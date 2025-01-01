Меню
James Donovan У меня есть мандат представлять ваши интересы. Никто другой этим не занимается. Честно говоря, все остальные хотят отправить вас на электрический стул.
Rudolf Abel Ладно...
James Donovan Вы не кажетесь встревоженным.
Rudolf Abel А это поможет?
Rudolf Abel Стоя там вот так, ты напомнил мне человека, который приходил к нам домой, когда я был моложе. Мой отец всегда говорил: «Смотри на этого человека». И я смотрел. Каждый раз, когда он приходил. И ни разу он не сделал ничего примечательного.
James Donovan А я тебе на него похож?
Rudolf Abel Однажды, когда мне было столько же, сколько твоему сыну, в наш дом ворвались партизанские пограничники. Десятки их было. Моего отца избили, мою мать избили, и этого человека, друга моего отца, тоже избили. И я смотрел на него. Каждый раз, когда его били, он снова вставал. Тогда били сильнее. Он всё равно вставал. Думаю, из-за этого они прекратили избиение. Его оставили в живых. «Стойкий мужик», — помню, они говорили... «Стойкий мужик». Что-то вроде, ну, «стоячий человек». Стоячий человек...
[повторяющаяся реплика]
Рудольф Абель [чтобы не казаться встревоженным] Это поможет?
Rudolf Abel Ну, начальник не всегда прав. Но он всегда начальник.
Hoffman Ваш парень говорил?
James Donovan Извините?
Hoffman Ты видел его. Он говорил? Что-нибудь сказал?
James Donovan Мы сейчас не будем об этом говорить.
Hoffman Конечно нет.
James Donovan Нет, я имею в виду, мы действительно не будем об этом говорить. Ты просишь меня нарушить адвокатскую тайну.
Hoffman Да ладно, адвокат.
James Donovan Знаешь, мне хотелось бы, чтобы люди вроде тебя перестали говорить: «Да ладно, адвокат». Мне это не нравится, ещё с первого раза сегодня. Судья сказал это мне дважды. Чем больше я это слышу, тем меньше мне нравится.
Hoffman Ладно, послушай: я понимаю адвокатско-клиентскую тайну. Я понимаю все правовые ухищрения и понимаю, что этим ты зарабатываешь на жизнь, но речь идёт об другом — о безопасности твоей страны. Прости, если моя подача задела тебя, но нам нужно знать, что Абель тебе говорит. Понимаешь меня, Донован? Не начинай со мной играть в мальчика-скаута. Здесь нет свода правил.
James Donovan Вы агент Хоффман, да?
Hoffman Да.
James Donovan Германского происхождения.
Hoffman Да? И что?
James Donovan Меня зовут Донован. Ирландец по обеим сторонам: мать и отец — ирландцы. Я ирландец, а ты немец. Но что делает нас обеих американцами? Только одно. Одно. Единственное. Свод правил. Мы называем его Конституцией, и мы соглашаемся с правилами, и именно это делает нас американцами. Это всё, что делает нас американцами. Так что не говори мне, что нет свода правил, и не кивай на меня вот так, ты с#### с##.
[Встаёт, чтобы уйти]
Hoffman Do we need to worry about you?
James Donovan Not if I'm left alone to do my job.
James Donovan Смертный приговор — не предрешён. Не беспокойтесь.
Rudolf Abel Я не боюсь умирать, мистер Донован. Хотя, это бы не был мой первый выбор.
James Donovan Вам предъявлено обвинение по трем статьям и девятнадцати эпизодам. Заговор с целью передачи секретов обороны и атомных тайн Соединенных Штатов Советскому Союзу, заговор с целью сбора секретов и несвоевременная регистрация в качестве иностранного агента.
Rudolf Abel Многие иностранные агенты регистрируются?
Иван Шишкин У нас нет Приора.
Джеймс Донован Нет? У вас нет?
Иван Шишкин Я слышал о Приоре, но его держит Германская Демократическая Республика, а не Союз Советских Социалистических Республик.
Джеймс Донован Скажу вам первую проблему. Названия ваших стран слишком длинные.
