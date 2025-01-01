Hoffman Ваш парень говорил?

Hoffman Ты видел его. Он говорил? Что-нибудь сказал?

James Donovan Мы сейчас не будем об этом говорить.

Hoffman Конечно нет.

James Donovan Нет, я имею в виду, мы действительно не будем об этом говорить. Ты просишь меня нарушить адвокатскую тайну.

Hoffman Да ладно, адвокат.

James Donovan Знаешь, мне хотелось бы, чтобы люди вроде тебя перестали говорить: «Да ладно, адвокат». Мне это не нравится, ещё с первого раза сегодня. Судья сказал это мне дважды. Чем больше я это слышу, тем меньше мне нравится.

Hoffman Ладно, послушай: я понимаю адвокатско-клиентскую тайну. Я понимаю все правовые ухищрения и понимаю, что этим ты зарабатываешь на жизнь, но речь идёт об другом — о безопасности твоей страны. Прости, если моя подача задела тебя, но нам нужно знать, что Абель тебе говорит. Понимаешь меня, Донован? Не начинай со мной играть в мальчика-скаута. Здесь нет свода правил.

James Donovan Вы агент Хоффман, да?

Hoffman Да.

James Donovan Германского происхождения.

Hoffman Да? И что?

James Donovan Меня зовут Донован. Ирландец по обеим сторонам: мать и отец — ирландцы. Я ирландец, а ты немец. Но что делает нас обеих американцами? Только одно. Одно. Единственное. Свод правил. Мы называем его Конституцией, и мы соглашаемся с правилами, и именно это делает нас американцами. Это всё, что делает нас американцами. Так что не говори мне, что нет свода правил, и не кивай на меня вот так, ты с#### с##.

[Встаёт, чтобы уйти]

Hoffman Do we need to worry about you?