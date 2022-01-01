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Дон Кихот
Дон Кихот, 1957: актеры и роли
Дон Кихот
1957 / СССР
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Дон Кихот, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев
Grigori Kozintsev
В ролях
Николай Черкасов
Nikolay Cherkasov
Юрий Толубеев
Серафима Бирман
Людмила Касьянова
Lyudmila Kasyanova
Светлана Григорьева
Svetlana Grigorieva
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