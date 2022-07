1 Opening (Edit) Антонио Пинто 0:58

2 Stronger Than Me Amy Winehouse / Salaam Remi 3:34

3 Poetic Finale (Edit) Антонио Пинто 2:53

4 What Is It About Men (Live at North Sea Jazz Festival) Amy Winehouse 4:45

5 Walk (Edit) Антонио Пинто 1:14

6 Some Unholy War (Down Tempo) Amy Winehouse 3:15

7 Holiday Texts (Edit) Антонио Пинто 0:52

8 Kidnapping Amy Антонио Пинто 1:45

9 Like Smoke Amy Winehouse 1:22

10 Tears Dry On Their Own Amy Winehouse / Valerie Simpson 3:07

11 Seperacao Fotos (Edit) Антонио Пинто 0:55

12 Back to Black Amy Winehouse / Mark Ronson 3:49

13 Cynthia (Edit) Антонио Пинто 1:16

14 Rehab (Live On Jools Holland) Amy Winehouse 3:41

15 In the Studio (Edit) Антонио Пинто 1:05

16 We're Still Friends (Live at the Union Chapel) Amy Winehouse 2:56

17 Amy Lives Антонио Пинто 2:15

18 Love Is a Losing Game (Live at the Mercury Music Awards) Amy Winehouse 2:32

19 Arrested (Edit) Антонио Пинто 1:05

20 Body and Soul Amy Winehouse, Tony Bennett / Robert Sour 3:24

21 Amy Forever Антонио Пинто 2:49