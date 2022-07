1 To Think of a Story Патрик Дойл 3:30

2 What's Out There? Патрик Дойл 2:52

3 There's an Answer Патрик Дойл 4:36

4 I Won't If You Won't Патрик Дойл 1:59

5 A Perilous Direction Патрик Дойл 3:21

6 A Risk Worth Taking Патрик Дойл 3:19

7 Victor Begins Патрик Дойл 0:54

8 Even If You Die Патрик Дойл 2:16

9 The Creation Патрик Дойл 2:01

10 Evil Stitched to Evil Патрик Дойл 4:44

11 The Escape Патрик Дойл 1:48

12 The Reunion Патрик Дойл 0:46

13 The Journal Патрик Дойл 1:05

14 Friendless Патрик Дойл 2:10

15 William! Патрик Дойл 2:45

16 Death of Justine / Sea of Ice Патрик Дойл 3:55

17 Yes I Speak Патрик Дойл 5:37

18 God Forgive Me Патрик Дойл 0:58

19 Please Wait Патрик Дойл 3:21

20 The Honeymoon Патрик Дойл 1:17

21 The Wedding Night Патрик Дойл 2:06

22 Elizabeth Патрик Дойл 4:12

23 She's Beautifull Патрик Дойл 3:36