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Кумико – охотница за сокровищами
Цитаты из фильма Кумико – охотница за сокровищами
Цитаты из фильма Кумико – охотница за сокровищами
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Цитаты
Kumiko
Мне нужна только страница 95. Это моя судьба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Older Woman
Одиночество? Это просто модное слово для скуки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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