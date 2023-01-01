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Звёздные Войны: Последние джедаи Звёздные Войны: Последние джедаи
Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Последние джедаи Звёздные Войны: Последние джедаи, 2017: актеры и роли
Star Wars: The Last Jedi Звёздные Войны: Последние джедаи 2017 / США
6.9 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Звёздные Войны: Последние джедаи, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Джонсон Райан Джонсон Rian Johnson
В ролях
Марк Хэмилл Марк Хэмилл Mark Hamill Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Гвендолин Кристи Гвендолин Кристи Gwendoline Christie Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Дэйзи Ридли Дэйзи Ридли Daisy Ridley Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis
Роли озвучивали
Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt
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