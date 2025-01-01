Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Последние джедаи Цитаты из фильма Звёздные Войны: Последние джедаи

Цитаты из фильма Звёздные Войны: Последние джедаи

Кайло Рен Ты вернулся, чтобы сказать, что прощаешь меня? Чтобы спасти мою душу?
Люк Скайуокер Нет.
[они достают световые мечи и начинают сражаться]
Люк Скайуокер Я подвёл тебя, Бен. Прости.
Кайло Рен Уверен! Сопротивление мертво, война окончена, и когда я убью тебя, я уничтожу последнего джедая!
Люк Скайуокер Потрясающе. Каждое слово, что ты сказал — ложь. Повстанцы возрождаются сегодня. Война только начинается. И я не стану последним джедаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Откуда ты?
Rey Никуда.
Luke Skywalker Никто не откуда-то ниоткуда.
Rey Джakku.
Luke Skywalker Да, это действительно никуда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Империя, твои родители, Сопротивление, ситхи, джедаи... отпусти прошлое. Убей его, если придется. Это единственный путь стать тем, кем ты должен быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Я уничтожу её. И тебя. И всё.
Luke Skywalker Нет. Если ты убьёшь меня в гневе, я всегда буду с тобой. Так же, как и твой отец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker [Йода появляется в виде духа] Мастер Йода.
Yoda Юный Скайуокер.
Luke Skywalker Я положу этому конец. Дерево, тексты, джедаи. Сожгу всё дотла.
Yoda [Йода призывает молнию, чтобы сжечь дерево и тексты джедаев. Он смеётся] Ах, Скайуокер. Скучал по тебе я.
Luke Skywalker Так пришло время Ордену джедаев закончиться.
Yoda Время тебе взглянуть дальше груды старых книг, хм?
Luke Skywalker Священные тексты джедаев?
Yoda О, читал их ты? Не были они увлекательны. Да, да, да. Мудрость в них есть, но библиотека та не содержит ничего, чего бы девушка Рей уже не имела. Скайуокер, всё ещё смотрящий в горизонт. Никогда здесь, сейчас, хм? Нужда прямо перед носом твоим.
Luke Skywalker Я был слаб. Неразумен.
Yoda Потерял Бена Соло ты. Рей потерять мы не должны.
Luke Skywalker Я не могу быть тем, кем она хочет меня видеть.
Yoda Слов моих не послушал ты? Передай то, чему научился. Силу. Мастерство. Но и слабость, глупость, провал тоже. Да, провал — самый большой учитель. Люк, мы — то, что они превосходят. Вот истинное бремя всех мастеров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Дыши. Просто дыши. Теперь потянись. Что ты видишь?
Rey Свет. Тьма. Баланс.
Luke Skywalker Это намного больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Что ты знаешь о Силе?
Rey Это сила, которой обладают джедаи, и с её помощью они могут управлять людьми и... заставлять вещи летать.
Luke Skywalker Впечатляет. Каждое слово в этом предложении — неправда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Tico Мы выиграем эту войну не сражаясь с тем, что ненавидим, а спасая то, что любим!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Фазма Ты всегда был отбросом.
Финн Отброс повстанцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук [Кайло Рен] Ты не Вейдер. Ты всего лишь ребёнок в маске.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Ты знаешь правду о своих родителях? Или всегда знал? Ты просто прятал это. Скажи.
Rey [в слезах] Они — никто.
Kylo Ren Они были грязными торговцами хламом. Продали тебя за бутылку. Они умерли, похоронены в безвестной могиле в пустыне Джакку. Ты — никто. Но не для меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Ты не один.
Rey И ты тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Увидимся, малыш.
[Люк исчезает]
Kylo Ren Нееет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Я знаю это место.
Luke Skywalker Построено тысячу поколений назад, чтобы хранить эти книги. Оригинальные джедайские тексты. Как и я, они — последние из джедаев. Ты видел это место. Ты видел этот остров.
