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Дедушка легкого поведения Дедушка легкого поведения
Киноафиша Фильмы Дедушка легкого поведения Отзывы о фильме «Дедушка легкого поведения»
Dirty Grandpa Дедушка легкого поведения 2015 / США
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Дедушка легкого поведения»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Комедийный жанр зачастую ошибочно воспринимается как нечто, совершенно не требующее особых затрат и таланта. Чувство юмора – явление крайне распространённое, свойственное практически каждой человеческой особи, поэтому его проявление и выражение в художественной форме кажется вполне естественным и доступным любому, кто решится за это взяться. Но одного этого ещё не достаточно, чтобы насытить жаждущую от души посмеяться публику. И так как вкусы в обществе часто не совпадают, в особенности…

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Дженни_Кодес 31 января 2016, 23:00
Хороший развлекательный фильм с килограммом клубнички, которая довольно органично вписывается в эту типично американскую комедию.

Де Ниро - супер!
31 января 2016, 23:00 Ответить
Semyonchick 31 января 2016, 23:00
Думал нормальная комедия, оказалось редкостное говнище, где даже не над чем посмеяться, не советую ходить
31 января 2016, 23:00 Ответить
Ninelle 31 января 2016, 23:00
Даже Де Ниро не спас это...А ведь купились на актера.

Интересно-для какой категории сняли это г-но?
31 января 2016, 23:00 Ответить
Hidden 1 февраля 2016, 12:26
Весь юмор вращается исключительно вокруг темы члена и траха...
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
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