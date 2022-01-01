Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Подарок
Подарок, 2015: актеры и роли
The Gift
Подарок
2015 / США
Трейлер
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Подарок, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
В ролях
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Ребекка Холл
Rebecca Hall
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
Эллисон Толман
Allison Tolman
Дэвид Денман
David Denman
Бо Напп
Beau Knapp
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения