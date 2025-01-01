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Джоанна Рот
Joanna Roth
Связи Джоанна Рот
Джон Ханна
состоят в браке
Киноафиша
Персоны
Джоанна Рот
Джоанна Рот
Joanna Roth
Дата рождения
1 января 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Орхус, Дания
Связи Джоанна Рот
состоят в браке
Джон Ханна
Популярные фильмы
7.6
Открытое море. Смерть рядом
(2025)
Билеты
7.6
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
(1990)
6.6
Покидая Блэкпул
(2016)
Фильмография Джоанна Рот
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
2016
2014
1990
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
7.6
Открытое море. Смерть рядом
Row
приключения, детектив, триллер
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Покидая Блэкпул
Away
драма
2016, Великобритания
Вдовец
драма, криминал, триллер
2014, Великобритания
7.6
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
комедия, драма
1990, Великобритания / США
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