Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kumiko, the Treasure Hunter
Poster of Kumiko, the Treasure Hunter
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Kumiko, the Treasure Hunter

Kumiko, the Treasure Hunter

Kumiko, the Treasure Hunter 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A jaded Japanese woman discovers a hidden copy of "Fargo" on VHS, believing it to be a treasure map indicating the location of a large case of money.
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2014
Online premiere 10 July 2014
World premiere 20 January 2014
Release date
20 January 2014 Russia 16+
23 April 2015 Brazil
20 February 2015 Great Britain
20 January 2014 Kazakhstan
18 March 2015 USA
20 January 2014 Ukraine
Worldwide Gross $739,623
Production Lila 9th Productions, Ad Hominem Enterprises
Also known as
Kumiko, the Treasure Hunter, Aardekütt Kumiko, În cautarea comorii, Kumiko, Kumiko, a Caçadora de Tesouros, Kumiko, a kincsvadász, Kumiko, Hazine Avcısı, Κουμίκο, η κυνηγός του θησαυρού, Кумико - охотница за сокровищами, Кумико, търсачката на съкровища, トレジャーハンター・クミコ, 久美子的奇異旅程
Director
David Zellner
David Zellner
Cast
Rinko Kikuchi
Rinko Kikuchi
Nobuyuki Katsube
Shirley Venard
David Zellner
David Zellner
Nathan Zellner
Nathan Zellner
Cast and Crew
Similar films for Kumiko, the Treasure Hunter
Aquarela 6.6
Aquarela (2018)
Hierro 6.4
Hierro (2009)
La moustache 6.7
La moustache (2005)
Dolls 7.3
Dolls (2002)
Map of the Sounds of Tokyo 6.6
Map of the Sounds of Tokyo (2009)
Damsel 5.5
Damsel (2018)
Last Summer 5.8
Last Summer (2014)
Norwegian Wood 7.0
Norwegian Wood (2010)
47 Ronin 6.7
47 Ronin (2013)
Babel 7.5
Babel (2006)
The Brothers Bloom 6.7
The Brothers Bloom (2008)

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more