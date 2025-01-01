[из трейлера]

Это образ, старый как мир: младенец, запеленутый в белое, доставленный аистом. Как мило. Но здесь, на Горе Аистов, мы относимся к доставке младенцев серьёзно. Я здесь, чтобы наконец представить нашу новую и улучшенную Фабрику производства человеческих младенцев. Мы усовершенствовали и оптимизировали процесс, разработав безошибочный рабочий поток. Используя самые передовые технологии и более 75 лет тяжёлого опыта, наш новый процесс был описан так: идеальный, точный, безупречный, образцовый, без проблем, защищённый от ошибок, слишком хорош, чтобы провалиться, противоположность «Титанику». Мы трудимся, чтобы вы могли услышать четыре самых драгоценных слова на человеческом языке — «гу-гу, га-га». Так что, если вам нужна доставка младенца, вы можете рассчитывать на Службу доставки аистов. Планируйте, придерживайтесь плана, всегда доставляйте!