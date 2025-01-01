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Мульт в кино. Выпуск №1
Мульт в кино. Выпуск №1
MULT v kino. Vypusk # 1
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
семейный
анимация
О фильме
Новые эпизоды самых любимых и знаменитых анимационных сериалов: «Маша и медведь», «Барбоскины», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Планета Ai». Также — встречайте новых друзей. Впервые на большом киноэкране — «Бумажки» и «Ми-Ми-Мишки».
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Мульт в кино. Выпуск №1
тизер
тизер
Страна
Россия
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2015
Другие названия
MULT v kino. Vypusk # 1, Мульт в кино. Выпуск # 1
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Рейтинг мультфильма
5.7
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