Rey Только во снах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Ты сразу ушёл во тьму.
Rey Это место пыталось что-то мне показать.
Luke Skywalker Оно предложило тебе то, что тебе было нужно. И ты даже не пытался остановиться.
Rey Но я не увидела тебя. Ничего от тебя. Ты закрыл себя от Силы. Конечно, закрыл.
Luke Skywalker Я видел такую необузданную силу только однажды — в Бене Соло. Тогда меня это не испугало. Теперь же — да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron [наблюдая, как Люк противостоит Кайло Рену] Он делает это не просто так. Он тянет время, чтобы мы смогли уйти.
Finn Уйти? Он один против армии. Мы должны помочь ему, мы должны сражаться.
Poe Dameron Нет, нет. Мы — искра, что зажжёт пламя и сожжёт Первый порядок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Надежда — как солнце. Если ты веришь в неё только когда видишь, ты никогда не переживёшь ночь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[R2-D2 пищит]
Люк Скайуокер Эй, святое место. Следи за языком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Разрешите залететь на Икс-Винге и что-нибудь взорвать?
Leia Organa Разрешаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Я знаю, что ты скажешь. Я поменяла причёску.
Luke Skywalker Так даже лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Это пойдёт не так, как ты думаешь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BB-8 [звуки сигналов] У меня дурное предчувствие.
Poe Dameron Весёлые сигналы, дружище, давай. Мы вытворяли и похуже.
Leia Organa Для протокола, командир Дэймерон, я на стороне дроида в этом вопросе.
Poe Dameron Спасибо за поддержку, генерал. Весёлые сигналы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snoke Жалкий ребёнок. Меня нельзя предать, меня нельзя победить. Я вижу его разум, я вижу все его намерения. Да. Я вижу, как он поворачивает световой меч, чтобы нанести точный удар. А теперь, глупый ребёнок. Он зажигает его и убивает своего настоящего врага!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Сотрёшь эту нервозную рожу с лица, Трипио.
C-3PO О. Ну, я постараюсь, генерал. Нервничаю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Ты — никто. Но не для меня
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Она отвлекла их всех! Всех без исключения!
Finn Они ненавидят этот корабль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Что ты видишь?
Rey Остров. Жизнь. Смерть и разложение, дающие начало новой жизни. Тепло. Холод. Мир. Насилие.
Luke Skywalker А между ними?
Rey Баланс и энергия. Сила.
Luke Skywalker А внутри тебя?
Rey Внутри меня — та же самая сила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Мне нужен кто-то, кто покажет мне моё место во всём этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DJ Это всё машина, приятель. Живи свободным, не присоединяйся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron У тебя, наверное, миллион вопросов.
Finn Где Рэй?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Hux Закончить с этим? С кем ты, собственно, разговариваешь? Ты позволил себе командовать моей армией. Наш Верховный Лидер мёртв! У нас больше нет правителя!
Kylo Ren [Силовое удушение Хакса] Верховный Лидер мёртв!
General Hux [Удушение] Да здравствует Верховный Лидер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кайло Рен [имеется в виду Тысячелетний сокол] Сбейте эту рухлядь с неба!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук [имеется в виду маска Кайло] Сними эту нелепую штуку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук Когда я тебя нашёл, я увидел то, ради чего живут все мастера... Сырой, неукротимой силы, а за ней — нечто по-настоящему особенное. Потенциал твоей крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snoke В тебе слишком много сердца твоего отца, юный Соло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук [Рей использует Силу, чтобы взять световой меч Кайло] Замри, эта пылающая искра надежды. В тебе дух настоящего джедая.
[Рей бросается на Сноука с мечом Кайло. Сноук поднимает Рей с помощью Силы, и она оказывается перед Кайло. Меч Кайло кружится и останавливается перед ним]
Сноук И из-за этого ты должен умереть.
