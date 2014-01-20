A jaded Japanese woman discovers a hidden copy of "Fargo" on VHS, believing it to be a treasure map indicating the location of a large case of money.
CountryUSA
Runtime1 hour 45 minutes
Production year2014
Online premiere10 July 2014
World premiere20 January 2014
Release date
20 January 2014
Russia
16+
23 April 2015
Brazil
20 February 2015
Great Britain
20 January 2014
Kazakhstan
18 March 2015
USA
20 January 2014
Ukraine
Worldwide Gross$739,623
ProductionLila 9th Productions, Ad Hominem Enterprises
Also known as
Kumiko, the Treasure Hunter, Aardekütt Kumiko, În cautarea comorii, Kumiko, Kumiko, a Caçadora de Tesouros, Kumiko, a kincsvadász, Kumiko, Hazine Avcısı, Κουμίκο, η κυνηγός του θησαυρού, Кумико - охотница за сокровищами, Кумико, търсачката на съкровища, トレジャーハンター・クミコ, 久美子的奇異旅程