[Р2-Д2]Ничто не заставит меня изменить своё решение.
Лея Органа[Р2-Д2 воспроизводит послание Леи]Годы назад ты служил моему отцу в войнах клонов. Теперь он умоляет тебя помочь в борьбе с Империей...
ReyТебе не обязательно это делать. Я чувствую в тебе раздрай. Это разрывает тебя на части. Бен, когда мы коснулись рук, я увидела твоё будущее. Только его очертания, но ясные и чёткие. Ты не склоншься перед Сноуком. Ты повернёшься. Я помогу тебе.
Kylo RenЯ тоже кое-что видел. Я знаю, когда придёт время, ты повернёшься. Ты встанешь рядом со мной, Рей. Я видел, кто твои родители.
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[заставка в начале фильма]
Opening CrawlПервый Порядок царит. Разгромив мирную Республику, Верховный Лидер Сноук теперь посылает свои безжалостные легионы, чтобы захватить военный контроль над галактикой.
Opening CrawlТолько отряд Сопротивления под руководством генерала Леи Органа стоит на пути растущей тирании, уверенный, что Мастер-джедай Люк Скайуокер вернётся и возродит искру надежды в борьбе.
Opening CrawlНо Сопротивление раскрыто. Пока Первый Порядок мчится к базе повстанцев, храбрые герои предпринимают отчаянную попытку бегства...
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ReyЯ почувствовала нечто... оно пробудилось, но теперь мне нужно понять, как им управлять.
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Yoda[о древних джедайских текстах]Читать — не уедешь.
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ReyТы не подвела Кайло. Кайло подвёл тебя. Я не подведу.
Luke SkywalkerВ зените своей силы они позволили Дарту Сидиусу подняться, создать Империю и уничтожить их. Именно джедайский мастер отвечал за обучение и создание Дарта Вейдера.
ReyИ джедай, который его спас. Да. Твой отец был самым ненавистным человеком в галактике. Он принес столько смерти и разрушений много лет. Но ты видела, что внутри него шла борьба. Ты верила, что он не исчез. Что его можно вернуть.
Luke SkywalkerИ я стал легендой. Многие годы была равновесие, а потом я увидел... Бена. Моего племянника с могучей кровью Скайуокера. И в своей гордыне я думал, что смогу его обучить, передать ему свои силы. Хэн был... Хэн был пределом, но... Лея доверила мне сына. Я взял его и дюжину учеников и начал тренировать в храме. Когда я понял, что не справляюсь с тьмой, что выросла в нем, было слишком поздно.
Luke SkywalkerЯ пошёл с ним встретиться, а он повернулся против меня. Должно быть, он думал, что я мёртв. Когда я пришёл в себя, храм горел. Он исчез с частью моих учеников и перебил остальных. Лея винила Сноука, но... это был я. Я провалился. Потому что я — Люк Скайуокер. Джедайский мастер. Легенда.
ReyГалактике может понадобиться легенда. Мне нужен кто-то, кто покажет мне моё место во всём этом. И ты не подвела Кайло. Кайло подвёл тебя. Я не подведу.
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[последние слова]
Stable KidЛюк Скайуокер, Мастер-джедай.
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ReyМастер Скайуокер? Я из Сопротивления. Ваша сестра Лея прислала меня. Нам нужна ваша помощь.
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Luke SkywalkerПочему ты думаешь, что я выбрал самое труднодоступное место во всей галактике? Я пришёл на этот остров, чтобы умереть.
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SnokeСкайуокер жив. Семя джедаев живёт. Пока он жив, есть надежда.
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Luke SkywalkerДело не только в том, чтобы поднимать камни. Сила связывает всё воедино.
ФиннТы требуешь порядка. Ты нас избиваешь. Но когда за твою блестящую шею взялись, ты завывала, как свинья. Доказательства взлетели вместе с базой, но мы с тобой знаем правду. Когда я приставил пистолет к твоей голове, ты отключила щиты Старкиллера. А что бы твои солдаты сделали, если бы узнали? Или твои хозяева?
