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Джоанна Рот
Джоанна Рот Joanna Roth
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Киноафиша Персоны Джоанна Рот

Джоанна Рот

Joanna Roth

Дата рождения
1 января 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Орхус, Дания
Связи Джоанна Рот
Джон Ханна
состоят в браке Джон Ханна

Популярные фильмы

Открытое море. Смерть рядом 7.6
Открытое море. Смерть рядом (2025)
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы 7.6
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы (1990)
Покидая Блэкпул 6.6
Покидая Блэкпул (2016)

Фильмография Джоанна Рот

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актриса 4
Открытое море. Смерть рядом 7.6
Открытое море. Смерть рядом Row
приключения, детектив, триллер 2025, Великобритания
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Билеты
Покидая Блэкпул 6.6
Покидая Блэкпул Away
драма 2016, Великобритания
Вдовец
Вдовец
драма, криминал, триллер 2014, Великобритания
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы 7.6
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
комедия, драма 1990, Великобритания / США
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