Джеймс Донован [вынужден покинуть столовую, не успев поесть] Приятного аппетита, большой американский завтрак.
Wolfgang Vogel Вы обращаетесь с нами как с марионетками Союза Советских Социалистических Республик.
James Donovan Может просто Русские? Чтобы времени не терять.
Rudolf Abel Какой следующий ход, если ты не знаешь правил игры?
James Donovan Мне кажется, у них есть...
Hoffman Что?
James Donovan ...снайперы.
Hoffman Я уверен, что есть.
James Donovan Почему ты так уверен?
Hoffman Потому что *у нас* есть снайперы.
Rudolf Abel Шостакович — великий художник.
James Donovan Все меня возненавидят, но по крайней мере я проиграю.
[повторяющаяся реплика]
James Donovan Каждый человек важен.
James Donovan Нам надо сойти с этого карусельного круга, сэр. Следующая ошибка наших стран может стать последней. Нам нужно поговорить там, где не могут говорить наши правительства.
Francis Gary Powers [возвращение домой] Я им ничего не сказал. Я им ничего не сказал.
James Donovan Это не важно. Не важно, что люди думают. Ты знаешь, что сделал.
Bates По твоему описанию, «Он сбил моих пяти парней.»
James Donovan Человек, застрахованный моим клиентом, попал в одну аварию. Одну, одну, одну. Потерял управление и сбил пяти мотоциклистов.
Bates С *их* точки зрения произошло пять событий.
James Donovan Слушай, Боб. Можно? Боб?
Bates «Джим.»
James Donovan Если я пойду играть в боулинг и сделаю страйк, произошло одно событие. Не произошло десять.
Bates Джим, мои парни — не кегли, хоть твой человек так с ними и обращался.
James Donovan Дай договорить. Если твой дом застрахован на сто тысяч, а торнадо уносит его, то уносит один дом. Он не разбирает мебель на части и не уничтожает её по отдельности. Если ты это имеешь в виду, тогда у нас нет никаких лимитов ответственности, и страховой бизнес заканчивается. А тогда, Боб, никто не будет в безопасности.
Rudolf Abel Возможно, произошёл сбой. Я был молод, когда уезжал. Кого же они найдут, чтобы меня опознали?
James Donovan Надеюсь, это не ваша восточногерманская семья. Не думаю, что они смогут друг друга опознать.
James Donovan Вас избивали?
Rudolf Abel Нет. Просто поговорили. Были предложения.
Hoffman Сейчас посмотри на карту. Не бери её с собой. Ты смотришь на карту, ты американец, ты шпион. Тебя могут задержать. Просто старайся вообще не контактировать с людьми. Ты тут чужой, так что не выделяйся. Еда там в дефиците, и всё начало разваливаться. Там бандиты, и закон там действует гораздо хуже. И ни в коем случае не подходи к Стене. С их стороны вдоль Стены нет зданий — эту полосу называют «Линией смерти». Перейдёшь — тебя пристрелят.
James Donovan Есть ли здесь вообще шанс не быть ни задержанным, ни застреленным?
Hoffman Не переживай слишком из-за того, что сказал Мичнер.
James Donovan Нет, меня беспокоит то, что говоришь ты.
James Donovan [В разное время в фильме] Один, один, один.
James Donovan Моё пальто украли.
Ivan Schischkin Чего вы ожидали? Оно же из Saks Fifth Avenue, не так ли?
Rudolf Abel [для агентов ФБР, которые нашли его в нижнем белье] Гости... Вы не против, если я достану свои зубы?
[последние слова]
Правительственный представитель Фрэнсис Гэри Пауэрс был освобождён из советской тюрьмы и сегодня утром передан американским властям в Берлине. Президент помиловал Рудольфа Абеля. Мистер Абель был выдворен и освобождён в Берлине. Усилия по освобождению мистера Пауэрса велись уже некоторое время. В последних попытках правительство США получило помощь и содействие мистера Джеймса Б. Донована, нью-йоркского адвоката. Фредерик Л. Пройор, американский студент, удерживаемый восточногерманскими властями с августа 1961 года.
Пегги Донован [обращаясь к маме] Я думала, папа на рыбалке. На лосося.
