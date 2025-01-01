Джейсон, я хочу е#ать. Впервые за 40 лет я один, и я хочу е#ать. Хочу е#ать, пока член не отвалится. Хочу е#ать лошадь и пить её кровь. Я был верен твоей бабушке все 40 лет, даже через менопаузу, даже через рак. Она была любовью всей моей жизни, я буду скучать по ней каждый чёртов день, но она сказала мне на смертном одре — возвращайся в строй. Я не трахался 15 лет, Джейсон, и я хочу е#ать е#ать е#ать е#ать е#ать.