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Киноафиша Фильмы Решала 2 Отзывы о фильме «Решала 2»
Решала 2 2015 / Россия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Решала 2»

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Олег 10 октября 2015, 16:18
Не видя первой части пошел на вторую и не пожалел ни сколько. Фильм смотрится на одном дыхании.Могут и наши снимать отличные фильмы. В онлайне посмотрю первую часть и буду надеяться,что выйдет третья часть и она будет не хуже второй,даже лучше.

Спасибо режиссеру за фильм
10 октября 2015, 16:18 Ответить
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