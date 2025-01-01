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Киноафиша Фильмы Дедушка легкого поведения Цитаты из фильма Дедушка легкого поведения

Цитаты из фильма Дедушка легкого поведения

Lenore Если честно, я всё ещё хочу е###ь тебя.
Dick Kelly О, мы ещё как е###мся.
Lenore Да, точно.
Dick Kelly Будет настоящее громоебство.
Lenore Ты устроишь цунами на моём лице.
Dick Kelly Ты затопишь как Нил.
Lenore Похоже, засуха в моей киске наконец-то закончилась.
Dick Kelly Деревенские наконец-то поедят.
Lenore Ты умрёшь, когда будешь меня лизать. Я хочу, чтобы твой последний вздох был в моей киске.
Cody Ленор, ты такая шлюха!
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Jason Kelly Работать корпоративным юристом — это круто. Я занимаюсь вопросами соответствия SCC...
Dick Kelly Да ну нафиг.
Jason Kelly Да-да.
Dick Kelly Ты занимаешься соответствием SCC?
Jason Kelly Соглашения по LP...
Dick Kelly Ого! Я и не знал!
Jason Kelly Соглашения по LLC...
Dick Kelly Да ты издеваешься.
Jason Kelly Корпоративный юрист, знаешь, у этого дела есть свои плюсы.
Dick Kelly Знаешь, что я бы лучше сделал?
Jason Kelly Что?
Dick Kelly Я бы лучше позволил Квин Латифе наср#ть мне в рот с еб#ного воздушного шара.
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Jason Kelly [появляется в жёлтом свитере и клетчатых брюках] Ну как я выгляжу?
Dick Kelly Как главный спикер на съезде по еб### задниц.
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Lenore Мне нравится твой раскладной диван.
Dick Kelly Да? Новости для тебя: это единственное, что сегодня будет выдвигаться.
🧡
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Cousin Nick Чёрт побери, ты прям про бабушку переживаешь, да? Старушку так жестко убили.
Jason Kelly Кажется, у неё был рак.
Cousin Nick Правды мы так и не узнаем.
Jason Kelly Мы точно знаем правду. У бабушки рак был десять лет.
Cousin Nick От рака просто так не умирают, Джейсон.
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Dick Kelly У нас давняя ставка — кто в гольф играет лучше. Очевидно, у меня клюшка побольше.
Lenore Отлично. Может, ты ею и свои шары прямо мне во влагалище запулишь.
Jason Kelly Ё-моё.
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Dick Kelly Слушай... Прости, я не уверен, что смогу. Давно этим не занимался.
Lenore Хочу, чтобы ты рвала мой бюстгальтер, как будто это соцвыплата.
Lenore Скажи, что упала и не можешь встать.
Dick Kelly Я упал и не могу встать.
Lenore Расскажи, как при Эйзенхауэре было лучше.
Dick Kelly При Эйзенхауэре было лучше.
Lenore Мы за Айка!
Dick Kelly [кричит] Мы за Айка! Мы за Айка! Мы за Айка! Мы за Айка!
Lenore Ты кончаешь или умираешь?
Dick Kelly Не знаю, может и то, и другое!
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Dick Kelly Я схвачу пару пив. А ты, красавчик, чего? Хочешь выпить? Немного того фиолетового напитка? Того самого фиолетового, мать твою, шмаль пимп-дринка?
Bradley Кто... ты, блин, такой?
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Dick Kelly Тусуйся до беременности!
🧡
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Dick Kelly Я хочу е#ать, е#ать, е#ать, е#ать, е#ать!
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Dick Kelly Эй, ты шаришь в сигарах! Что, полукобанец, что ли?
Lenore Ага, профессор.
[наклоняется]
Lenore Нижняя половина.
🧡
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Stinky [указывает на Джейсона] Кто тут лесбиянка?
Dick Kelly Мой внук, Джейсон.
Stinky Он сюда, чтобы со мной ножницы делать?
🧡
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Dick Kelly Лучший подарок внука для дедушки — горячая студентка, которая хочет с ним без защиты переспать, пока он не умер.
🧡
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Dick Kelly Ты как какой-то терминатор, блокирующий трах, посланный из будущего, чтобы мешать людям трахаться.
Jason Kelly [Саркастичные жесты руками] Ага, понял.
Dick Kelly Роботы должны были послать тебя вместо Арнольда Шварценеггера, ты бы заблокировал трах у родителей Джона Коннера, и он бы никогда не родился.
Jason Kelly *Заткнись, дед. Заткнись*
🧡
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Jason Kelly Мне кажется, ты тут не очень популярен, дедушка.
Dick Kelly Тебе нужно быть осторожнее. Могут устроить тебе "Орео".
Jason Kelly "Орео"?
Dick Kelly Это когда два чёрных парня е#ут белого. Ты — крем внутри.
🧡
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🥱
Lenore Привет, профессор.
Dick Kelly Вот и самая красивая девчонка на пляже.
Lenore Спасибо.
Dick Kelly Я, собственно, к нему обращался.
Bradley Да, сразу же зацепило. Я пойду в отель.
Dick Kelly Только не примеряй роль из «Ренты» по дороге обратно.
🧡
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Dick Kelly Джейсон, я хочу е#ать. Впервые за 40 лет я один, и я хочу е#ать. Хочу е#ать, пока член не отвалится. Хочу е#ать лошадь и пить её кровь. Я был верен твоей бабушке все 40 лет, даже через менопаузу, даже через рак. Она была любовью всей моей жизни, я буду скучать по ней каждый чёртов день, но она сказала мне на смертном одре — возвращайся в строй. Я не трахался 15 лет, Джейсон, и я хочу е#ать е#ать е#ать е#ать е#ать.
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Lenore Ты просто грязный, грязный дедуля, а я — девчонка из Лонг-Айленд-Сити, которая любит трахать стариков.
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