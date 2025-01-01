[после того, как существо убивает домовладельца]
Grandfather
Спасибо тебе, друг мой. Большое спасибо. Не хочешь ли сесть у огня? Пожалуйста, не бойся. Входи. Входи, отдохни. Садись. Вот так. Ах, лучше. Рад, что ты наконец пришёл. Человеку не стоит прятаться в тени.
Grandfather
Почему?
Grandfather
Не может быть всё так плохо.
Grandfather
Я могу видеть тебя руками, если ты мне доверишься.
[Он трогает руки существа, затем лицо, ощущая шрамы. Мэгги бежит к семье в лесу, отец подхватывает её, и все бегут обратно к хижине]
Maggie
Папа! Папа! Он ранил дедушку!
Felix
Кто ранил дедушку?
Marie
Что это был за шум?
Felix
Скажи мне, что это за шум!
Marie
Что случилось, Мэгги?
Grandfather
[после того, как он ощупал лицо существа руками]
Бедный ты человек.
[Он ласково держит существо за руку]
Grandfather
У тебя нет друзей?
Grandfather
Почему ты к ним не идёшь?
The Creature
Потому что я очень... уродлив. А они такие... красивые.
Felix
Папа!
[Он врывается и начинает бить существо тростью]
Felix
Убирайся отсюда! Убирайся! Тварь! Монстр!
Grandfather
Оставь его в покое!
[Феликс выталкивает существо из дома]
Felix
Нам надо убираться отсюда.