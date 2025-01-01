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Киноафиша Фильмы Франкенштейн Цитаты из фильма Франкенштейн

Цитаты из фильма Франкенштейн

The Creature Я знаю, что ради сочувствия хотя бы одного живого существа я заключил бы мир со всем миром. Во мне есть любовь, какой ты едва ли можешь представить, и ярость, какой ты не поверишь. Если я не смогу удовлетворить одно, я отдамся другому.
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[Уолтон находит Существо, рыдающее над телом Франкенштейна]
Капитан Роберт Уолтон Кто вы?
Существо Он никогда не дал мне имени.
[он продолжает рыдать]
Капитан Роберт Уолтон Почему ты плачешь?
Существо Он был моим отцом.
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Victor Frankenstein Разделяешь ли ты моё безумие?
Walton Нет, не безумие.
Victor Frankenstein Что же тогда?
Walton Существует путь к Северному Полюсу. И я его найду!
Victor Frankenstein Ценой собственной жизни и жизней своей команды?
Walton Жизни приходят и уходят. Если мы добьёмся успеха, наши имена останутся навсегда. Меня будут прославлять как благодетеля нашего рода.
Victor Frankenstein Ты ошибаешься. Я, как никто другой, это знаю.
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The Creature Я покончил с людьми.
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Victor Frankenstein Он жив. Он жив!
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Victor Frankenstein Я сделал нечто — настолько ужасное, настолько злое, что боюсь, если скажу тебе правду, потеряю тебя.
Elizabeth Ты потеряешь меня, если не скажешь.
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Krempe [закадровый голос] Глупец ты, Виктор Франкенштейн из Женевы, как же ты мог знать, что ты выпустил на свет? Как оно было собрано? Куски воров? Куски убийц? Зло, сшитое со злом и снова со злом. Да поможет Бог твоим близким.
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The Creature Вставай. Вставай.
Victor Frankenstein Ты говоришь.
The Creature Да, я говорю. И читаю. И думаю. И знаю пути человека.
Victor Frankenstein Как ты меня нашёл?
The Creature Твой дневник.
Victor Frankenstein Значит, ты хочешь меня убить?
The Creature Нет.
Victor Frankenstein Ты убил моего брата, не так ли?
The Creature Я схватил его за горло одной рукой, поднял над землёй, медленно сжал шею, и когда убивал его, видел твоё лицо. Ты дал мне эти чувства, но не научил ими управлять. Теперь двое мертвы из-за нас. Почему?
Victor Frankenstein В моей душе творилось что-то, чего я не понимал.
The Creature А что насчёт моей души? Есть ли она у меня? Или это часть, которую ты не учёл? Кто эти люди, из которых я состою? Хорошие? Плохие?
Victor Frankenstein Материал. Ничего больше.
The Creature Ты ошибаешься.
The Creature [Показывает флейту] Ты знал, что я умею играть на этом? Где в мне живут эти знания? В руках? В уме? В сердце? И чтение, и речь. Не выученные, а вспомненные вещи.
Victor Frankenstein Следы воспоминаний в мозгу, возможно.
The Creature Ты хоть задумывался о последствиях своих поступков? Ты дал мне жизнь, а потом бросил умирать. Кто я?
Victor Frankenstein Ты... я не знаю.
The Creature И ты считаешь меня злым.
Victor Frankenstein Что я могу сделать?
The Creature Есть у меня одно желание. Друг.
Victor Frankenstein [смущённо] Друг?
The Creature Спутница. Женщина. Кое-кто вроде меня. Чтобы она меня не ненавидела.
Victor Frankenstein Как ты? О, Боже. Ты не понимаешь, что просишь.
The Creature Я знаю, что с сочувствием хотя бы одного живого существа я смогу примириться со всем. Во мне есть любовь, какой ты едва ли можешь представить. И ярость, какой ты не поверишь. Если я не удовлетворю первое, я отдамся второму.
Victor Frankenstein Если я соглашусь, как ты будешь жить?
The Creature Мы с невестой поедем на север, на крайний полюс, куда не ступала нога человека. Там мы проживём вместе всю жизнь. Ни один человеческий глаз нас больше не увидит. Клянусь этим. Ты должен помочь мне. Пожалуйста.
Victor Frankenstein Если есть способ исправить эту ошибку, я сделаю это.
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Schiller Почему бы тебе не смотреть, куда идёшь?
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The Creature Если ты отнимешь у меня нашу свадебную ночь, я буду с тобой в твою!
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Walton Кто вы?
Victor Frankenstein Меня зовут... Виктор... ФРАНКЕНШТЕЙН
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Victor Frankenstein У меня нет времени спорить!
Elizabeth О, как удобно! Или это не вписывается в твои планы? Ты вообще когда-нибудь думаешь о ком-нибудь, кроме себя?
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Victor Frankenstein Насколько близко ты подошёл?
Professor Waldman Слишком близко.
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The Creature Я буду с тобой в ночь твоей свадьбы!
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Krempe Глупец ты, Виктор Франкенштейн из Женевы! Как ты мог знать, что выпустил на волю? Из чего оно сшито? Из частей воров, частей убийц? Зло к злу, зло к злу сшито. Ты правда думаешь, что это существо поблагодарит тебя за своё чудовищное рождение? Зло отомстит. Да поможет Бог твоим близким.
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Victor Frankenstein Нет, я серьёзен. Возьмём, к примеру, вакцину. 30 лет назад понятие вакцины было неизвестно, а теперь мы спасаем жизни каждый день. Но это не весь ответ.
Henry Clerval Что ты имеешь в виду?
Victor Frankenstein Рано или поздно лучший способ обмануть смерть — это создать жизнь.
Henry Clerval Теперь ты переступил черту. Бог один — Виктор.