Сноук [Сноук использует Силу и поворачивает Рей к Кайло] Мой достойный ученик, сын тьмы, наследник лорда Вейдера, там, где был конфликт, я теперь чувствую разрешение, там, где была слабость — силу. Заверши своё обучение и исполни судьбу.
Кайло Рен [Кайло поднимает свой световой меч] Я знаю, что должен сделать.
Рей Бен...
Сноук Думаешь, сможешь его обратить? Жалкий ребёнок. Меня нельзя предать. Меня нельзя победить. Я вижу его разум. Я вижу все его намерения. Да. Я вижу, как он поворачивает меч, чтобы нанести точный удар.
[Не подозревая Сноук, Кайло использует Силу, чтобы направить световой меч Рей на него]
Сноук И теперь, глупый ребёнок, он зажигает его и убивает своего настоящего врага!
[Световой меч Рей загорается и Сноук разрублен пополам]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Люк Скайуокер [Р2-Д2] Ничто не заставит меня изменить своё решение.
Лея Органа [Р2-Д2 воспроизводит послание Леи] Годы назад ты служил моему отцу в войнах клонов. Теперь он умоляет тебя помочь в борьбе с Империей...
Люк Скайуокер [саркастично] Это был подлый ход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Я знаю о тебе всё, что мне нужно!
Kylo Ren Правда? Ага, знаю. В твоих глазах это видно. Из леса. Ты назвала меня монстром.
Rey Ты — монстр.
Kylo Ren Да, я — монстр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Phasma Ты — сбой в системе!
Finn Пошли, хромоголовый!
[Они начали драться]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лея Органа [шлёпок Поу Дамерону] Ты понижен в звании.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чубакка врывается в дверь]
Luke Skywalker Чуи, что ты здесь делаешь?
[Чубакка рычит]
Rey Он сказал, что ты поедешь с нами.
Luke Skywalker Как ты меня тут нашла?
Rey Длинная история, расскажу в «Соколе».
Luke Skywalker «Сокол»? Погоди. Где Хан?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Пора отпустить прошлое. Сноук... Скайуокер... Ситхи... Джедаи... Повстанцы. Рей... Я хочу, чтобы ты присоединилась ко мне. Вместе мы правим и принесём новый порядок в галактику.
Rey Не делай этого, Бен. Пожалуйста, не иди по этому пути.
Kylo Ren Нет, нет. Ты всё ещё цепляешься! Отпусти! Ты хочешь узнать правду о своих родителях или ты всегда это знала? Ты просто прятала это. Ты знаешь правду. Скажи.
[Рей молчит]
Kylo Ren Скажи.
Rey [в слезах] Они никто.
Kylo Ren Они были грязными торговцами хламом. Продали тебя за выпивку. Они мертвы, в могиле нищих на пустыне Джакку. Тебе не было места в этой истории. Ты — никто. Но не для меня. Присоединяйся ко мне.
[протягивает руку. Рей колеблется, смотрит на него в слезах]
Kylo Ren Пожалуйста...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Тебе не обязательно это делать. Я чувствую в тебе раздрай. Это разрывает тебя на части. Бен, когда мы коснулись рук, я увидела твоё будущее. Только его очертания, но ясные и чёткие. Ты не склоншься перед Сноуком. Ты повернёшься. Я помогу тебе.
Kylo Ren Я тоже кое-что видел. Я знаю, когда придёт время, ты повернёшься. Ты встанешь рядом со мной, Рей. Я видел, кто твои родители.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[заставка в начале фильма]
Opening Crawl Первый Порядок царит. Разгромив мирную Республику, Верховный Лидер Сноук теперь посылает свои безжалостные легионы, чтобы захватить военный контроль над галактикой.
Opening Crawl Только отряд Сопротивления под руководством генерала Леи Органа стоит на пути растущей тирании, уверенный, что Мастер-джедай Люк Скайуокер вернётся и возродит искру надежды в борьбе.
