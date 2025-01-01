Agent Williams
[к пилотам в форме]
Хорошо, водители, слушайте внимательно. Вас выбрали для задания, о котором нельзя ни с кем за пределами этой комнаты говорить. Никому. Мне всё равно, кому вы доверяете — жене, матери, любимой, даже самому Господу, когда молитесь по ночам. Вы никому ничего не рассказываете из того, что я собираюсь вам поведать.
Agent Williams
Каждый из вас — квалифицированный пилот. Высший уровень допуска к секретам. Исключительные оценки, налёт часов на одноместных самолётах выше требуемого. Мы ведём войну. Но пока что в ней нет солдат с оружием. Здесь речь идёт о информации. Вы будете собирать сведения. Вы будете добывать разведданные о враге.
Agent Williams
Разведка, которую вы соберёте, может дать нам преимущество в полном термоядерном обмене с Советским Союзом. Или предотвратить его. Для общественности, для вашей жены, матери, любимой или Господа Бога — этой миссии не существует. Если её нет — значит и вас нет. Вас нельзя сбить. Вас нельзя захватить.
Agent Williams
[встаёт, чтобы уйти]
Теперь вы работаете на ЦРУ.