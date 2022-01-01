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Неукротимые сердца
Неукротимые сердца, 2000: актеры и роли
All the Pretty Horses
Неукротимые сердца
2000 / США
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Неукротимые сердца, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
В ролях
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Генри Томас
Henry Thomas
Анхелина Торрес
Дж.Д. Янг
J.D. Young
Лаура По
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