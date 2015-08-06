Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
6.7
Kinoafisha
Films
Reshala 2
6.7
Reshala 2
, 2015
Reshala 2
Russia / Drama, Crime / 18+
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Similar
6.7
Cast
Aleksandr Frolov
Kasha
Mose Kurtanidze
Zavgar
Konstantin Ozerov
Kostya
Chingiz Azdaev
Vitya Chernyy
Arina Esina
Ruslan Balakshiev
Rusya
Alina Namsaraeva
Vladimir Brest
Pasportist
Director
Roman Askhaev
Writer
Zhargal Badmatsirenov
,
Roman Askhaev
,
Yevgeniy Zamaliyev
Composer
Andrey Rogovoy
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2015
World premiere
6 August 2015
Release date
6 August 2015
Russia
18+
6 August 2015
Kazakhstan
6 August 2015
Ukraine
Also known as
Reshala 2, Решала 2
More
Film rating
6.7
Rate
15
votes
5.9
IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films
Stills
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Similar films for Reshala 2
Reshala
Drama, Crime
2012, Russia
6.0
Reshala. Nulevye
Drama, Thriller, Action
2019, Russia
7.0
Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller
2022, Russia
5.0
Vsemu svoe vremya
Drama
2018, Russia
0.0
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama
2022, Russia
7.0
Film in Collections
Russian films about organized crime
Now Playing
New Releases
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree