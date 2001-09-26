Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Алина Кукушкина
Alina Kukushkina
Киноафиша
Персоны
Алина Кукушкина
Алина Кукушкина
Alina Kukushkina
Дата рождения
26 сентября 2001
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.3
Маша и медведь
(2009)
5.5
Маша и Медведь: Двойное веселье
(2023)
0.0
Маша и медведь: Анимашки
(2023)
Фильмография Алина Кукушкина
Жанр
Все
Анимация
Детский
Комедия
Короткометражный
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
2012
2009
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Маша и медведь: Анимашки
детский
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.5
Маша и Медведь: Двойное веселье
Masha and the Bear: Twice the Fun
приключения, анимация, комедия
2023, Россия
Машины сказки
детский, семейный
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Маша и медведь
комедия, детский
2009, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Маша и медведь
Masha i Medved
семейный, короткометражный, анимация, комедия, детский
2009, Россия
Новости личной жизни Алина Кукушкина
Из малышки в обворожительную нимфу: как сегодня выглядит Маша из популярного мультика (фото)
Уже не малышка: как выглядит актриса, озвучившая озорную Машу
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667