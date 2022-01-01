Нострадамус, 1994

«Моему сыну Цезарю Нострадамусу с пожеланием долгой жизни и счастья. Твое запоздалое появление, сын мой, заставило меня записать все, что я накопил за многие бессонные ночи».



«После того, как мое тело покинет этот мир, пусть все то, что открылось мне в божественном воплощении, станет твоим наследством и послужит на благо человечеству. Я собирался хранить молчание, но поскольку грядущие события коснутся всех людей, я решил раскрыть эти события, представив их в закодированной, обманывающей ум форме…» — Мишель Нострадамус.