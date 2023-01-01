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Мэнсфилд Парк
Мэнсфилд Парк, 1999: актеры и роли
Mansfield Park
Мэнсфилд Парк
1999 / Великобритания
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Мэнсфилд Парк, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патриция Розема
Patricia Rozema
В ролях
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
Шила Гиш
Sheila Gish
Гарольд Пинтер
Harold Pinter
Линдси Дункан
Lindsay Duncan
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Виктория Хэмилтон
Victoria Hamilton
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
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