Opening Crawl Но Сопротивление раскрыто. Пока Первый Порядок мчится к базе повстанцев, храбрые герои предпринимают отчаянную попытку бегства...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Я почувствовала нечто... оно пробудилось, но теперь мне нужно понять, как им управлять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yoda [о древних джедайских текстах] Читать — не уедешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Ты не подвела Кайло. Кайло подвёл тебя. Я не подведу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вице-адмирал Холдо Пусть Сила будет с тобой, всегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Лея, прости меня.
Leia Organa Я знаю. Я знаю, что ты так чувствуешь. Я просто рада, что ты здесь, в конце.
Luke Skywalker Я пришёл встретиться с ним, Лея. И спасти его не могу.
Leia Organa Я так долго надеялась, но знаю — моего сына больше нет.
Luke Skywalker Никто на самом деле не уходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snoke Исполни свою судьбу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Люк.
Luke Skywalker Лея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Tico Я хочу врезать кулаком в этот прекрасный город.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C-3PO Мастер Люк.
[Люк подмигивает ему с пониманием]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snoke О, какая дерзость!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vice Admiral Holdo Он настоящий засранец.
Leia Organa Да, это так.
Vice Admiral Holdo Он мне нравится.
Leia Organa Мне тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey [увидев Кайло Рена без рубашки] У тебя есть что-то, капюшон или что-то, что можно надеть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Меня воспитали, чтобы сражаться. Впервые у меня есть ради чего бороться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Peavey Он идёт на дредноут.
General Hux Ха. Он с ума сошёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Урок второй. Теперь, когда джедаев нет, их романтизируют, обожествляют. Но если снять мифы и взглянуть на их поступки, наследие джедаев — это провал. Лицемерие, гордыня.
Rey Это неправда!
Luke Skywalker В зените своей силы они позволили Дарту Сидиусу подняться, создать Империю и уничтожить их. Именно джедайский мастер отвечал за обучение и создание Дарта Вейдера.
Rey И джедай, который его спас. Да. Твой отец был самым ненавистным человеком в галактике. Он принес столько смерти и разрушений много лет. Но ты видела, что внутри него шла борьба. Ты верила, что он не исчез. Что его можно вернуть.
Luke Skywalker И я стал легендой. Многие годы была равновесие, а потом я увидел... Бена. Моего племянника с могучей кровью Скайуокера. И в своей гордыне я думал, что смогу его обучить, передать ему свои силы. Хэн был... Хэн был пределом, но... Лея доверила мне сына. Я взял его и дюжину учеников и начал тренировать в храме. Когда я понял, что не справляюсь с тьмой, что выросла в нем, было слишком поздно.
Rey Что случилось?
Luke Skywalker Я пошёл с ним встретиться, а он повернулся против меня. Должно быть, он думал, что я мёртв. Когда я пришёл в себя, храм горел. Он исчез с частью моих учеников и перебил остальных. Лея винила Сноука, но... это был я. Я провалился. Потому что я — Люк Скайуокер. Джедайский мастер. Легенда.
Rey Галактике может понадобиться легенда. Мне нужен кто-то, кто покажет мне моё место во всём этом. И ты не подвела Кайло. Кайло подвёл тебя. Я не подведу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Stable Kid Люк Скайуокер, Мастер-джедай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Мастер Скайуокер? Я из Сопротивления. Ваша сестра Лея прислала меня. Нам нужна ваша помощь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Почему ты думаешь, что я выбрал самое труднодоступное место во всей галактике? Я пришёл на этот остров, чтобы умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snoke Скайуокер жив. Семя джедаев живёт. Пока он жив, есть надежда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Дело не только в том, чтобы поднимать камни. Сила связывает всё воедино.
Rey Хорошо. Но что это такое?
Luke Skywalker Закрой глаза.
[Рэй закрывает глаза]
Luke Skywalker Дыши. Теперь протяни руку.
[Рэй буквально тянет руку, и Люк начинает щекотать её листом]
Rey [вздыхает] Я что-то чувствую.
Luke Skywalker Правда?
Rey Да.
