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Неукротимые сердца Неукротимые сердца
Киноафиша Фильмы Неукротимые сердца Неукротимые сердца, 2000: актеры и роли
All the Pretty Horses Неукротимые сердца 2000 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Неукротимые сердца, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Боб Торнтон Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Анхелина Торрес Дж.Д. Янг J.D. Young Лаура По Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Лукас Блэк Лукас Блэк Lucas Black Ивет Диаз
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