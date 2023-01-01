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Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи, 2017: актеры и роли
Star Wars: The Last Jedi
Звёздные Войны: Последние джедаи
2017 / США
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6.9
Оцените
109
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Звёздные Войны: Последние джедаи, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Джонсон
Rian Johnson
В ролях
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Джон Бойега
John Boyega
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Адам Драйвер
Adam Driver
Энди Серкис
Andy Serkis
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Роли озвучивали
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
В прокате
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