Luke Skywalker Это Сила. Она должна быть очень сильной.
Rey Я никогда не чувствовала ничего подобного...
[Люк хлопает её по руке листом]
Rey Ай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Люк Скайуокер видит, что Рей и его племянник Кайло Рен касаются рук]
Люк Скайуокер [кричит] СТОП!
[Рей и Кайло Рен сердито смотрят на него, а она ищет Кайло Рена, который исчез. Она поворачивается к Люку]
Рей Это правда? Ты пытался его убить?
Люк Скайуокер Убирайся с этого острова, немедленно!
[Люк уходит. Но Рей последовала за ним]
Рей Стой... СТОЙ!
[Рей бьёт Люка своим посохом. Он поворачивается к ней]
Рей Ты это сделала? Ты убила Кайло Рена?
[Люк начал защищаться палкой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DJ Если они взорвут тебя сегодня, ты можешь взорвать их завтра. Это просто бизнес.
Finn Ты не прав.
DJ Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Я хочу, чтобы все наши пушки открыли огонь по этому человеку
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рей Что-то внутри меня всегда было. Но теперь это проснулось. И я боюсь. Я не знаю, что это и что с этим делать. Мне нужна помощь.
Люк Скайуокер Тебе нужен учитель. Я не могу тебя учить.
Рей Почему? Я видел твой распорядок дня. Ты не занят.
Люк Скайуокер Я никогда не буду тренировать новое поколение джедаев. Я пришёл на этот остров, чтобы умереть. Пора джедаям закончиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из удалённой сцены]
Капитан Фазма Непокорная. Невоспитанная, предательница!
Финн Ты требуешь порядка. Ты нас избиваешь. Но когда за твою блестящую шею взялись, ты завывала, как свинья. Доказательства взлетели вместе с базой, но мы с тобой знаем правду. Когда я приставил пистолет к твоей голове, ты отключила щиты Старкиллера. А что бы твои солдаты сделали, если бы узнали? Или твои хозяева?
Капитан Фазма Кто поверит в такую историю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron [о кораблях, на которых Сопротивление летит на Крейте] Ладно, слушайте: мне не нравятся эти ржавые корыта, и шансы у нас тоже не ахти.
Poe Dameron [после того, как его нога провалилась через днище корабля] Что за хрень?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Приготовьте мой корабль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Hux Скажи капитану Кэнеди привести свой Дредноут в боевую готовность!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker В расцвете своих сил они позволили Дарту Сидиусу подняться, создать Империю и уничтожить их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кайло Рен [увидев Люка Скайуокера, стоящего перед отрядом Первого Ордена] Приказываю открыть огонь по этому человеку из всех орудий.
[Хакс смотрит на Кайло с недоверием]
Кайло Рен Делай.
[начинают стрелять по Люку]
Кайло Рен Больше! Больше!
[огонь продолжается, постепенно усиливаясь]
Генерал Хакс Хватит.
[Кайло игнорирует его]
Генерал Хакс ХВАТИТ!
[огонь прекращается, остаётся лишь огромное облако пыли]
Генерал Хакс [сухо] Ты думаешь, что попали?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук [Кайло Рену] Ты был неуравновешен. Проиграл девчонке, которая никогда не держала в руках световой меч. Ты провалился!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vice Admiral Holdo 400 человек. На 3 кораблях. Мы — последние из Сопротивления. Но мы не одни. В каждом уголке галактики люди знают наш знак и возлагают на него надежду. Мы — искра, которая зажжёт огонь, что восстановит Республику. Искра — это то, что Сопротивление должно выжить. Это наша миссия. Теперь возвращайтесь на свои посты... и да пребудет с нами Сила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[к BB-8]
DJ Какая у тебя история, кругляш?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук [имеется в виду генерал Хакс] Ты спрашиваешь, почему я держу в таком месте власти разъярённого пса? Слабость пса, если её умело использовать, может стать острым инструментом. Как твоя рана?