Уолтер Кронкайт Абель теперь исчез в коммунистическом мире. Пауэрс здесь, отвечает на вопросы. А Донован вернулся к своей юридической практике. А теперь с вами Джордж Феннман, представитель Ассоциации фанерной промышленности Douglas Fir...
Agent Williams Мы ведём войну. Эта война пока не касается солдат с оружием; она касается информации. Вы будете собирать информацию. Вы будете добывать разведданные о враге. Собранная разведка может дать нам преимущество в полном термоядерном противостоянии с Советским Союзом или предотвратить его. Для общественности, для вашей жены, матери, возлюбленной или самого господа, ваша миссия не существует. Если её нет, то и вас нет. Вас нельзя сбить. Вас нельзя захватить.
Title Card После возвращения в Россию Рудольф Абель воссоединился с женой и дочерью. Советский Союз никогда официально не признавал его шпионом.
Title Card Гэри Пауэрс погиб в аварии вертолёта в 1977 году, работая на KNBC news. Посмертно он был награждён Медалью директора ЦРУ и Медалью бывших военнопленных ВВС США в 2000 году, а также Серебряной Звездой в 2012.
Title Card В 1962 году Фредерик Л. Прайор получил степень доктора философии в области экономики в Йельском университете. В настоящее время он почётный профессор экономики и старший научный сотрудник в колледже Суортмор.
Title Card После успешного завершения обмена Пауэрс — Абель Джеймс Донован был по просьбе президента Кеннеди направлен для дальнейших переговоров от имени США. Летом 1962 года он отправился на Кубу, чтобы обсудить с Фиделем Кастро условия освобождения 1113 заключённых, задержанных после высадки в заливе Свиней. По окончании переговоров Донован обеспечил освобождение 9703 мужчин, женщин и детей.
Allen Dulles Лучше, если это останется строго конфиденциальным. Не обсуждай это ни с Мэри, ни с кем другим. Переписку показывай только нам. Сообщай, что они хотят и когда.
James Donovan У меня нет клиента, нет жены, нет страны. Не знаю, что делаю, когда — и для кого.
Allen Dulles Ты делаешь это для своей страны, но страна об этом пока не знает.
James Donovan А как же мой клиент, другая сторона в этом уравнении? Мой человек.
Allen Dulles Твой человек? Ты про русского? Он больше не твой человек, советник. Теперь твой человек — Фрэнсис Гэри Пауэрс.
James Donovan Что мне сказать Рудольфу Абелю?
Allen Dulles Скажи ему не умирать раньше времени.
Рудольф Абель Ты никогда не спрашивал меня, правда ли выдвинутые обвинения. Если я действительно шпион.
Джеймс Донован Вот как это работает. Дело против тебя — важно. Заставить их доказать — важно. А выдумка в том, что: сделал ты это или нет — не имеет значения. Государство должно доказать, что ты шпион.
James Donovan Ты даже не любишь Пауэрса. Все его ненавидят. Он не покончил с собой, и позволил этим коммунякам выставлять себя на телевидении. Он самый ненавидимый человек в Америке... после Рудольфа Абеля... и меня.
Agent Williams [к пилотам в форме] Хорошо, водители, слушайте внимательно. Вас выбрали для задания, о котором нельзя ни с кем за пределами этой комнаты говорить. Никому. Мне всё равно, кому вы доверяете — жене, матери, любимой, даже самому Господу, когда молитесь по ночам. Вы никому ничего не рассказываете из того, что я собираюсь вам поведать.
Agent Williams Каждый из вас — квалифицированный пилот. Высший уровень допуска к секретам. Исключительные оценки, налёт часов на одноместных самолётах выше требуемого. Мы ведём войну. Но пока что в ней нет солдат с оружием. Здесь речь идёт о информации. Вы будете собирать сведения. Вы будете добывать разведданные о враге.
Agent Williams Разведка, которую вы соберёте, может дать нам преимущество в полном термоядерном обмене с Советским Союзом. Или предотвратить его. Для общественности, для вашей жены, матери, любимой или Господа Бога — этой миссии не существует. Если её нет — значит и вас нет. Вас нельзя сбить. Вас нельзя захватить.
