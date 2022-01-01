Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Переводчик Переводчик
Киноафиша Фильмы Переводчик Переводчик, 2015: актеры и роли
Переводчик 2015 / Россия
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Переводчик, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Нужный Алексей Нужный
В ролях
Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Leonid Yarmolnik Александр Ильин мл. Александр Ильин мл. Мария Андреева Мария Андреева Семен Трескунов Семен Трескунов Дмитрий Астрахан Дмитрий Астрахан Клара Лаго Клара Лаго Clara Lago Луиза-Габриэла Бровина Луиза-Габриэла Бровина Михаил Шамигулов Михаил Шамигулов Mikhail Shamigulov
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши