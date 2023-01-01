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Эми Эми
Киноафиша Фильмы Эми Награды и номинации фильма Эми
Amy Эми 2015 / Великобритания
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Эми

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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