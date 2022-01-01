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Дон Кихот Дон Кихот
Киноафиша Фильмы Дон Кихот Дон Кихот, 1957: актеры и роли
Дон Кихот 1957 / СССР
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Дон Кихот, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев Grigori Kozintsev
В ролях
Николай Черкасов Nikolay Cherkasov Юрий Толубеев Юрий Толубеев Серафима Бирман Людмила Касьянова Lyudmila Kasyanova Светлана Григорьева Svetlana Grigorieva
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