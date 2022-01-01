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Франкенштейн
Франкенштейн, 1994: актеры и роли
Frankenstein
Франкенштейн
1994 / США / Япония
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Франкенштейн, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Том Халс
Tom Hulce
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Иэн Холм
Ian Holm
Ричард Брирс
Джон Клиз
John Cleese
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