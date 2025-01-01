Сноук [Рей использует Силу, чтобы взять световой меч Кайло] Замри, эта пылающая искра надежды. В тебе дух настоящего джедая.

[Рей бросается на Сноука с мечом Кайло. Сноук поднимает Рей с помощью Силы, и она оказывается перед Кайло. Меч Кайло кружится и останавливается перед ним]

Сноук И из-за этого ты должен умереть.

Сноук [Сноук использует Силу и поворачивает Рей к Кайло] Мой достойный ученик, сын тьмы, наследник лорда Вейдера, там, где был конфликт, я теперь чувствую разрешение, там, где была слабость — силу. Заверши своё обучение и исполни судьбу.

Кайло Рен [Кайло поднимает свой световой меч] Я знаю, что должен сделать.

Сноук Думаешь, сможешь его обратить? Жалкий ребёнок. Меня нельзя предать. Меня нельзя победить. Я вижу его разум. Я вижу все его намерения. Да. Я вижу, как он поворачивает меч, чтобы нанести точный удар.

[Не подозревая Сноук, Кайло использует Силу, чтобы направить световой меч Рей на него]

Сноук И теперь, глупый ребёнок, он зажигает его и убивает своего настоящего врага!