Кайло Рен [через повреждённый вокабулятор] Ничего.
Сноук Хм. Могучий Кайло Рен. Когда я нашёл тебя, я увидел то, к чему стремятся все мастера: необузданную, сырую силу... и за ней — нечто по-настоящему особенное. Потенциал твоей крови. Новый Вейдер. Теперь боюсь, я ошибался.
Кайло Рен Я отдал тебе всё, что у меня было... тёмной стороне...
Сноук [имеется в виду шлем Рена] Сними эту нелепую штуку.
[Рен снимает шлем, показывая замотанный шрам на лице]
Сноук Да... вот оно. В тебе слишком много сердца твоего отца, молодой Соло.
Кайло Рен Я убил Хана Соло. Когда пришёл момент — я не колебался!
Сноук А посмотри на себя. Этот поступок разорвал твой дух до костей. Ты был неуравновешен, проиграл девушке, которая никогда не держала световой меч! ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ!
[Рен пытается напасть на Сноука, но тот направляет молнии Силы в землю, которые отражаются и поражают Рена; преторианские гвардейцы достают оружие]
Сноук Скайуокер жив! Семя Ордена джедаев живёт! Пока он жив... надежда живёт в галактике. Я думал, что именно ты задушишь её. Увы, ты не Вейдер. Ты всего лишь ребёнок в маске.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snoke Молодая Рей, добро пожаловать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Connix Наш сигнал бедствия приняли во многих точках, но ответа нет.
Commander D'Acy Нас услышали, но никто не идёт.
Leia Organa Мы боролись до конца. Но в галактике больше нет надежды. Искра погасла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
По Дамерон Если двинутся... оглушь их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Ты, убийца, ублюдок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Tico Финн, уже слишком поздно, не делай этого.
Finn Нет, я не позволю им победить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Resistance Trooper Бомбардировщики Сопротивления приближаются!
Captain Canady Ну, конечно, приближаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Сотрудник эвакуации Сопротивления Мы ещё не всё выяснили. В бункере С всё ещё лежит 30 паллет с артиллерийскими снарядами.
Лейтенант Конникс Забудь про боеприпасы, времени нет. Просто загрузи всех на транспорты.
[Появляются Звёздные разрушители]
Лейтенант Конникс О, нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Phasma Рад видеть тебя снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал Хакс [кричит] Огонь по крейсеру!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Сотри с лица эту нервную мину, C-3PO.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Бен, нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Почему ты здесь, Рей из ниоткуда?
Rey Сопротивление послало меня. Нам нужна твоя помощь, Первый порядок стал неудержим...
Luke Skywalker Почему *ты* здесь?
[пауза]
Rey Что-то внутри меня всегда было. И теперь это проснулось. И мне страшно. Я не знаю, что это, и что с этим делать. И мне нужна помощь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Говорит командир По Дамерон из флота Республики. У меня срочное сообщение для генерала Хакса.
General Hux Говорит генерал Хакс из Первого Ордена. Республики больше нет. Ваш флот — мятежная сволочь и военные преступники. Скажите вашей драгоценной принцессе — никаких условий, никакой сдачи...
Poe Dameron Привет, я на связи с генералом Хаксом.
General Hux Гакс на связи. Вы и ваши друзья обречены. Мы сотрем вашу грязь с этой галактики!
Poe Dameron [пауза] Ладно, подожду.
General Hux Алло?
Poe Dameron Алло? Да, я всё ещё здесь.
General Hux Ты слышишь меня?
Poe Dameron Хакс?
Captain Peavey [монитор Первого Ордена кивает] Слышит.
Poe Dameron С буквой «Х»? Худой парень? Немного бледный?
General Hux [с нарастающим раздражением] Я тебя слышу. Ты меня слышишь?
Poe Dameron Слушай, я не могу ждать вечно. Если достучишься до него, скажи, что у Леи для него срочное сообщение...
Captain Peavey Полагаю, он тебя дразнит, сэр.