Victor Frankenstein Нет. Не надо Бога сюда. Слушай. Ты любишь кого-то, у него больное сердце. Разве ты не дал бы ему здоровое?
Henry Clerval Невозможно!
Victor Frankenstein Нет, это возможно. Мы близки. Если мы можем заменить одну часть человека, значит можем заменить все части. Если мы способны на это — мы можем спроектировать жизнь. Создать существо, которое не стареет и не болеет. Которое будет сильнее нас, лучше нас, умнее нас, цивилизованнее нас.
Henry Clerval В нашей жизни?
Professor Waldman Нет!
Victor Frankenstein Насколько близко вы подошли, профессор?
Professor Waldman Слишком близко.
Victor Frankenstein Профессор, умоляю, позволь мне увидеть эти записи!
Professor Waldman Нет! Моя работа и её применение сейчас направлены исключительно на сохранение жизни. Я давно оставил свои исследования.
Victor Frankenstein Почему?
Professor Waldman Потому что они привели к мерзости.
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Henry Clerval Классное пальто.
Victor Frankenstein Спасибо.
Henry Clerval Не принимай близко к сердцу. Просто Кремпе не одобряет публичное унижение.
Victor Frankenstein Я не сумасшедший!
Henry Clerval Дорогой друг, конечно, нет. На самом деле это именно то, что рациональный человек сказал бы незнакомцу. Генри Клерваль, кстати, и я полностью с ума сошёл.
Victor Frankenstein Виктор Франкенштейн.
Henry Clerval Женевский.
Victor Frankenstein Женевский.
Henry Clerval Да я...
Schiller [сталкиваясь с ними] Не смотри, куда идёшь?
Henry Clerval Это Шиллер. Украшение поля для игры.
Victor Frankenstein Правда?
Henry Clerval Он тоже новенький. По тому, что ходит с открытым ртом и всё смотрит. А ты зачем здесь?
Victor Frankenstein Исследования.
Henry Clerval Очень пафосно. Я же здесь, чтобы стать обычным доктором. Говорят, это связано с лечением больных, что, честно говоря, жалко — я считаю больных довольно отвратительными.
Victor Frankenstein Ага.
Henry Clerval Но всё равно повеселюсь, получу диплом, если перестану заваливать анатомию, и устроюсь снимать болезни у богатых старых дам. А потом — у их очень реальных и красивых дочерей.
Victor Frankenstein Кто это был? Он был на лекции.
Henry Clerval А, это Вальдман.
Victor Frankenstein О, это Вальдман?
Henry Clerval Да, интересный случай. Говорят, в молодости он мог прорваться в небеса и читать лекции Богу о науке. Несколько лет назад попал в беду с властями. Что-то связанное с незаконными экспериментами.
Victor Frankenstein Какие эксперименты, интересно? А про богатых старых дам и их дочерей что ты говорил?
Henry Clerval Да, жизнь жертвенная, знаю. Но кто-то же должен это делать.
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Henry Clerval Даже если бы это было возможно — и даже если бы у тебя было на это право, которого у тебя нет — ты можешь хоть на секунду представить, что не будет ужасной цены за это?
Victor Frankenstein Я считаю, что ради возможности победить смерть и болезнь, дать каждому на этой земле шанс на жизнь — долгую, здоровую жизнь — дать возможность тем, кто любит друг друга, быть вместе навсегда — ради всего этого стоит рискнуть.
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[после создания существа он пишет в своем дневнике]
Victor Frankenstein Серьёзные пороки развития. Значительно усиленная физическая сила. Но получившийся оживший... неисправен... жалок... и мёртв. Завтра этот дневник и его тайны должны быть уничтожены... навсегда.
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Murderer Ты не сунешь это в меня? Слышу, там какая-то зараза.
Woman Зараза? Нам какую-то заразу колют?
Murderer Именно, заразу.
Professor Waldman Это не зараза. Это вакцина, которая предотвратит чуму в этом городе.
Woman Что это?
Professor Waldman Это крошечное безвредное количество сыворотки против оспы.
Murderer Ты же сказал «заразу»!
Professor Waldman Я сказал, что она безвредна. Это необходимая мера предосторожности, без которой этот проклятый город немедленно закроют на карантин.
Murderer Вы, доктора, убиваете людей. Мне плевать, что ты говоришь — ты этого в меня не сунешь!
Professor Waldman Суну. По закону! Кто-нибудь, посадите его.
Murderer Ты не сунешь это в меня! Ты не сунешь это в меня!
[Вынимает нож и смертельно ранит профессора]
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The Creature Я отомщу! ФРАНКЕНШТЕЙН!
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The Creature Не трать время на крик.
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Victor Frankenstein Давай, Генри.
Henry Clerval Я не могу тебе помочь, Виктор. Я не могу.
Victor Frankenstein Ты не поможешь. Чего ты боишься?
Henry Clerval Всего! Как ты думаешь? А если власти...
Victor Frankenstein Сделаем это тайно. У меня есть все необходимые материалы, у меня есть журналы Вальдмана. Вместе мы знаем больше, чем весь штат Кремпе.
Henry Clerval Ты украл журналы Вальдмана?
Victor Frankenstein Мы обязаны закончить эту работу ради него. Он был на шаг ближе.
Henry Clerval Он никогда этого не хотел.
Victor Frankenstein Он не мог с этим смириться, это не одно и то же.
Henry Clerval Даже если бы это было возможно, и даже если бы у тебя было право — а его нет — решать за нас... ты хоть на секунду представляешь, что не будет страшной цены?
Victor Frankenstein Я считаю, что ради шанса победить смерть и болезни, дать каждому на Земле шанс на жизнь — здоровую, долгую жизнь, позволить людям, которые любят друг друга, быть вместе навсегда... ради всего этого риск стоит того.
