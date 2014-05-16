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Жизнь в аквариуме
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Vonarstræti

Жизнь в аквариуме, 2014

2014 / Ирландия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Фильм рассказывает истории о жизни трех персонажей, судьбы которых оказывают взаимное влияние на протяжении многих лет. В первую очередь перед нами разворачивается история талантливого молодого писателя, чья карьера стремительно набирает обороты, но вскоре все рушится. Следующие 20 лет его жизни посвящены лишь беспробудному пьянству. Вторая история — об одинокой девушке, которая работает в детском саду, а по ночам торгует собой на улице, чтобы прокормить себя и ребенка. И наконец, третья история — о бывшем футболисте, взбирающемся на верхушку иерархии банковской системы, пока его семейная жизнь разваливается на части.
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 16 мая 2014
Режиссер
Baldvin Zophoníasson
В ролях
Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
Тор Кристьянссон
Свеинн Олафур Гуннарссон
Ингвар Тордасон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь в аквариуме 2 постера
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