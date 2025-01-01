[первые реплики]

Неверно, неверно, неверно! Это наша последняя домашняя игра, ребята, и я не понимаю, в чём проблема. Посмотрите на того, кто рядом с вами. Сделайте это! Посмотрите на того, кто за вами. Думаю, улыбки нам не нужны. Спасибо. Теперь мы — единое целое. Каждый чело...

[визг мегафона, он откладывает его в сторону]

Каждый человек важен. Каждый шаг — это ожидание следующего. И если вы не понимаете, что именно мы пытаемся сделать... тогда нам лучше собираться и идти домой прямо сейчас. И я серьёзно. Но если вы хотите попытаться раскрыть физические и музыкальные возможности создания чего-то значительного, тогда мы сосредотачиваемся и концентрируемся. Но вы должны этого хотеть. Вы должны хотеть этого всем сердцем. Есть ли у вас в сердце кувалда? Потому что у меня есть кувалда в сердце. Я нашёл её, когда был вашего возраста, и жил в этом будущем. Вы готовы жить в этом будущем? Готовы стать моей кувалдой?