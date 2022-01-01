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Большая игра
Большая игра, 2014: актеры и роли
Big Game
Большая игра
2014 / Финляндия / Великобритания / Германия
Трейлер
4.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Большая игра, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ялмари Хеландер
Jalmari Helander
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Тед Левайн
Ted Levine
Фелисити Хаффман
Felicity Huffman
Виктор Гарбер
Victor Garber
Джеймс Батлер
James Butler
Онни Томмила
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