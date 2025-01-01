[указывает, что малыш спит, начинается тихая борьба]
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Hunter[берёт малыша]Не волнуйся, она с пингвинами! Есть целые документалки о том, как классно они присматривают за малышами!
[Переход к документальному кадру: пингвин сидит на яйце; морж выплывает из воды и съедает пингвина, оставляя яйцо]
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Beta Wolf[после того, как слизал малыша]На вкус как цветы!
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[из трейлера]
HunterЭто образ, старый как мир: младенец, запеленутый в белое, доставленный аистом. Как мило. Но здесь, на Горе Аистов, мы относимся к доставке младенцев серьёзно. Я здесь, чтобы наконец представить нашу новую и улучшенную Фабрику производства человеческих младенцев. Мы усовершенствовали и оптимизировали процесс, разработав безошибочный рабочий поток. Используя самые передовые технологии и более 75 лет тяжёлого опыта, наш новый процесс был описан так: идеальный, точный, безупречный, образцовый, без проблем, защищённый от ошибок, слишком хорош, чтобы провалиться, противоположность «Титанику». Мы трудимся, чтобы вы могли услышать четыре самых драгоценных слова на человеческом языке — «гу-гу, га-га». Так что, если вам нужна доставка младенца, вы можете рассчитывать на Службу доставки аистов. Планируйте, придерживайтесь плана, всегда доставляйте!
[во время его презентации Тюлип ломает машину, и младенцы появляются повсюду]
JuniorАисты, с самого начала времен нам было поручено приносить людям детей. Как бы трудно, больно или скучно ни было, мы никогда не прекращали доставлять младенцев. Слава богу, теперь нам это больше не нужно!
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[последние реплики]
[Тюльпан встречается с семьёй при помощи аистов]
JuniorДавай, ребята. Мы наконец-то доставили Тюльпан.
[начинает уходить]
TulipДжуниор, куда ты? Давай, фотографируемся всей семьёй.