Постер фильма Кавафис
Кавафис

Кавафис

Kavafis 18+
О фильме

Картина представляет эмоциональное развитие Кавафиса, его рост в достижении им высокого уровня поэтического выражения. Жизнь Кавафиса в Александрии, его поездки в Грецию и Константинополь сблизили его с богатой чувственностью древних культур, приводя его в мир, полный эротических желаний и страстей.

Кавафис лирически выражал нескрываемую любовь к юноше, превзошел ханжество своего времени, однако остается фактор, лежащий в основе жизни, отмеченной горечью и глубокими разочарованиями.

Его сексуальные предпочтения, идеализированные в чисто классической традиции, стали душой его возвышенной поэзии.

Страна Греция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 18 июня 1996
Дата выхода
18 июня 1996 Греция
28 февраля 1997 Канада
Производство Alexandros Film, Greek Film Centre (GFC), Greek Television ET-1
Другие названия
Kavafis, Cavafy, Kavafi, Kawafis, Καβάφης
Режиссер
Яннис Смарагдис
В ролях
Вассилис Диамандопулос
Майя Либеропулу
Джаннис Ригас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
13 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