Agent Williams [встаёт, чтобы уйти] Теперь вы работаете на ЦРУ.
James Donovan Как ты думаешь, что со мной будет, когда я вернусь домой?
Rudolf Abel Думаю... я выпью водки.
James Donovan [смеётся] Да. Да. Но, Рудольф, а не кажется ли тебе...
Rudolf Abel Что мои люди собираются меня пристрелить?
James Donovan Да. Тебя это не волнует?
Rudolf Abel Поможет ли это? Отвечая на твой вопрос, друг мой, я поступал честно. Думаю, они это знают. Но иногда люди ошибаются. Люди есть люди. Посмотрим, как меня встретят.
James Donovan На что мне обратить внимание?
Rudolf Abel Обнимут меня или просто покажут заднее сиденье.
James Donovan Иногда в Германии просто хочется большого американского завтрака.
Rudolf Abel [ожидание на обмене пленными] Я прислал тебе подарок, Джим. Это... это картина. Надеюсь, она для тебя что-то значит.
James Donovan Извини, я не подумал взять тебе подарок.
Rudolf Abel Это твой подарок.
James Donovan Но это ещё и честь. И коллегия адвокатов пригласила меня, потому что хотят показать, что даже у шпиона есть достойный защитник.
Mary Donovan Ну, может, это та честь, от которой можно и отказаться.
James Donovan [его дочь входит] Привет, дорогой, что ты дома делаешь?
Carol Donovan Меня подвели.
James Donovan Н-н-негодяй. Кто этот упрямец?
Carol Donovan Лучше не буду говорить.
Agent Williams [обращаясь к пилотам шпионских самолётов] Всё, что вы знаете о самолёте, так же секретно, как и сам самолёт. Если плен неизбежен — вы идёте ко дну вместе с ним. Если же думаете, что сможете катапультироваться и уйти, и вы достаточно близко к границе — хорошо. Вы знаете протокол катапультирования. Но если катапультируетесь, берёте с собой доллар.
[показывает серебряный диск]
Agent Williams Хорошо, внутри есть шпилька.
[снимает шпильку]
Agent Williams Если поцарапаешь кожу, сработает моментально. Если думаешь, что тебя вот-вот схватят — используешь его. Водители, вы меня поняли?
Agent Williams Потратьте доллар.
James Donovan Два, два, два.
Wolfgang Vogel Обмена на Глиеникском мосту не будет.
James Donovan Извините, сэр.
Wolfgang Vogel Обмена не будет. Не за Фредерика Приора.
James Donovan Господин Фогель, я думал, вчера мы договорились.
Wolfgang Vogel Мы договорились об обмене: Абеля на Приора. А теперь я узнаю, что вы — торговец коврами, продающий один и тот же ковер двум покупателям. Абеля на Приора вы продаёте нам.
James Donovan Да.
Wolfgang Vogel А Абеля на Пауэрса — советским.
James Donovan Я... я не совсем понимаю, в чём проблема, если, эм, договор устраивает две, три или четыре стороны. Какая разница?
Wolfgang Vogel Этот договор не устраивает эту сторону.
James Donovan [спор в Верховном суде] «Холодная война» — это не просто выражение, Ваша честь. Это не просто фигура речи. На самом деле идёт борьба между двумя противоположными взглядами на мир. Я утверждаю, что Рудольф Иванович Абель, «полковник Абель», как его называли даже те, кто его арестовал, — наш противник в этой борьбе. С ним обращались как с бойцом в этой войне, пока это было выгодно нашему правительству. Соответственно, ему не предоставили тех прав, что мы даём своим гражданам. Его подвергали обращению, которое, хотя и подходит для подозреваемого врага, неприемлемо для подозреваемого преступника. Я знаю этого человека. Если обвинение верно, он служит иностранной державе, но служит ей верно. Если он солдат вражеской армии, он хороший солдат. Он не сбежал с поля боя, чтобы спастись. Он отказался служить своему захватчику. Он отказался предать своё дело. Он отказался пойти по пути труса. Трус должен потерять своё достоинство, прежде чем покинет поле боя. Этого Рудольф Абель никогда не сделает. Не должны ли мы, предоставив ему все права, которые определяют нашу систему управления, показать этому человеку, кто мы есть? Кто мы есть. Не является ли это нашим самым мощным оружием в этой холодной войне? Станем ли мы отстаивать своё дело менее решительно, чем он отстаивает своё?»