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[изучая дневники Уолдмана]
Victor Frankenstein Боже мой, ты был так близок! Конечно, энергия! Материалы были неправильные. Тебе нужны были вспомогательные источники. «Эксперимент провален. В результате ожившее существо изуродовано и ужасно на вид. Этот фактор зависит от соответствующих сырьевых материалов.» Сырьевых материалов...
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Professor Waldman Именно поэтому центральная нервная система и её высшее достижение — мозг — настолько сложный и загадочный набор органов, с каким вы, вероятно, когда-либо столкнётесь.
[Передаёт скальпель Франкенштейну]
Professor Waldman Мистер Франкенштейн, разрез за вами. Прекрасно. Мистер Клерваль, можете снять крышку черепа.
[Генри падает в обморок]
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[собирает своё творение]
Victor Frankenstein Собранные органы должны получать необходимые питательные вещества и тепло, и что важно — более прямую подачу энергии.
[Отрезает часть конечности]
Victor Frankenstein более прямую подачу энергии.
[Бросает это в резервуар с электрическими угрями, позже собирает амниотическую жидкость у роженицы]
Victor Frankenstein Амниотическая жидкость — главный бионический элемент. Подопытному её вводят. Медные иглы для акупунктуры прокалывают плоть в ключевых энергетических точках. Теперь, после отключения тока, мёртвая жаба должна сохранять анимацию, но уже независимо от внешних источников энергии.
[жаба начинает двигаться]
Victor Frankenstein Да. Вот оно. Вот эта комбинация. Вот именно так! Вот оно!
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[Виктор привёз мёртвое тело Элизабет в особняк, чтобы оживить её]
Henry Clerval Ради всего святого. Скажи, что случилось?
Victor Frankenstein Нет смысла! Я знаю, что должен сделать.
Henry Clerval Боже! Нет, Виктор. Ты не можешь этого сделать. Я не позволю!
Victor Frankenstein Её нет! Я люблю её. А ты что бы сделал?
Henry Clerval Оставь её в покое!
Victor Frankenstein Покой? Ты называешь это покоем? Ты думаешь, мой отец не сделал бы этого ради моей матери?
Henry Clerval Твой отец мёртв!
Victor Frankenstein Тогда терять уже нечего.
Henry Clerval Потерять можно лишь душу твою.
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Professor Waldman Закрой дверь.
[Генри закрывает двери]
Professor Waldman На протяжении тысяч лет китайцы основывали свою медицинскую науку на вере в то, что человеческое тело — это химический двигатель, управляемый потоками энергии.
Victor Frankenstein Это интересно, а как они объясняют...
Professor Waldman [Генри просматривает свои записи] Не трогай это! Их врачи лечат пациентов, вводя такие иглы в плоть в разных ключевых точках, чтобы управлять этими электрическими потоками.
Victor Frankenstein Понятно! Значит, ключ — в электричестве.
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Krempe Раз и навсегда, Франкенштейн. Жизнь — это жизнь, смерть — это смерть. Это реальные вещи. Они абсолютны...
Victor Frankenstein Это чепуха, и вы это знаете. Эта точка зрения неоднократно оспаривалась членами вашего же коллектива!
[Указывая на Вальдмана]
Victor Frankenstein Да, именно вы, сэр! Мы не знаем, где заканчивается жизнь и начинается смерть. Волосы продолжают расти после того, что мы называем смертью, ногти тоже! Мы знаем, что мозг человека может умереть, но сердце и лёгкие могут продолжать биться и дышать. Теперь вы это знаете!
Krempe Мистер Франкенштейн из Женевы, предупреждаю вас, то, что вы предлагаете, не только незаконно, но и аморально.
Victor Frankenstein Чепуха!
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Professor Waldman Ты! Объяснись!
Victor Frankenstein Профессор, простите. Слушайте, я пришёл сюда, чтобы узнать всё о новой науке. Я — галванизм, эксперименты Франклина. Сочетание современных дисциплин с древними знаниями в попытке защитить и создать...
Professor Waldman Что создать?
Victor Frankenstein Чтобы изменить мир. Чтобы сделать всё лучше. Вы это знаете. Мы на пороге небывалых открытий, если только у нас хватит смелости задать правильные вопросы. Теперь вы должны помочь мне. Пожалуйста.
Professor Waldman Давай.
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Krempe Глупые и тщеславные навязывают свои взгляды силой. Но знание — это сила только через Бога, наш девиз, который вы, юные и поспешные, так легко забываете... Но, возможно, самая большая ошибка всех студентов — полагать, что они могут иметь оригинальную или творческую мысль. Мы все так думали в своё время. Но, господа, вы пришли сюда не для того, чтобы думать самостоятельно. Вы здесь, чтобы научиться думать за своих пациентов. Поэтому в первую очередь вы должны научиться подчиняться установленным законам физической реальности.
Victor Frankenstein Но, профессор, вы же не собираетесь отвергать более философские подходы?
Krempe Философские?
Victor Frankenstein Те, что возбуждают воображение так же, как и разум. Например, Парацельс.
Krempe Ах, Парацельс. Высокомерный и глупый швейцарец.
Victor Frankenstein Альберт Великий.
Krempe Его чепуха была опровергнута пятьсот лет назад!
Victor Frankenstein Корнелий Агриппа.
Krempe Колдун, оккультист. Как вас зовут?
Victor Frankenstein Виктор Франкенштейн, сэр. Из Женевы.
Krempe О-о. Ещё один швейцарец. Мистер Франкенштейн, здесь, в Ингольштадтском университете, мы преподаём и действительно стремимся развивать медицину. Химию, биологию, физику. Мы изучаем настоящую науку.
Victor Frankenstein Но, профессор, величайшие открытия, несомненно, лежат в их сочетании.
