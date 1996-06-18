Картина представляет эмоциональное развитие Кавафиса, его рост в достижении им высокого уровня поэтического выражения. Жизнь Кавафиса в Александрии, его поездки в Грецию и Константинополь сблизили его с богатой чувственностью древних культур, приводя его в мир, полный эротических желаний и страстей.

Кавафис лирически выражал нескрываемую любовь к юноше, превзошел ханжество своего времени, однако остается фактор, лежащий в основе жизни, отмеченной горечью и глубокими разочарованиями.

Его сексуальные предпочтения, идеализированные в чисто классической традиции, стали душой его возвышенной поэзии.