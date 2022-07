1 The Yodel Song Kurt Cobain 3:36

2 Been a Son (Early Demo) Kurt Cobain 1:21

3 What More Can I Say Kurt Cobain 3:09

4 1988 Capitol Lake Jam Commercial Kurt Cobain 1:27

5 The Happy Guitar Kurt Cobain 2:12

6 Montage of Kurt Kurt Cobain 2:12

7 Beans Kurt Cobain 1:22

8 Burn the Rain Kurt Cobain 1:16

9 Clean Up Before She Comes (Early Demo) Kurt Cobain 2:35

10 Reverb Experiment Kurt Cobain 2:52

11 Montage of Kurt II Kurt Cobain 1:09

12 Rehash Kurt Cobain 2:35

13 You Can’t Change Me / Burn My Britches / Something in the Way (Early Demo) Kurt Cobain 4:19

14 Scoff (Early Demo) Kurt Cobain 0:37

15 Aberdeen Kurt Cobain 4:19

16 Bright Smile Kurt Cobain 1:56

17 Underground Celebritism Kurt Cobain 0:29

18 Retreat Kurt Cobain 2:13

19 Desire Kurt Cobain 2:27

20 And I Love Her Kurt Cobain / Paul McCartney 2:05

21 Sea Monkeys Kurt Cobain 0:55

22 Sappy (Early Demo) Kurt Cobain 2:30

23 Letters to Frances Kurt Cobain 2:05

24 Scream Kurt Cobain 0:32

25 Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle (Demo) Kurt Cobain 4:23

26 Kurt Ambiance Kurt Cobain 0:26

27 She Only Lies Kurt Cobain 2:47

28 Kurt Audio Collage Kurt Cobain 0:25

29 Poison's Gone Kurt Cobain 2:12

30 Rhesus Monkey Kurt Cobain 0:44