Krempe Мы не занимаемся бреднями сумасшедших и алхимиков, похороненных сотни лет назад, потому что их любительские, фанатичные, фантастические спекуляции не лечат тела и не спасают жизни! Только наука способна на это. Итак, разрешаете продолжить?
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Victor Frankenstein Месяц — это всё, что я прошу, — а потом мы поженимся и забудем обо всём этом. Обещаю!
Elizabeth Обещаешь? Обещаешь? Не смей мне это слово говорить! Ты обещал сказать, кто этот человек. Ты обещал бросить эту работу. Твои обещания ничего не значат.
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The Creature Я на твоём месте держал бы свои обещания.
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The Creature Я держу свои обещания.
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Murderer К чёрту вас! Что бы вы ни говорили, как бы ни называли это, вы, доктора, — убийцы. Вы убиваете людей! Зло! Вы — зло! Вы — зло. Вы те, кто заслуживает смерти. Бог накажет вас. Накажет! Бог накажет вас!
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Justine Если бы он был моим, я бы уже ушла! Но он не мой. Он твой — и ты должен идти к нему.
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Henry Clerval Виктор? Виктор! Виктор, открой дверь! Виктор, пожалуйста!
Victor Frankenstein Что тебе нужно?
Henry Clerval Холера. Это эпидемия! В городе введено военное положение. Ты меня слушаешь, Виктор?
Victor Frankenstein Да. И что?
Henry Clerval Милиция скоро прибудет, чтобы закрыть город на карантин. Большинство из нас уходит, пока есть возможность. Кремпе знает, что ты здесь. А если он сообщит властям?
Victor Frankenstein Прощай, Генри.
Elizabeth Виктор, это я — Элизабет. Ты меня слышишь? Виктор, я должна тебя увидеть.
Victor Frankenstein Уходи.
Elizabeth Пожалуйста, Виктор! Я не уйду, пока ты меня не увидишь.
Victor Frankenstein Входи через боковую дверь. Один!
Elizabeth Что с тобой случилось? Как ты можешь здесь так жить? И этот вонючий запах...
Victor Frankenstein Не заходи туда!
[Он захлопывает двери]
Elizabeth Нам нужно уходить. Здесь небезопасно.
Victor Frankenstein Нет, я должен остаться.
Elizabeth Даже если это значит, что ты умрёшь?
Victor Frankenstein Да.
Elizabeth Тогда позволь мне помочь тебе.
Victor Frankenstein Нет, это невозможно.
Elizabeth Мы дали обещание. Виктор, я умоляю тебя.
Victor Frankenstein Слушай, я знаю, что тебе трудно понять... но я не могу бросить эту работу сейчас. Она слишком важна. Не только для меня, поверь, для всех. И она должна быть на первом месте.
Elizabeth Выше нас?
Victor Frankenstein Элизабет... я так тебя люблю, но...
Elizabeth Прощай.
[Она выбегает]
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The Creature Море льда. Я встречу тебя там, на море льда.
[указывает на заснеженные горы]
Victor Frankenstein О, Жюстина, прости меня
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[Виктор танцует с оживлённой Элизабет]
The Creature Она прекрасна.
Victor Frankenstein Она не для тебя.
The Creature Иди.
Victor Frankenstein Элизабет? Скажи моё имя.
[Элизабет подходит к существу]
The Creature Элизабет. Да.
Victor Frankenstein Элизабет.
[Она оборачивается]
The Creature Ты прекрасна.
Victor Frankenstein Скажи моё имя.
The Creature Элизабет. Иди ко мне. Иди ко мне.
[Элизабет подходит, трогает и ощущает шрамы на его лице, замечает и чувствует шрамы на своём лице, поворачивается к Виктору]
Victor Frankenstein Скажи моё имя, Элизабет.
Elizabeth Вик...
Victor Frankenstein Верно, Элизабет.
Elizabeth Виктор.
[существо хватает её и начинает танцевать с ней]
The Creature Нет. Ты моя. Смотри.
Victor Frankenstein ОСТАВЬ ЕЁ В ПОКОЕ! НЕТ!
[Он пытается забрать Элизабет у существа]
The Creature Уйди от неё! Она моя!
Victor Frankenstein Она моя! Она сказала моё имя! Она вспомнила моё...
[Элизабет кричит, вырывается из рук обоих, срывается с ума из-за их борьбы за неё, хватает лампу и разбивает её о себя, поджигая себя]
Victor Frankenstein Нет!
[Элизабет бежит по коридорам в огне, поджигая всё вокруг, и в конце падает в главный зал, охваченная пламенем]
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[в то время, как он умирает от пневмонии]
Victor Frankenstein Всё, что я когда-то любил, лежит в неглубокой могиле по моей вине. Я следовал по следу, что он оставил для меня. На север. Всегда на север. Уже месяцы — с одной целью. Убить его. Теперь я устал. Я так сильно, так очень устал.
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Grigori Что он сказал?
Captain Robert Walton Он мёртв. Умер, бормоча про какого-то призрака.
Grigori Что там, капитан?
Captain Robert Walton Он рассказал мне историю, которой не могло быть правдой. Он сошёл с ума. По-моему. Тёплый ветерок. Лёд ещё растает.
Grigori И что же дальше, капитан?
Captain Robert Walton Мы идём на север.
Grigori Нет!
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[Элизабет читает письмо]
Elizabeth Генри полностью поправился и продолжает бороться, чтобы сдать анатомию.
Victor's Father Я всегда была ужасна в анатомии
Elizabeth Профессор Вальдман очень терпим к нему и ко мне. Я многому учусь. Профессор Вальдман — выдающийся человек.
Justine И Генри тоже.
Elizabeth Бог тебя благослови. Всей моей любовью, Виктор.
Mrs. Moritz Очень мило.
