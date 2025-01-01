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Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №1
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Мульт в кино. Выпуск №1

MULT v kino. Vypusk # 1 18+
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О фильме

Новые эпизоды самых любимых и знаменитых анимационных сериалов: «Маша и медведь», «Барбоскины», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Планета Ai». Также — встречайте новых друзей. Впервые на большом киноэкране — «Бумажки» и «Ми-Ми-Мишки».
Мульт в кино. Выпуск №1 - тизер
Мульт в кино. Выпуск №1  тизер
Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2015
Другие названия
MULT v kino. Vypusk # 1, Мульт в кино. Выпуск # 1
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Рейтинг мультфильма

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