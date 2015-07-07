Идеальные каникулы, 2015

Кровавый триллер о компании незнакомых друг с другом людей, которые в один прекрасный момент обнаружили себя на загадочном острове. Главные роли исполняют Дэрил Ханна, Винни Джонс и Эдвард Ферлонг («Терминатор 2: Судный день»). Райский остров, где царит вечное лето. Белый песок, чистое море, высокие пальмы и красивая девушка. Девушка, которая не помнит, как здесь оказалась. Вскоре выясняется, что на острове, который на первый взгляд кажется необитаемым, она не одна. Героиня обнаруживает в джунглях девушку, которая сильно напугана и как будто от кого-то убегает. Вскоре появляются и другие люди – все они пытаются как можно скорее скрыться. Незнакомцы предлагают ей бежать вместе с ними… Страшная правда заключается в том, что на острове, откуда невозможно бежать, промышляют торговцы человеческими органами, которые ведут жестокую охоту на тех, кто здесь оказался.