Elizabeth P.S. Я влюбилась.
Claude [удивлённо] Прошу прощения?
Elizabeth Она тёмная, стройная и красивая, и всегда виляет хвостом, когда видит меня. Её зовут Пуцци, и она самый дружелюбный пастуший пес, которого я когда-либо знала.
[смеётся, затем молча читает снова]
Elizabeth P.S. Элизабет. Я мечтаю о том, как твои волосы сияют в лунном свете...
Victor Frankenstein [закадровый голос] о вкусе твоих губ. Я мечтаю о твоих объятиях и груди, и о нашей свадебной ночи, когда мы наконец останемся одни вдвоём.
William Frankenstein Что там ещё написано?
Elizabeth Там написано: "Я усердно работаю и завожу много новых друзей." Кофе ещё?
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[юный Виктор и его мать танцуют в главном зале их особняка]
Мать Виктора О, мой чудесный сын, Виктор. Ты самый красивый, добрый, умный и самый замечательный мальчик на всём свете!
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[молодой Виктор и его мать танцуют в зале их особняка]
Мать Виктора О, мой чудесный сын, Виктор. Ты действительно самый красивый, добрый, умный и замечательный мальчик на свете!
[Она обнимает и целует его, и они вместе падают на пол, смеясь]
Мать Виктора Ух ты!
Миссис Мориц Мадам, вы испортите мальчика. Серьёзно.
[Входит отец Виктора с молодой девушкой]
Отец Виктора Вы с дочерью не могли бы нас оставить, миссис Мориц?
Миссис Мориц Доктор, пошли, Жюстин!
Мать Виктора Виктор, это Элизабет. Она будет жить с нами.
Отец Виктора Она потеряла и мать, и отца из-за скарлатины, Виктор. Теперь она сирота.
Мать Виктора Ты должен считать её своей сестрой. Заботься о ней и будь к ней добр. Всегда.
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[Жюстина и её мать помогают Элизабет с свадебным платьем]
Mrs. Moritz Жюстина! Дура! Смотри, что делаешь! Кто угодно подумает, что ты замуж выходишь.
Justine Да, мамочка.
Elizabeth Ой, что случилось?
Justine Ничего! Правда!
Mrs. Moritz Оставь, ты теперь всё испортила.
[Жюстина вся расстроена]
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[пока Виктору устраивают похороны, капитан читает из Библии]
Captain Robert Walton И я отдал сердце моё, чтобы познать мудрость и безумие, и глупость познал я. И уразумел я, что всё суета и томление духа. Ведь в великой мудрости — великая печаль, и кто умножает знания, тот умножает скорбь. Бог судит всякое дело тайное, добро ли оно, или зло.
[члены экипажа поливают маслом костёр, капитан поджигает факел]
Grigori Капитан, мы…
Captain Robert Walton Он имеет право свидетельствовать.
[лёд начинает трескаться, команда бежит к кораблю, существо падает в воду]
Grigori Отступайте к кораблю, капитан! Бросьте этот чёртов факел. Бросьте!
[капитан протягивает руку существу]
Captain Robert Walton Идите с нами!
The Creature Я покончил с человеком.
[существо берёт факел и плывёт к льдине с костром, вся команда наблюдает, как существо забирается на костёр с факелом и поджигает его, сжигая тела себя и Виктора]
Grigori Куда теперь, капитан?
Captain Robert Walton Домой.
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Victor Frankenstein Теперь это очень важно. Вы должны сопровождать их всю дорогу. Это оборудование нельзя оставлять без присмотра.
Mover Да, сэр.
Victor Frankenstein Мой отец лично примет их в Женеве. Поняли?
Mover Понял, сэр.
Victor Frankenstein Спасибо.
Henry Clerval Куда направляешься?
Victor Frankenstein Да.
Elizabeth Генри, смотри. Посмотри на этот замок, что Виктор мне подарил. Разве он не красив?
Henry Clerval Да, он прекрасен. Это действительно ты?
Victor Frankenstein Да, портрет не очень удачный, я знаю. Но пока что он послужит вместо кольца. Ну?
Henry Clerval Поздравляю! С ожидаемым событием! Когда?
Elizabeth Как только мы вернёмся домой! О, не могу поверить, что мы будем там на Новый год. Виктор собирается продолжить дело отца.
Victor Frankenstein И расширить его.
Elizabeth Я пойду вперёд, теперь, когда карантин снят. Нужно столько всего сделать для свадьбы!
Victor Frankenstein Теперь делу нужен партнёр. Денег немного, но есть еда, крыша над головой и отличная компания. И это идеальное место для того, кто наконец сдал анатомию. Вот мы и подумали — не знаешь ли кого-нибудь, кого можно порекомендовать?
Henry Clerval Виктор, я... не знаю, что сказать.
Victor Frankenstein Тогда скажи «да».
Henry Clerval Да!
Elizabeth Да! Он сказал «да»!
Henry Clerval Да! Да! И ты можешь записать это в свой дневник!
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Mrs. Moritz Сэр, я боюсь за свою девочку. Она всё ещё ищет Уильяма. Мы расстались плохо. Я была с ней жестока. Я не хотела этого! Думаю, ей сейчас очень тяжело, особенно с вашей свадьбой. Она вас очень любит. Я не вынесу, если с ней что-то случится. Она — всё, что у меня осталось. Пожалуйста, помогите мне!
Victor Frankenstein Мы организуем новый поиск, сейчас же, как только светлеет. Мы найдём её, миссис Мориц. Обещаю.
[Генри спускается поговорить с Виктором]
Elizabeth Как отец?
Henry Clerval Его сердце разбито.
[Стук в дверь]
Jailer Мистер Франкенштейн, мы задержали убийцу в пяти милях отсюда, она пряталась в сарае. У нас при ней вот это.
