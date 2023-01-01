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Звёздные Войны: Последние джедаи Звёздные Войны: Последние джедаи
Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Последние джедаи Награды и номинации фильма Звёздные Войны: Последние джедаи
Star Wars: The Last Jedi Звёздные Войны: Последние джедаи 2017 / США
6.9 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Звёздные Войны: Последние джедаи

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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