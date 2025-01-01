Amy Winehouse Моя мама растила нас одна, потому что папа, когда был рядом, на самом деле его не было. Его просто не было — именно в важных моментах. Я не про то, чтобы в школу проводил. Я про ночи, когда мы устраивали пакости. Как «Нет, мы не ложимся спать». Папа никогда не был рядом, чтобы сказать: «Слушайте маму!» Понимаешь, что я имею в виду? Вот это нам и надо было. Он говорил, что работает.

Mitch Winehouse Я встретил другую женщину, когда Эми было около полутора лет. Мы работали вместе. У нас был роман. Но прошло ещё восемь или девять лет, прежде чем я ушёл из дома. Я был трусом. Но мне казалось, что Эми это быстро пережила.