[Держит медальон с фотографией Виктора]
Jailer Думаю, это ваше, сэр. Сэр, вы должны прийти немедленно. Жители города обезумели.
[жители города устроили беспорядки]
Elizabeth Боже мой, что они делают?
Jailer Они, должно быть, ворвались в тюрьму!
Victor Frankenstein Чёрт возьми, человек, ты не можешь это остановить?
Jailer Они обезумели. Это линчевание.
[жители города линчуют Жюстину]
Elizabeth Жюстина!
Victor Frankenstein Жюстина!
[жители города несут её на повешение]
Justine [в ужасе] Виктор! Помоги мне! Я пыталась найти его! Я ходила к озеру, но там было темно! Я хотела привести его к вам! Он должен быть там на свадьбе! Прости! Он такой маленький! Виктор!
[жители города накидывают ей петлю на шею]
Victor Frankenstein Опустите её!
[жители города сбрасывают её с здания с петлёй на шее, вешая]
Mrs. Moritz Нет!
Victor Frankenstein Нет!
[расстроенная мать Жюстины пытается дотронуться до повешенного тела, но оно слишком высоко]
Mrs. Moritz Жюстина! Жюстина! Жюстина
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Victor Frankenstein Ты моя сестра?
Elizabeth Сестра, друг, возлюбленная.
Victor Frankenstein Жена?
Elizabeth Да!
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Отец Виктора Моё единственное сожаление — что его мать, моя покойная жена, не может разделить ту — гордость — которой сегодня наполнен наш сын. Да. Она хотела, чтобы ты получил это, Виктор, на выпускном. И на первой странице написано: «Это дневник Виктора Франкенштейна». Остальные страницы пусты — чтобы заполнить их подвигами благородной жизни.
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Victor Frankenstein О, мать. Тебе не следовало умирать. Никто не должен умирать. Я остановлю это. Я остановлю это. Клянусь.
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Henry Clerval [из трейлера; несколько строго] Нет, ты не сможешь обмануть смерть.
Victor Frankenstein [шёпотом] Мы не узнаем, пока не попробуем.
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Elizabeth Наверное, он уже с кем-то другим.
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Victor Frankenstein Получившееся создание уродливо, жалко и мертво. Завтра эта тетрадь и её тайны должны быть уничтожены.
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Krempe Зло, сшитое со Злом? Что ты думал, что получится? Да поможет небеса твоим близким!
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The Creature Есть люди, но они меня не знают.
Grandfather Почему ты не пойдёшь к ним?
The Creature Потому что я такой урод, а они — красивые.
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Captain Robert Walton Бог приведёт на суд каждое тайное деяние — доброе ли, или злое.
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The Creature Я покончил с людьми.
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Victor Frankenstein Ну что, как ты себя чувствуешь, Элизабет?
Elizabeth Живая!
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Victor's Mother Ты стал таким серьёзным молодым человеком. Все эти странные и древние книги. Ты станешь ещё большим врачом, чем твой отец. Но, знаешь, Виктор, жизнь — это не только учёба. В ней есть место и веселью.
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Justine Вилли!
Elizabeth Виктор!
Victor Frankenstein Стой! Раз, два, три.
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Victor Frankenstein ... о вкусе твоих губ. Я мечтаю о твоих объятиях и о твоей груди, и о той ночи нашей свадьбы, когда мы наконец останемся вдвоём.
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Victor Frankenstein Мы не знаем, где кончается жизнь и начинается смерть. Волосы продолжают расти даже после того, что мы называем смертью. Так же и ногти! Мы знаем, что мозг человека может умереть, но его сердце и лёгкие могут продолжать биться и дышать!
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Victor Frankenstein Что же я наделал? *Что* же я наделал?
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Victor Frankenstein Я — не могу сейчас отказаться от этой работы. Она слишком важна. Не только для меня, поверьте, для всех. И она должна — быть на первом месте.
Elizabeth Перед нами?
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The Creature Не тратьте время на крик.
Elizabeth Пожалуйста — пожалуйста, не причиняйте мне боль.
The Creature Ты прекраснее, чем я когда-либо мог представить.
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Elizabeth Кто этот человек? То есть, откуда ты знаешь, что он виноват?
Victor Frankenstein Я расскажу тебе всё после того, как уничтожу его.
Henry Clerval Если то, что ты говоришь, правда, тогда это точно дело для полиции!
Victor Frankenstein Они не поймут.
Elizabeth Так я тоже не понимаю.
Victor Frankenstein Тогда просто прими это.
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Victor Frankenstein Почему именно она?
The Creature Материалы, помнишь? Ничего больше. Твои слова. Ты сдержишь обещание!
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Elizabeth Расскажи мне всё. Но ты должен говорить правду. Вместе мы справимся с чем угодно. Что бы ты ни сделал, что бы ни случилось — я люблю тебя.
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Elizabeth Ты вся промокла. Брат и сестра — это в прошлом.
Victor Frankenstein Теперь муж и жена.
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[Виктор восстанавливается в постели, Генри подаёт ему миску с питьём]
Генри Клерваль Вот так. Спокойно. Спокойно. Немного. Вот так. Вот, теперь отдыхай спокойно.
Виктор Франкенштейн Генри, ты здесь.
Генри Клерваль Конечно, я здесь. С тобой было совсем худо. Немного ещё. Я боялся холеры, а это оказалась пневмония. Да, я становлюсь чем-то вроде врача. Даже Кремпе доволен мной. Если так пойдёт, я ещё и анатомию сдам.
Виктор Франкенштейн Эпидемия?
Генри Клерваль Ужасная. Мы ничем не можем им помочь. Уязвимые, те, кто без крыши над головой и еды... особенно новорождённые, они погибнут.
Виктор Франкенштейн Ты уверен?
