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Киноафиша Фильмы Большая игра Цитаты из фильма Большая игра

Цитаты из фильма Большая игра

US President William Alan Moore Нужно взвести, уё#ок.
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Herbert Как они могли пробиться через охрану? Тем же способом, что и всегда. Деньги, секс или Бог.
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Oskari [президенту] Мой лес, мои правила. Садись сзади.
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Vice President У меня к тебе один вопрос, Фред, только один. Может ли это вернуться к нам?
Herbert Может ли это вернуться к нам? Ну, вице-президент, Моррис мёртв, Хазар мёртв, все его люди мертвы...
[сбивает вице-президента, врезая ему голову в раковину и убивая его]
Herbert И ты мёртв. Так что, отвечая на твой вопрос, вернуться к кому-то, я бы сказал, нет, это никому не вернётся.
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Hazar Охота на крупных животных не стала ещё крупнее.
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CIA Director Есть предложения?
Herbert Осталось только одно: найти президента, убрать этих ублюдков, что за ним гонятся, и вернуть его домой.
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Morris Кто-то ему помог. Кто-то с маленьким размером обуви.
Hazar Маленький размер обуви? Что это значит?
Morris Обычно это значит, что у человека маленькая ступня.
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Navy Seal 1 Рад вас видеть, господин президент. Вы в порядке?
US President William Alan Moore Ну, учитывая, что меня сегодня предали, за мной охотились, заперли в морозильнике, дважды выбросили из этого же самолёта... да, у меня всё довольно хорошо.
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Vice President Ты хочешь сказать, что мы потеряли нашего президента, как теряют связку ключей? Это самая могущественная нация в истории планеты. Посмотри на меня! Это Америка, и я, вице-президент этой великой страны, приказываю тебе разобраться с этим дерьмом!
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Herbert Насколько нам известно, на данный момент президент не убит. Мы знаем, что эвакуация была запущена. Может, именно этого они и добивались. Захватить его живым.
CIA Director Чёрт побери, чтобы похвастаться трофеем и выставить условия.
Herbert Или чтобы весь мир смотрел, как они отрубают ему голову и выкладывают это на свою страницу в Фейсбуке.
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US President William Alan Moore Несколько часов назад я мог отдать приказ самой мощной армии на планете вторгнуться в любую страну мира, а теперь я даже пиццу заказать не могу. И поверьте, пицца мне сейчас очень бы пригодилась.
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Hazar Я поговорил с моим таксидермистом о том, как лучше обращаться с человеческим трупом, и, по его словам, если я собираюсь его нафаршировать и поставить на чучело, тело должно быть как можно свежее.
Morris Ты собираешься его нафаршировать?
Hazar Что ещё можно сделать с охотничьим трофеем?
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Hazar [запирает президента в холодильнике] Извините, первый класс уже заполнен.
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US President William Alan Moore Где мои солдаты? Я командир самой большой, самой крутой и грозной армии на планете! Почему они не прочёсывают эту дикую местность в поисках меня?
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Herbert Его зовут Хазар. Он внебрачный сын одного из самых богатых нефтяных шейхов Персидского залива. Он не политик, не идеолог, не религиозен. Он просто сертифицированный психопат высшего класса.
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[последние слова]
Хамара [фотографирует Оскари с Президентом] Скажи «сыр».
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