Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курт Кобейн: Чертов монтаж Курт Кобейн: Чертов монтаж
Киноафиша Фильмы Курт Кобейн: Чертов монтаж Курт Кобейн: Чертов монтаж, 2015: актеры и роли
Kurt Cobain: Montage of Heck Курт Кобейн: Чертов монтаж 2015 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Курт Кобейн: Чертов монтаж, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Морген Brett Morgen
В ролях
Курт Кобейн Kurt Cobain Дэйв Грол Dave Grohl Кортни Лав Кортни Лав Courtney Love Крист Новоселик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Приложение киноафиши