Генри Клерваль Абсолютно.
Виктор Франкенштейн Слава богу.
Генри Клерваль Что ты имеешь в виду?
Виктор Франкенштейн Ничего.
Генри Клерваль Ну что ж, моя смена окончена. Увидимся позже.
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Elizabeth Дорогой Виктор, здесь почти ничего не меняется. Миссис Мориц продолжает любить и мучить Джастину в равной степени. Вилли становится всё сообразительнее с каждым днём. А отец чуть не умирает от гордости при одной мысли о тебе и твоей работе. А я... я просто скучаю по тебе. Очень сильно. Пиши скорее, Виктор.
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Felix Мы никогда не переживём зиму с таким урожаем. Земля крепко промёрзла.
Marie Продадим на рынке ещё одну свинью.
Felix Нельзя. Не пока не снимут карантин. Даже тогда — это на одну свинью меньше для нас. А ещё нужно платить за прошлый месяц. Он скоро придёт за этим.
Marie Давай. Сделаем это вместе.
Felix Ты права. Нужно. Пока не выпал снег.
Marie Тогда пошли.
[Они оба на поле, пытаются собрать урожай]
Felix Земля крепко промёрзла. У нас нет сил это сделать. Нужно двадцать человек, чтобы обработать это поле. Это бесполезно!
Marie Нужно остановиться. Уже поздно.
Felix У нас не хватает еды.
Marie Мы как-нибудь справимся. Пошли.
🧡
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[после того, как существо оставило им кучу картошки на еду]
Феликс Смотри.
[Он обнимает жену, все показаны за ужином]
Дедушка Это, должно быть, дары доброго духа леса.
Феликс Отец, в этой жизни ничего не даётся просто так. Мне бы хотелось знать кто и зачем.
Мэгги Это был он, дед? Был ли это он, добрый дух?
Дедушка Я в это верю.
Феликс Хватит уже забивать им голову ерундой.
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Claude Ты добрый дух леса?
Landlord Не совсем. Где твой отец?
[Он хватает её зловеще]
Landlord Я спросил, где твой отец?
Grandfather Кто там? Мэгги?
Landlord Нет.
Grandfather О, это ты. Что ты сделал с Мэгги?
Landlord Он там? Прячется за слепым стариком?
Grandfather Отойди! Отойди!
[Он пытается ударить его тростью, но хозяин сбивает его с ног и начинает тыкать тростью]
Landlord Не вините меня! Вините своего сына! За то, что он вовремя не платит аренду!
[Он заходит в дом, но существо хватает его и подбрасывает над крышей, убивая его]
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[после того, как существо убивает домовладельца]
Grandfather Спасибо тебе, друг мой. Большое спасибо. Не хочешь ли сесть у огня? Пожалуйста, не бойся. Входи. Входи, отдохни. Садись. Вот так. Ах, лучше. Рад, что ты наконец пришёл. Человеку не стоит прятаться в тени.
The Creature Так для меня лучше.
Grandfather Почему?
The Creature Люди боятся. Кроме тебя.
Grandfather Не может быть всё так плохо.
The Creature Хуже.
Grandfather Я могу видеть тебя руками, если ты мне доверишься.
[Он трогает руки существа, затем лицо, ощущая шрамы. Мэгги бежит к семье в лесу, отец подхватывает её, и все бегут обратно к хижине]
Maggie Папа! Папа! Он ранил дедушку!
Felix Кто ранил дедушку?
Marie Что это был за шум?
Felix Скажи мне, что это за шум!
Marie Что случилось, Мэгги?
Grandfather [после того, как он ощупал лицо существа руками] Бедный ты человек.
[Он ласково держит существо за руку]
Grandfather У тебя нет друзей?
The Creature Есть кое-кто. Но они меня не знают.
Grandfather Почему ты к ним не идёшь?
The Creature Потому что я очень... уродлив. А они такие... красивые.
Felix Папа!
[Он врывается и начинает бить существо тростью]
Felix Убирайся отсюда! Убирайся! Тварь! Монстр!
Grandfather Оставь его в покое!
[Феликс выталкивает существо из дома]
Felix Нам надо убираться отсюда.
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[творение приносит тело Джастин Виктору, чтобы оживить её]
Виктор Франкенштейн Почему именно она?
Творение Материалы, помнишь? Ничего больше. Твои слова.
Виктор Франкенштейн Нет!
[творение злится, хватает и начинает душить его]
Творение Ты сдержишь своё обещание передо мной!
Виктор Франкенштейн Не сдержу. Давай, убей меня сейчас.
Творение Это пустяки в сравнении с тем, что будет дальше. Если ты откажешь мне в брачную ночь, я буду с тобой в твою.
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Elizabeth Пожалуйста, Жюстина, оставь меня в покое. Я не буду об этом говорить.
Justine Все эти письма. Ты сама нам их каждую неделю читала.
Elizabeth Я их писала! Я писала письма! Он не писал мне уже несколько месяцев.
Justine Элизабет!
Elizabeth С ним происходит что-то ужасное. Я это чувствую. Сначала не была уверена, но знала, что должна скрыть это от отца. Теперь ходят слухи о холере.
Justine Я позабочусь об отце и Вилли. Ты езжай в Ингольштадт.
Elizabeth Нет, это невозможно. Он меня не захочет. Наверное, уже нашёл другую!
Justine Если бы он был моим, я бы уже уехала! Но он не мой. Он твой. И ты должна поехать к нему.
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Victor Frankenstein Мама! Как там с предстоящими родами?
Victor's Mother О, сегодня она шаловливая.
[Она садится рядом с ним]
Victor's Mother Когда ты был маленьким, ты бегал за светлячками в поле.
Victor Frankenstein Да, и когда я ловил их в банку, они умирали.
