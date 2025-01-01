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Киноафиша Фильмы Снежные ангелы Цитаты из фильма Снежные ангелы

Цитаты из фильма Снежные ангелы

Louise Parkinson Никогда не знаешь, что судьба тебе готовит, дорогая. Забавно, как по фотографиям можно отличить фальшивые улыбки.
Arthur Parkinson Заметил, что на грустные дни камеры не берут?
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Don Parkinson Иногда мы делаем вещи, которые не можем объяснить.
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Arthur Parkinson Она присматривала за мной, когда я был маленьким, много лет. Она разрешала мне не ложиться спать до полуночи. Я был в неё влюблён. Я ронял игрушки на пол. Ей приходилось наклоняться, чтобы их поднять, и я мог заглянуть ей прямо в декольте. Однажды она ночевала у нас, родители уехали из города. И я видел её голой. Я взял мамин маленький зеркальце для макияжа, подставил его под дверью в ванную и смотрел, как она принимает душ. Она была прекрасна.
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Louise Parkinson Артур, я хочу попросить тебя не держать это в себе, хорошо? Нам всем легко заглушать то, что нас расстраивает, я так делаю. Так делают большинство. Но очень важно, чтобы ты прочувствовал это, это настолько важно, что я не могу даже объяснить.
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[первые реплики]
Мистер Червеник [говорит с духовым оркестром через мегафон] Неверно, неверно, неверно! Это наша последняя домашняя игра, ребята, и я не понимаю, в чём проблема. Посмотрите на того, кто рядом с вами. Сделайте это! Посмотрите на того, кто за вами. Думаю, улыбки нам не нужны. Спасибо. Теперь мы — единое целое. Каждый чело...
[визг мегафона, он откладывает его в сторону]
Мистер Червеник Каждый человек важен. Каждый шаг — это ожидание следующего. И если вы не понимаете, что именно мы пытаемся сделать... тогда нам лучше собираться и идти домой прямо сейчас. И я серьёзно. Но если вы хотите попытаться раскрыть физические и музыкальные возможности создания чего-то значительного, тогда мы сосредотачиваемся и концентрируемся. Но вы должны этого хотеть. Вы должны хотеть этого всем сердцем. Есть ли у вас в сердце кувалда? Потому что у меня есть кувалда в сердце. Я нашёл её, когда был вашего возраста, и жил в этом будущем. Вы готовы жить в этом будущем? Готовы стать моей кувалдой?
[вдалеке слышен выстрел]
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Nate Petite Вчерашний день — это история, завтра — загадка, а сегодня — подарок. Вот почему его называют настоящим.
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[последние слова]
Олив Маршанд [выходя на крыльцо] Бомбер! Бомбер!
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