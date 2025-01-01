MorrisОбычно это значит, что у человека маленькая ступня.
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Navy Seal 1Рад вас видеть, господин президент. Вы в порядке?
US President William Alan MooreНу, учитывая, что меня сегодня предали, за мной охотились, заперли в морозильнике, дважды выбросили из этого же самолёта... да, у меня всё довольно хорошо.
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Vice PresidentТы хочешь сказать, что мы потеряли нашего президента, как теряют связку ключей? Это самая могущественная нация в истории планеты. Посмотри на меня! Это Америка, и я, вице-президент этой великой страны, приказываю тебе разобраться с этим дерьмом!
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HerbertНасколько нам известно, на данный момент президент не убит. Мы знаем, что эвакуация была запущена. Может, именно этого они и добивались. Захватить его живым.
CIA DirectorЧёрт побери, чтобы похвастаться трофеем и выставить условия.
HerbertИли чтобы весь мир смотрел, как они отрубают ему голову и выкладывают это на свою страницу в Фейсбуке.
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US President William Alan MooreНесколько часов назад я мог отдать приказ самой мощной армии на планете вторгнуться в любую страну мира, а теперь я даже пиццу заказать не могу. И поверьте, пицца мне сейчас очень бы пригодилась.
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HazarЯ поговорил с моим таксидермистом о том, как лучше обращаться с человеческим трупом, и, по его словам, если я собираюсь его нафаршировать и поставить на чучело, тело должно быть как можно свежее.