1 The House Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:22

2 Yearbook Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:30

3 Wine Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:31

4 Open the Gate Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:39

5 Deadfish Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:19

6 Where Have You Been? Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 0:36

7 Bygones Be Bygones Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:28

8 Danny McDonald Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:20

9 Passing Out Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:08

10 Time Heals Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:41

11 Pearson Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:20

12 No Idea Who You Are Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:27

13 The Birth Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:41

14 Boxes Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 3:26

15 What Did You Do? Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:59

16 Chasing Gordo Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:11

17 Finale Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 3:05