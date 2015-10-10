Наша рецензия

Полнометражный режиссерский дебют австралийского актера Джоэла Эдгертона посвящен тому феномену, который известен под именем self-made man и который в русской языковой традиции характеризуется поговоркой «Из грязи в князи». Правда, русская поговорка не отражает самой важной стороны этого идеала, ставшего в определенный момент фетишем и наваждением капиталистической цивилизации, – самости (self), титаническим усилием перешагивающей через всё и вся. Чтобы максимально емко, сжато и наглядно…