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Киноафиша Фильмы Кумико – охотница за сокровищами Цитаты из фильма Кумико – охотница за сокровищами

Цитаты из фильма Кумико – охотница за сокровищами

Kumiko Мне нужна только страница 95. Это моя судьба.
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Older Woman Одиночество? Это просто модное слово для скуки.
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