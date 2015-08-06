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Poster of Reshala 2
6.7
Kinoafisha Films Reshala 2
6.7

Reshala 2

, 2015
Reshala 2
Russia / Drama, Crime / 18+
Poster of Reshala 2
6.7

Cast

Aleksandr Frolov
Aleksandr Frolov
Kasha
Mose Kurtanidze
Mose Kurtanidze
Zavgar
Konstantin Ozerov
Konstantin Ozerov
Kostya
Chingiz Azdaev
Chingiz Azdaev
Vitya Chernyy
Arina Esina
Ruslan Balakshiev
Rusya
Alina Namsaraeva
Vladimir Brest
Vladimir Brest
Pasportist
Director Roman Askhaev
Writer Zhargal Badmatsirenov, Roman Askhaev, Yevgeniy Zamaliyev
Composer Andrey Rogovoy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2015
World premiere 6 August 2015
Release date
6 August 2015 Russia 18+
6 August 2015 Kazakhstan
6 August 2015 Ukraine
Also known as
Reshala 2, Решала 2

Film rating

6.7
Rate 15 votes
5.9 IMDb
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