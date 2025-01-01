Vice President У меня к тебе один вопрос, Фред, только один. Может ли это вернуться к нам?

Herbert Может ли это вернуться к нам? Ну, вице-президент, Моррис мёртв, Хазар мёртв, все его люди мертвы...

[сбивает вице-президента, врезая ему голову в раковину и убивая его]