О персоне
Фильмография
Акис Сакеллариу
Akis Sakellariou
Киноафиша
Персоны
Акис Сакеллариу
Акис Сакеллариу
Akis Sakellariou
Дата рождения
9 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Салоники, Греция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник
Популярные фильмы
6.1
Пираты Эгейского моря
(2012)
5.0
Каменщик
(2023)
Фильмография Акис Сакеллариу
5
Каменщик
The Bricklayer
боевик, триллер
2023, США
6.1
Пираты Эгейского моря
O Theos agapaei to haviari
исторический, биография, приключения
2012, Греция / Россия
Смотреть трейлер