Hoffman Это ровно то, чего делать не следовало.
James Donovan Мне было поручено прощупать ситуацию.
Hoffman Тебе поручали доставить Пауэрса, а не Пройора. Это не было частью первоначальной сделки. Ты всё про#рал!
James Donovan Откуда ты знаешь? Я неплохо к этому отношусь.
Hoffman Ты всё про#рал!
James Donovan Не волнуйся. Думаю, всё будет хорошо.
Hoffman Откуда ты знаешь? Ты этого не знаешь.
James Donovan Слушай, всё это было, чтобы прощупать меня. Обменяем одного на одного — кого? Но я сказал «Нет, два за одного». Чтобы они знали, где мы стоим.
Hoffman Да, а что если они подумают и скажут: «Забудьте! Вы оставляете нашего, мы оставляем своих»?
James Donovan Ну, тогда я всё про#рал.
Thomas Watters Jr. Джим, ты проделал отличную работу. Ты выполнил своё задание и даже больше. Но этот человек — шпион. Вердикт правильный, и нет причин его обжаловать.
James Donovan Есть веские процессуальные основания. Мы знаем, что обыск был проведён с нарушениями. А вопросы Четвёртой поправки всегда имеют вес в апелляции. У нас хорошие шансы.
Thomas Watters Jr. Какого чёрта ты несёшь? Мы должны были доказать, что у него была достойная защита, и мы это сделали. Почему ты мне тут Конституцию тычешь?
James Donovan Том, если ты взглянешь мне в глаза и скажешь, что у нас нет оснований для апелляции, я оставлю это прямо сейчас.
Thomas Watters Jr. Я не говорю этого. Ты знаешь, что я имею в виду.
Mary Donovan Том говорит, что у всего есть своя цена.
Thomas Watters Jr. Именно так.
Mary Donovan Цена — и для твоей семьи, и для твоей фирмы.
James Donovan Что здесь происходит?
Roger Donovan Ладно, пап, это очень важно. Когда начнётся война, первым делом перекроют всю воду и электричество. Так что сначала нужно заполнить ванну, пользоваться душем в твоей комнате, умывальником внизу и садовым шлангом на улице...
James Donovan Хорошие идеи. Но, Роджер, я не думаю, что тебе когда-нибудь придётся об этом беспокоиться.
Roger Donovan Да, но когда услышишь сирены, может не быть времени заполнить ванну и раковины.
James Donovan Сирен не будет... что это вообще такое?
Roger Donovan Когда взорвут бомбу, русские нацелятся на Эмпайр-стейт-билдинг. Но взрыв произойдёт на высоте 10 тысяч футов. В журнале Life это называют воздушным взрывом, и если бомба 50 мегатонн, ударная волна пойдёт и пойдёт, расплавляя всё отсюда до сюда. Включая место, где мы живём. Вот здесь.
James Donovan Да, прямо здесь. Но, знаешь, Роджер, никто на нас атомных бомб кидать не будет.
Roger Donovan Но русские хотят. Ты знаешь того русского, которого защищаешь? Он здесь, чтобы подготовить всё для тех, кто сбросит бомбы.
James Donovan Нет, нет, он не... он не для этого здесь. Он даже не русский. Мы думаем, он родился на севере Англии.
Roger Donovan Да, но он шпион на Россию. Я вообще не понимаю, что ты делаешь. Ты не коммунист, так зачем защищаешь одного?
James Donovan Потому что это моя работа.
Roger Donovan Раньше так не было.
Lynn Goodnough Советского шпиона, которого поймали, мы хотим, чтобы вы его защищали. Вот обвинительное заключение.
James Donovan Вау. Не уверен, что хочу этим заниматься.
Thomas Watters Jr. Обвиняемый не знает ни одного адвоката. Федеральный суд свалил это на нас. Комитет коллегии адвокатов проголосовал. Вы — единогласный выбор.
