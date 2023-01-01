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Мэнсфилд Парк Мэнсфилд Парк
Киноафиша Фильмы Мэнсфилд Парк Мэнсфилд Парк, 1999: актеры и роли
Mansfield Park Мэнсфилд Парк 1999 / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Мэнсфилд Парк, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патриция Розема Патриция Розема Patricia Rozema
В ролях
Фрэнсис О’Коннор Фрэнсис О’Коннор Frances O'Connor Шила Гиш Sheila Gish Гарольд Пинтер Harold Pinter Линдси Дункан Линдси Дункан Lindsay Duncan Джонни Ли Миллер Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Виктория Хэмилтон Виктория Хэмилтон Victoria Hamilton Хью Бонневилль Хью Бонневилль Hugh Bonneville
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