Испания, Франция, Германия / мелодрама, комедия / 18+
4.7
О фильме
Он был баловнем судьбы и, не сумев совладать с гордыней, отвернулся от Бога. Он был благородным дворянином, но при этом многие считали его коварным подлецом. Его любили служанки и королевы, но, сближаясь с женщинами, он ломал их судьбы.
На его долю выпало множество невероятных приключений, он сражался с врагами на поле брани и в темных городских переулках, его любовные подвиги стали легендой, но его душа до сих пор остается загадкой.