Lynn Goodnough Для нас это важно... ну, для нашей страны это важно, Джим, чтобы этот человек выглядел так, будто его судят справедливо. Американское правосудие будет на кону.
James Donovan Ну, раз уж вы так говорите, для меня честь получить такое предложение. Но, Линн, я юрист по страховым делам. Я давно не занимался уголовным правом.
Lynn Goodnough Это как ездить на велосипеде, да? Вы проявили себя в Нюрнберге.
James Donovan Я был в команде обвинения.
Lynn Goodnough Не в этом дело. Вы не новичок в уголовном праве. Джим, посмотри на ситуацию. Этот человек публично осуждён.
James Donovan И меня тоже будут осуждать.
Lynn Goodnough Да, среди более необразованных кругов. Но именно поэтому это нужно сделать и сделать хорошо. Нельзя, чтобы наше правосудие выглядело так, будто людей выбрасывают на помойку.
James Donovan [листая обвинительное заключение] Допустим, я согласен, что там с доказательствами?
Lynn Goodnough Довольно убедительные.
James Donovan Это моё дело — а что если. Я работаю в страховании.
Wolfgang Vogel Вам стоит быть осторожнее. Это не Бруклин, мистер Донован.
Rudolf Abel [Выключает радио с Шостаковичем и снимает очки] Джим, тебе нужно быть осторожным. Очень осторожным.
Rudolf Abel Дорогой Джим. Как дела?
James Donovan Рад тебя видеть.
Rudolf Abel Ты всё это для меня устроил?
James Donovan Ну, давай посмотрим, что это такое, прежде чем... Я возьму на себя заслугу.
Lie Detector Test Administrator Как вас зовут?
Francis Gary Powers Фрэнсис Гэри Пауэрс.
Lie Detector Test Administrator Звание, служба?
Francis Gary Powers Первый лейтенант ВВС США.
Lie Detector Test Administrator Есть ли у вас какие-то связи с Советским Союзом, лейтенант Пауэрс?
Francis Gary Powers Шутите?
Lie Detector Test Administrator Просто отвечайте на вопросы, лейтенант. Да, нет или как можно проще. Есть ли у вас какие-то связи с Советским Союзом?
Francis Gary Powers Чёрт возьми, нет.
Lie Detector Test Administrator Вы знаете, зачем вы здесь?
Francis Gary Powers Нет.
Lie Detector Test Administrator Это «нет»?
Francis Gary Powers Да. То есть... Нет, просто «нет». Да, я абсолютно не понимаю, зачем я здесь.
Title Card 1957
Title Card Разгар Холодной войны. США и Советский Союз боятся ядерных возможностей и намерений друг друга. Обе стороны используют шпионов — и охотятся на них.
Title Card Основано на реальных событиях.
James Donovan Скажи, если я ошибаюсь. У тебя есть ребёнок, студент университета, человек, которого ты знаешь не шпион и который тебе не угрожает. И взамен на этого человека, который для тебя ничего не значит, ты участвуешь в обмене между русскими и американцами. И это одна сделка между нами и вами двумя. Мы не пытаемся сделать две вещи, сэр. Мы делаем только одну. Одну, одну, одну. Мне трудно понять, каким образом Республика Восточной Германии оказывается в обиде.
Wolfgang Vogel Ты согласовал с советскими, не посоветовавшись со мной. Это переговоры или заговор?
James Donovan Чтобы это был заговор, должна была быть вред тебе, сэр. Здесь же только выгоды. Наши интересы совпадают.
Wolfgang Vogel Нет, ты решаешь, что они согласны.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Tom Hanks
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Mark Rylance
Скотт Шеперд
Scott Shepherd
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Mikhail Gorevoy
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Sebastian Koch
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл
Austin Stowell
Майкл Гэстон
Michael Gaston
Питер МакРобби
Peter McRobbie
Эми Райан
Эми Райан
Amy Ryan
Ив Хьюсон
Ив Хьюсон
Eve Hewson
Алан Алда
Алан Алда
Alan Alda
Ной Шнапп
Ной Шнапп
Noah Schnapp
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
