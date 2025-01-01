Henry Clerval Классное пальто.

Henry Clerval Не принимай близко к сердцу. Просто Кремпе не одобряет публичное унижение.

Victor Frankenstein Я не сумасшедший!

Henry Clerval Дорогой друг, конечно, нет. На самом деле это именно то, что рациональный человек сказал бы незнакомцу. Генри Клерваль, кстати, и я полностью с ума сошёл.

Victor Frankenstein Виктор Франкенштейн.

Henry Clerval Женевский.

Henry Clerval Да я...

Schiller [сталкиваясь с ними] Не смотри, куда идёшь?

Henry Clerval Это Шиллер. Украшение поля для игры.

Henry Clerval Он тоже новенький. По тому, что ходит с открытым ртом и всё смотрит. А ты зачем здесь?

Henry Clerval Очень пафосно. Я же здесь, чтобы стать обычным доктором. Говорят, это связано с лечением больных, что, честно говоря, жалко — я считаю больных довольно отвратительными.

Henry Clerval Но всё равно повеселюсь, получу диплом, если перестану заваливать анатомию, и устроюсь снимать болезни у богатых старых дам. А потом — у их очень реальных и красивых дочерей.

Victor Frankenstein Кто это был? Он был на лекции.

Henry Clerval А, это Вальдман.

Victor Frankenstein О, это Вальдман?

Henry Clerval Да, интересный случай. Говорят, в молодости он мог прорваться в небеса и читать лекции Богу о науке. Несколько лет назад попал в беду с властями. Что-то связанное с незаконными экспериментами.

Victor Frankenstein Какие эксперименты, интересно? А про богатых старых дам и их дочерей что ты говорил?