Наша рецензия

Комедийный жанр зачастую ошибочно воспринимается как нечто, совершенно не требующее особых затрат и таланта. Чувство юмора – явление крайне распространённое, свойственное практически каждой человеческой особи, поэтому его проявление и выражение в художественной форме кажется вполне естественным и доступным любому, кто решится за это взяться. Но одного этого ещё не достаточно, чтобы насытить жаждущую от души посмеяться публику. И так как вкусы в обществе часто не совпадают, в особенности…