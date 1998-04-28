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Постер фильма Дон Жуан
4.7
Киноафиша Фильмы Дон Жуан
4.7

Дон Жуан

, 1998
Don Juan
Испания, Франция, Германия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Дон Жуан
4.7

О фильме

Он был баловнем судьбы и, не сумев совладать с гордыней, отвернулся от Бога. Он был благородным дворянином, но при этом многие считали его коварным подлецом. Его любили служанки и королевы, но, сближаясь с женщинами, он ломал их судьбы. На его долю выпало множество невероятных приключений, он сражался с врагами на поле брани и в темных городских переулках, его любовные подвиги стали легендой, но его душа до сих пор остается загадкой.

В ролях

Жак Вебер
Don Juan
Мишель Бужена
Sganarelle
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Elvire
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Mathurine
Ариадна Хиль
Charlotte
Дени Лаван
Дени Лаван
Pierrot
Микаэль Лонсдаль
Don Luis
Жак Франц
Don Alonse
Пьер Жерар
Carlos
Arnaud Bedouët
La Violette
Режиссер Жак Вебер
Сценарист Мольер, Жак Вебер
Композитор Брюно Куле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 28 апреля 1998
Дата выхода
26 июля 2006 Аргентина
10 марта 2000 Испания
24 ноября 1999 Сингапур
14 сентября 2005 Финляндия
28 апреля 1998 Франция
Производство Blue Dahlia Productions, France 3 Cinéma, Mate Producciones S.A.
Другие названия
Don Juan, Don Juan, de Molière, Дон Жуан

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 14 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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