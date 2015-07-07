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Идеальные каникулы, 2015

2015 / США
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Поиски сестры, пропавшей в Мексике несколько лет назад, приводят бывшего агента спецназа Билли Коуп на загадочный остров. Придя в себя, девушка, как и небольшая компания ее товарищей по несчастью, не может вспомнить, как она здесь оказалась. Вскоре герои начинают осознавать, что внезапные каникулы в тропическом раю не сулят им ничего хорошего, ведь остров на самом деле принадлежит торговцам человеческими органами.

  • Главную роль в фильме сыграла Наталия Гуслистая (Натали Берн) – уроженка Украины, балерина, актриса и каскадер. Гуслистая также выступила в качестве одного из сценаристов и продюсеров картины.
  • Съемки фильма прошли в Калифорнии, США, а также в Белизе.
  • В первоначальном варианте сценария, который начала писать Наталия Гуслистая, главный персонаж был мужским. Когда режиссер Марк Аткинс ознакомился с черновиком, он предложил Гуслистой переписать сценарий под сильную героиню-женщину – во многом, под влиянием “Безумного Макса: Дорога ярости”, который на тот момент находился в производстве.
  • По признанию Наталии Гуслистой, на нее в значительной степени повлияли боевики 1980-х годов с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне в главных ролях.

Кровавый триллер о компании незнакомых друг с другом людей, которые в один прекрасный момент обнаружили себя на загадочном острове. Главные роли исполняют Дэрил Ханна, Винни Джонс и Эдвард Ферлонг («Терминатор 2: Судный день»). Райский остров, где царит вечное лето. Белый песок, чистое море, высокие пальмы и красивая девушка. Девушка, которая не помнит, как здесь оказалась. Вскоре выясняется, что на острове, который на первый взгляд кажется необитаемым, она не одна. Героиня обнаруживает в джунглях девушку, которая сильно напугана и как будто от кого-то убегает. Вскоре появляются и другие люди – все они пытаются как можно скорее скрыться. Незнакомцы предлагают ей бежать вместе с ними… Страшная правда заключается в том, что на острове, откуда невозможно бежать, промышляют торговцы человеческими органами, которые ведут жестокую охоту на тех, кто здесь оказался.

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 июля 2015
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Марк Аткинс
В ролях
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Винни Джонс
Винни Джонс
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Майкл Паре
Майкл Паре
Бенни Уркидез
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальные каникулы 2 постера
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