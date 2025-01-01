Arthur ParkinsonОна присматривала за мной, когда я был маленьким, много лет. Она разрешала мне не ложиться спать до полуночи. Я был в неё влюблён. Я ронял игрушки на пол. Ей приходилось наклоняться, чтобы их поднять, и я мог заглянуть ей прямо в декольте. Однажды она ночевала у нас, родители уехали из города. И я видел её голой. Я взял мамин маленький зеркальце для макияжа, подставил его под дверью в ванную и смотрел, как она принимает душ. Она была прекрасна.
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Louise ParkinsonАртур, я хочу попросить тебя не держать это в себе, хорошо? Нам всем легко заглушать то, что нас расстраивает, я так делаю. Так делают большинство. Но очень важно, чтобы ты прочувствовал это, это настолько важно, что я не могу даже объяснить.
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[первые реплики]
Мистер Червеник[говорит с духовым оркестром через мегафон]Неверно, неверно, неверно! Это наша последняя домашняя игра, ребята, и я не понимаю, в чём проблема. Посмотрите на того, кто рядом с вами. Сделайте это! Посмотрите на того, кто за вами. Думаю, улыбки нам не нужны. Спасибо. Теперь мы — единое целое. Каждый чело...
[визг мегафона, он откладывает его в сторону]
Мистер ЧервеникКаждый человек важен. Каждый шаг — это ожидание следующего. И если вы не понимаете, что именно мы пытаемся сделать... тогда нам лучше собираться и идти домой прямо сейчас. И я серьёзно. Но если вы хотите попытаться раскрыть физические и музыкальные возможности создания чего-то значительного, тогда мы сосредотачиваемся и концентрируемся. Но вы должны этого хотеть. Вы должны хотеть этого всем сердцем. Есть ли у вас в сердце кувалда? Потому что у меня есть кувалда в сердце. Я нашёл её, когда был вашего возраста, и жил в этом будущем. Вы готовы жить в этом будущем? Готовы стать моей кувалдой?
[вдалеке слышен выстрел]
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Nate PetiteВчерашний день — это история, завтра — загадка, а сегодня — подарок. Вот почему его называют настоящим.