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Big Game Большая игра 2014 / Финляндия / Великобритания / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Большая игра»

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лямор_ка 15 октября 2015, 00:24
Фильм как-то не очень ✊

Не хватало динамики, юмора ✌️

Посмотрели, восторга не испытали, но и настроения фильм не испортил ❗️
15 октября 2015, 00:24 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 00:24
Бред полный!!! Не ведитесь!!! Нет никакого Кураж Бамбея! Не то что голоса не бамбеевские, даже слова не те, что в трейлере!!! Жаль потраченых денег и времени. :-( Кураж разочаровал откровенным надувательством.
15 октября 2015, 00:24 Ответить
StasO 15 октября 2015, 22:22
Что я вообще посмотрел?

1. Озвучено не кураж Бомбея,явно не голосом из трейлера

2. Пацан-деревяшка впервые в кино?

3. Это короткометражка

4. Самуэль красава. Отличный троллинг на президента)
15 октября 2015, 22:22 Ответить
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