Сноук[Кайло Рену]Ты был неуравновешен. Проиграл девчонке, которая никогда не держала в руках световой меч. Ты провалился!
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Vice Admiral Holdo400 человек. На 3 кораблях. Мы — последние из Сопротивления. Но мы не одни. В каждом уголке галактики люди знают наш знак и возлагают на него надежду. Мы — искра, которая зажжёт огонь, что восстановит Республику. Искра — это то, что Сопротивление должно выжить. Это наша миссия. Теперь возвращайтесь на свои посты... и да пребудет с нами Сила.
СноукХм. Могучий Кайло Рен. Когда я нашёл тебя, я увидел то, к чему стремятся все мастера: необузданную, сырую силу... и за ней — нечто по-настоящему особенное. Потенциал твоей крови. Новый Вейдер. Теперь боюсь, я ошибался.
Кайло РенЯ отдал тебе всё, что у меня было... тёмной стороне...
Сноук[имеется в виду шлем Рена]Сними эту нелепую штуку.
[Рен снимает шлем, показывая замотанный шрам на лице]
СноукДа... вот оно. В тебе слишком много сердца твоего отца, молодой Соло.
Кайло РенЯ убил Хана Соло. Когда пришёл момент — я не колебался!
СноукА посмотри на себя. Этот поступок разорвал твой дух до костей. Ты был неуравновешен, проиграл девушке, которая никогда не держала световой меч! ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ!
[Рен пытается напасть на Сноука, но тот направляет молнии Силы в землю, которые отражаются и поражают Рена; преторианские гвардейцы достают оружие]
СноукСкайуокер жив! Семя Ордена джедаев живёт! Пока он жив... надежда живёт в галактике. Я думал, что именно ты задушишь её. Увы, ты не Вейдер. Ты всего лишь ребёнок в маске.
[использует Силу, чтобы медленно подтянуть Рей к себе]
РейТы недооцениваешь Скайуокера, и Бена Соло, и меня. Это станет твоей погибелью.
СноукО. Ты что-то увидел? Слабость... в моём ученике... вот зачем ты пришёл?
[смеётся]
СноукМолодой глупец. Это я связал ваши умы. Я разжигал душу Рена, раздираемую противоречиями. Я знал, что он недостаточно силён, чтобы скрыть это от тебя, а ты недостаточно мудра, чтобы устоять перед приманкой!
[подтягивает Рей ближе, глядит ей в лицо]
СноукА теперь... ты отдашь мне Скайуокера. Тогда... я убью тебя самым жестоким ударом.
Luke SkywalkerТебе не нужен Люк Скайуокер. Ты что, думаешь, я выйду с лазерным мечом и встречусь лицом к лицу со всем Первым Орденом? Что ты думал, что здесь произойдёт? Ты думаешь, я пришёл в самое скрытое место во всей галактике просто так? Уходи.
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Maz KanataПрости, малыш, это высший пилотаж. Если хочешь попасть на этот Звёздный Разрушитель, у меня есть только один вариант — найти мастера Кодобрейкера.
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Maz KanataМогла бы я это сделать? Конечно, могла бы. Но я не могу — сейчас я немного занята.
Maz KanataТрудовой спор, о котором тебе не стоит слышать. Но, к счастью для тебя... Есть ровно один парень, которому я доверяю, и который может разрубить такую охрану! Он мастер взлома кодов, ас-пилот... поэт с бластером.
C-3POОх, кажется, этот взломщик умеет практически всё.
Maz KanataО да, умеет. Ты найдёшь его с красным цветком на лацкане, играющим на крупной ставке в казино... на Кантобайте.
Poe DameronКантобайт? Нет, нет. Это... Маз... Есть ли способ разобраться с этим самим?