Poe Dameron ...про его маму.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron [BB-8] Молодец, дружище.
Poe Dameron [BB-8 издаёт серию писков и щелчков] «Финн голый, протекающий мешок»? Что? Ты что, микросхему спалил?
Poe Dameron [Смотрит вверх на дверной проём коридора, видит Финна голого в протекающем мешке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa По, вытащи голову из своего кокпита. Есть вещи, которые нельзя решить, просто залетев на X-уинге и что-нибудь взорвав!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Так много потерь. Я больше не выдержу.
Vice Admiral Holdo Смогла бы. Ты меня научила.
Leia Organa Лея Органа, вице-адмирал Холдо: Да пребудет с тобой...
[оба начали смеяться]
Leia Organa Давай дальше. Я это уже сказала достаточно.
Vice Admiral Holdo Да пребудет с тобой Сила, всегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сноук [Освобождают Рей от оков] Подойди ближе, дитя. Столько силы. Тьма поднимается, и свет встречает её. Я предупреждал своего юного ученика, что по мере его роста, равный ему в свете тоже появится.
[использует Силу, чтобы взять световой меч Энакина Скайуокера]
Сноук Скайуокер...
[смеётся]
Сноук Я думал. Ошибочно. Я сказал — ближе.
[использует Силу, чтобы медленно подтянуть Рей к себе]
Рей Ты недооцениваешь Скайуокера, и Бена Соло, и меня. Это станет твоей погибелью.
Сноук О. Ты что-то увидел? Слабость... в моём ученике... вот зачем ты пришёл?
[смеётся]
Сноук Молодой глупец. Это я связал ваши умы. Я разжигал душу Рена, раздираемую противоречиями. Я знал, что он недостаточно силён, чтобы скрыть это от тебя, а ты недостаточно мудра, чтобы устоять перед приманкой!
[подтягивает Рей ближе, глядит ей в лицо]
Сноук А теперь... ты отдашь мне Скайуокера. Тогда... я убью тебя самым жестоким ударом.
Рей О, нет.
Сноук О, да.
[поднимает Рей в воздух с помощью Силы]
Сноук Отдай... мне... всё.
[Рей кричит от боли]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Skywalker Тебе не нужен Люк Скайуокер. Ты что, думаешь, я выйду с лазерным мечом и встречусь лицом к лицу со всем Первым Орденом? Что ты думал, что здесь произойдёт? Ты думаешь, я пришёл в самое скрытое место во всей галактике просто так? Уходи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maz Kanata Прости, малыш, это высший пилотаж. Если хочешь попасть на этот Звёздный Разрушитель, у меня есть только один вариант — найти мастера Кодобрейкера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maz Kanata Могла бы я это сделать? Конечно, могла бы. Но я не могу — сейчас я немного занята.
Finn Маз? Что происходит?
Maz Kanata Трудовой спор, о котором тебе не стоит слышать. Но, к счастью для тебя... Есть ровно один парень, которому я доверяю, и который может разрубить такую охрану! Он мастер взлома кодов, ас-пилот... поэт с бластером.
C-3PO Ох, кажется, этот взломщик умеет практически всё.
Maz Kanata О да, умеет. Ты найдёшь его с красным цветком на лацкане, играющим на крупной ставке в казино... на Кантобайте.
Poe Dameron Кантобайт? Нет, нет. Это... Маз... Есть ли способ разобраться с этим самим?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
Frank Oz
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн
Kelly Marie Tran
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
Джон Бойега
Джон Бойега
John Boyega
Энди Серкис
Энди Серкис
Andy Serkis
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Донал Глисон
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Лора Дерн
Лора Дерн
Laura Dern
Эдриен Эдмондсон
Эдриен Эдмондсон
Adrian Edmondson
Билли Лурд
Билли Лурд
Billie Lourd
Аманда Лоуренс
Аманда Лоуренс
Amanda Lawrence
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
Джек Гринлис
Jack Greenlees
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше