Акис Сакеллариу Akis Sakellariou
Киноафиша Персоны Акис Сакеллариу

Акис Сакеллариу

Akis Sakellariou

Дата рождения
9 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Салоники, Греция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Пираты Эгейского моря 6.1
Пираты Эгейского моря (2012)
Каменщик 5.0
Каменщик (2023)

Фильмография Акис Сакеллариу

Жанр
Год
Каменщик 5
Каменщик The Bricklayer
боевик, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Пираты Эгейского моря 6.1
Пираты Эгейского моря O Theos agapaei to haviari
исторический, биография, приключения 2012, Греция / Россия
Смотреть трейлер
