Tony BennettЕсли бы она жила, я бы сказал: тормози; ты слишком важна... Жизнь учит тебя, как на самом деле жить... если бы ты прожила достаточно долго...
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Tony BennettЖизнь учит тебя жить, если проживёшь достаточно долго.
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Amy WinehouseЯ не думаю, что когда-либо стану знаменитой. Я не уверена, что справлюсь с этим. Наверное, с ума сойду, понимаешь? Я точно с ума сойду.
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Amy WinehouseДля меня успех — это не успех для лейбла или кого бы то ни было. Успех для меня — это свобода работать с кем хочу, иметь возможность всегда прийти в студию, когда это нужно... Думаю, чем больше люди меня увидят, тем больше поймут, что я хорош только в том, чтобы делать музыку. Так что оставьте меня в покое, и я сделаю это. Я сделаю музыку. Мне просто нужно время, чтобы делать музыку.
Nick GatfieldОна была очень старой душой в очень молодом теле.
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Andrew MorrisВ пятницу вечером она показывала мне клипы на своём ноутбуке. Пела на сцене. И сказала: «Парень, я умею петь!» Я ответил: «Чёрт возьми, умеешь!» Она сказала: «Если бы я могла всё это вернуть, просто чтобы спокойно идти по улице без проблем, я бы так и сделала.»
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Janis WinehouseЯ рано понял, что когда Эми принимает решение, оно уже не меняется, и мне было сложно ей противостоять. Она говорила: «Ой, мам, ты у меня такая мягкая. Я могу сойти с ума. Ты должна быть строже, мам».
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Sam BesteУ неё были одни из самых чистых отношений с музыкой. Такая эмоциональная связь с музыкой. Будто она нуждалась в музыке, словно это был человек, и она готова была умереть за неё.
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Yasiin BeyЯ впервые узнал о Эми в 2004 году. Я большой поклонник джаза и мне очень понравилось то, что она делала. Я считал это уникальным, я думал, что в этом есть острота. И искренность. Вот что мне больше всего в Эми нравилось. Она не строила из себя важную — она была настоящей... Просто очаровательной, милой девушкой. Честно говоря, я немного в неё влюбился. Она была настоящей, быстро шутящей на чёрный счет, могла перепить любого, не боялась закурить. У неё был громкий, заразительный смех, и она просто была душкой, понимаешь?
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Amy WinehouseМоя мама растила нас одна, потому что папа, когда был рядом, на самом деле его не было. Его просто не было — именно в важных моментах. Я не про то, чтобы в школу проводил. Я про ночи, когда мы устраивали пакости. Как «Нет, мы не ложимся спать». Папа никогда не был рядом, чтобы сказать: «Слушайте маму!» Понимаешь, что я имею в виду? Вот это нам и надо было. Он говорил, что работает.
Mitch WinehouseЯ встретил другую женщину, когда Эми было около полутора лет. Мы работали вместе. У нас был роман. Но прошло ещё восемь или девять лет, прежде чем я ушёл из дома. Я был трусом. Но мне казалось, что Эми это быстро пережила.
Amy WinehouseЯ была всегда улыбчивая, довольно милая и нервная до тех пор, пока мне не исполнилось девять. Когда родители развелись, я подумала: теперь могу носить что хочу, материться, краситься — это круто. У меня была татуировка, пирсинг, я прогуливала школу, приводила парня домой.
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Sam Beste[о провальном концерте в Белграде]Это казалось концом. Это была девушка, которой уже просто всё было плевать. Настолько, что она была готова разрушить не только свою карьеру, но и дружбу, и музыкальные отношения.