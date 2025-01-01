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Киноафиша Фильмы Аисты Цитаты из мультфильма Аисты

Цитаты из мультфильма Аисты

Junior Сирота Тюльпан?
Tulip С Тюльпаном всё в порядке, а сирота разбивает мне сердце!
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Alpha Wolf [когда малыш убегает] Стая волков, форма разбитого сердца!
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[Джуниор, Тюлип и Даймонд переходят через мост и срубают его, чтобы стая волков не могла перейти]
Junior Пошли вы, волки!
Alpha Wolf Стая, стройте волчий мост!
[волки начинают взбираться друг на друга]
Junior Что происходит?
Tulip Волки строят подвесной мост.
Junior Как это возможно?
Tulip Не знаю.
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Alpha Wolf Волчья стая, форма подводной лодки волка!
[стаи собираются в форму подводной лодки... затем всплывают за воздух]
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Alpha Wolf Волчья стая, строй волчьего самолёта!
[стая формирует самолёт... который разваливается в воздухе]
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Beta Wolf Ты влюблён?
Alpha Wolf Я влюблён. А ты?
Beta Wolf Я тоже влюблён.
Alpha Wolf Согласен, согласен, согласен, согласен.
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Alpha Wolf Я сейчас это сожру!
[волки начинают нежно лизать лицо малыша; малыш радостно смеётся]
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Tulip Посмотрите на малыша!
Junior НЕТ! Краткий контакт с детской милотой может испортить тебе всю жизнь!
[оба смотрят на малыша]
Tulip Тюлип, Джуниор: Аааа!
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Alpha Wolf Если ты не отдашь нам этого малыша, мы тебя съедим!
Beta Wolf Мы всё равно тебя съедим!
Alpha Wolf Ты не говоришь, ты заключаешь сделку, а потом всё равно их съедаешь!
Beta Wolf Понял. Мы тебя не съедим!
Alpha Wolf Ну теперь уже поздно, ты этого не видишь?
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Pigeon Toady [махая телефоном] Посмотри на мою девушку! Она в Канаде! Она уехала, она настоящая. Смотри на неё, смотри! Она существует, брат!
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[Младший врезается в стеклянную дорожку]
Junior Мой старый враг: стекло!
Tulip [шокирована] Птицы не видят стекло!
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Hunter Джуниор, знаешь, почему я построил свой офис полностью из стекла, хотя птицы его не видят?
Junior Нет.
[птицы врезаются прямо в стекло]
Hunter Ход конём!
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Alpha Wolf Волчья стая, стройтесь в волчий микроавтобус!
[стая формирует микроавтобус]
Beta Wolf Нам нужно действовать медленно ради малыша!
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Pigeon Toady [подсматривает за Джуниором и малышом] Прощай, брат! Как я тебе теперь?
[начинается танцевальный номер]
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Hunter Знаешь, почему мы перестали доставлять младенцев?
Junior Потому что есть другие способы делать детей?
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Alpha Wolf Сначала мы заберём этого малыша и вырастим её сильной независимой женщиной! А потом мы тебя съедим!
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Tulip Это как будто мы одна семья.
Junior Мы не семья; мы просто парень и девушка, пытающиеся уложить ребёнка спать.
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Alpha Wolf Стая волков, в боевой порядок!
Tulip Ты шутишь?
🧡
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[повторяющаяся фраза]
Разные персонажи Стройте планы, следуйте им и всегда доводите дело до конца!
🧡
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Pigeon Toady [видит белый порошок на полу] Порошок?
[пробует порошок на вкус]
Pigeon Toady ДЕТСКАЯ ПУДРА! Активирую способности голубя-почтовика!
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Hunter Нельзя допустить, чтобы кто-то узнал, что мы случайно завели ребёнка!
🧡
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Junior Отпусти этого малыша!
Пингвин Тсс!
[указывает, что малыш спит, начинается тихая борьба]
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Hunter [берёт малыша] Не волнуйся, она с пингвинами! Есть целые документалки о том, как классно они присматривают за малышами!
[Переход к документальному кадру: пингвин сидит на яйце; морж выплывает из воды и съедает пингвина, оставляя яйцо]
🧡
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Beta Wolf [после того, как слизал малыша] На вкус как цветы!
🧡
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🥱
[из трейлера]
Hunter Это образ, старый как мир: младенец, запеленутый в белое, доставленный аистом. Как мило. Но здесь, на Горе Аистов, мы относимся к доставке младенцев серьёзно. Я здесь, чтобы наконец представить нашу новую и улучшенную Фабрику производства человеческих младенцев. Мы усовершенствовали и оптимизировали процесс, разработав безошибочный рабочий поток. Используя самые передовые технологии и более 75 лет тяжёлого опыта, наш новый процесс был описан так: идеальный, точный, безупречный, образцовый, без проблем, защищённый от ошибок, слишком хорош, чтобы провалиться, противоположность «Титанику». Мы трудимся, чтобы вы могли услышать четыре самых драгоценных слова на человеческом языке — «гу-гу, га-га». Так что, если вам нужна доставка младенца, вы можете рассчитывать на Службу доставки аистов. Планируйте, придерживайтесь плана, всегда доставляйте!
[во время его презентации Тюлип ломает машину, и младенцы появляются повсюду]
Hunter [слышит сигнал тревоги] Что это было?
[поворачивается и видит беспорядок]
Hunter О нет!
Tulip Моя в#п#д#!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hunter Ты идиот, как ты мог подумать, что это адрес?
Junior Я думал, это приличный район...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hunter Джуниор, я спас эту компанию, перестав таскать младенцев и занявшись доставкой посылок. В понедельник всё будет твоим, если только ты не наделаешь какую-нибудь глобальную ошибку...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после рождения ребёнка]
Junior [расстроен] Всегда так?
Jasper Что я могу сказать? Мне всегда грустно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Отлично! Теперь я в окружении волков! Что, собьёшь меня с ног?
[волк сбивает его с ног]
Junior Прекрасно!
[теряет сознание]
🧡
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🤔
🥱
[первые реплики]
Junior Аисты, с самого начала времен нам было поручено приносить людям детей. Как бы трудно, больно или скучно ни было, мы никогда не прекращали доставлять младенцев. Слава богу, теперь нам это больше не нужно!
🧡
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🥱
[последние реплики]
[Тюльпан встречается с семьёй при помощи аистов]
Junior Давай, ребята. Мы наконец-то доставили Тюльпан.
[начинает уходить]
Tulip Джуниор, куда ты? Давай, фотографируемся всей семьёй.
Junior Нет. Я не хочу.
Tulip Ну давай же.
[притягивает его для семейного фото]
Tulip Я знаю, тебе нравится.
🧡
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🥱
Tulip Если этот малыш найдёт свою семью, может быть, я тоже найду свою.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Jasper Малыш мой!
🧡
👏
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🤔
🥱
Nate Gardner [родителям] Откуда ты меня взял?... Почему смеётесь? В чём шутка?
🧡
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🤔
🥱
Junior Аисты больше не приносят детей! Если кто-то об этом узнает, мне крышка!
🧡
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Hunter Посмотри на этот рассвет! Как можно не смотреть на него!
Junior Если я ослепну, оно того стоит!
🧡
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Henry Gardner Генри Гарднер, Сара Гарднер: Дом — не дом без Гарднера!
🧡
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