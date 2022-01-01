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Франкенштейн Франкенштейн
Киноафиша Фильмы Франкенштейн Франкенштейн, 1994: актеры и роли
Frankenstein Франкенштейн 1994 / США / Япония
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Франкенштейн, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh Том Халс Tom Hulce Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Ричард Брирс Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Роберт Харди Robert Hardy Шери Лунги Шери Лунги Cherie Lunghi Хью Бонневилль Хью Бонневилль Hugh Bonneville
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