Victor's Mother Да, а помнишь, как ты плакал?
Victor Frankenstein Помню.
Victor's Mother Потому что ты хотел, чтобы они светились у твоей кровати и освещали тебе чтение. Ты так жаждал знаний. Такой серьёзный малыш. А теперь ты стал таким серьёзным юношей. Все эти странные и древние книги. Ты станешь даже великим врачом, чем твой отец. Но знаешь, Виктор, жизнь — это не только учёба. Нужно и веселиться.
[Она игриво забирает у него бумагу, на которой он писал]
Victor's Mother Ну ладно.
Victor Frankenstein Верни мне это!
Victor's Mother Нет!
Victor Frankenstein Верни мне это, мама!
[Он игриво гонится за ней]
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[Элизабет наблюдает за изобретениями Виктора]
Elizabeth Виктор, ты просто одержим. Объясни, что это такое.
Victor Frankenstein Это энергия. Она никогда не исчезает, а лишь меняет форму. Можно превратить свечной воск в судороги механической собаки. Но применение этому безгранично. Правда.
Elizabeth Ммм. О, Виктор, выйди на улицу, там такой прекрасный день.
Victor Frankenstein Отстань. Я занят.
[Элизабет берёт распыляющий прибор]
Elizabeth Что это?
Victor Frankenstein Это для орошения электрических угрей. Теперь положи, положи. Это не для игр. Не для игр! Положи, положи.
[Она игриво брызгает на него]
Victor Frankenstein Не делай так! Я же говорил... Дай сюда!
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[они все на улице играют, бегают, запускают воздушного змея]
Elizabeth Да ладно! В конце концов, нам стоит быть благодарными Виктору за то, что он оставил свои эксперименты хотя бы на один вечер.
Victor Frankenstein Кто сказал, что я это сделал?
Elizabeth Что ты имеешь в виду?
[слышен грохот грома, они поворачиваются и видят приближающуюся огромную грозовую тучу]
Victor Frankenstein Ах, смотри!
Elizabeth Мы все умрём. Ты же знал, что так будет!
Victor Frankenstein Не с уверенностью. Но я надеялся, что условия будут подходящими. Такие явления здесь довольно часты в это время года. Хотя такой большой я ещё не видел. Смотри! Разве это не прекрасно?
Elizabeth Виктор, тебе не стоило этого делать.
Victor Frankenstein Всё в порядке. Всё в порядке.
Elizabeth Нам нужно укрыться. Дерево!
Victor Frankenstein Нет, нет, нет! Это именно то, что делать нельзя. Дерево — куда более мощный проводник, чем мы.
Justine Виктор, а как же Вилли?
Victor Frankenstein Эм...
Elizabeth Что нам делать?
Victor Frankenstein Давайте!
[Они достают материалы из вещей Виктора, чтобы собрать устройство]
Victor Frankenstein Все разбегайтесь! Элизабет, возьми это. Быстро! Давай, быстро!
Elizabeth Что это?
Victor Frankenstein Вбивай это в землю идеально.
Elizabeth И что теперь? Вилли?
Victor Frankenstein Все вниз!
[Они все ложатся на одеяла с металлическим проводником над ними]
Victor Frankenstein Дай мне руку! Всё будет хорошо. Теперь аккуратно. Отлично.
Elizabeth Виктор, надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
Victor Frankenstein Вилли, не смотри вверх!
Justine Вилли!
Elizabeth Виктор!
Victor Frankenstein Раз! Два! Три!
[Молния ударяет в проводник и проходит сквозь всех четверых без вреда]
Victor Frankenstein Теперь.
[Они все встают, из их рук искрит электричество]
Victor Frankenstein Ну как, Элизабет, как ты себя чувствуешь?
Elizabeth Живая!
[Они соединяют пальцы, и электричество объединяется]
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[они танцуют снаружи]
Elizabeth Нам лучше зайти, пока нас не заметили.
Victor Frankenstein Ещё немного. Пожалуйста? Я не знаю, когда мы снова останемся вдвоём.
Elizabeth [смеётся] О, дорогой Виктор.
Victor Frankenstein Буду скучать, когда ты смеёшься надо мной.
Elizabeth А я — когда ты заставляешь меня смеяться.
Victor Frankenstein Ну... Как братья и сёстры прощаются?
Elizabeth Возможно, им и не приходится.
Victor Frankenstein Я не стану, если ты не станешь.
[Они страстно целуются]
Victor Frankenstein Ты моя сестра?
Elizabeth Сестра, друг, возлюбленная.
Victor Frankenstein Жена?
Elizabeth Да!
Victor Frankenstein Тогда поедем со мной в Ингольштадт. Выходи за меня прямо сейчас!
Elizabeth Виктор, нет!
Victor Frankenstein Тогда я останусь!
Elizabeth О! Я больше всего на свете хочу быть твоей женой. Но пока тебя нет рядом, я принадлежу этому дому. Я хочу вернуть в этот дом жизнь. Я... хочу сделать его прекрасным домом для наших детей. А ты должен идти и делать великие дела, которые тебе суждено сделать.
Victor Frankenstein Я так хочу тебя.
Elizabeth Я буду здесь, когда ты вернёшься. На каждый праздник, на каждый визит. А потом — в нашу свадебную ночь.
Victor Frankenstein До нашей свадебной ночи.
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Justine [пока все снаружи ищут Уильяма, она тоже ищет и рыдает] Уилли! Уилли! Это не игра! Уилли! Уже так поздно! Мы все так устали. Я так устала!
[Она засыпает в сарае]
🧡
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[после смерти Уильяма Генри пытается утешить барона Франкенштейна]
Henry Clerval Мы сделали всё, что могли, сэр. Теперь вы просто отдыхайте. Мы сделали всё, что могли.
🧡
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