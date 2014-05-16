Жизнь в аквариуме, 2014

Фильм рассказывает истории о жизни трех персонажей, судьбы которых оказывают взаимное влияние на протяжении многих лет. В первую очередь перед нами разворачивается история талантливого молодого писателя, чья карьера стремительно набирает обороты, но вскоре все рушится. Следующие 20 лет его жизни посвящены лишь беспробудному пьянству. Вторая история — об одинокой девушке, которая работает в детском саду, а по ночам торгует собой на улице, чтобы прокормить себя и ребенка. И наконец, третья история — о бывшем футболисте, взбирающемся на верхушку иерархии банковской системы, пока его семейная жизнь разваливается на части.

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