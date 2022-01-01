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Нострадамус Нострадамус
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Nostradamus

Нострадамус, 1994

1994 / Франция / Великобритания / Румыния
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

«Моему сыну Цезарю Нострадамусу с пожеланием долгой жизни и счастья. Твое запоздалое появление, сын мой, заставило меня записать все, что я накопил за многие бессонные ночи».

«После того, как мое тело покинет этот мир, пусть все то, что открылось мне в божественном воплощении, станет твоим наследством и послужит на благо человечеству. Я собирался хранить молчание, но поскольку грядущие события коснутся всех людей, я решил раскрыть эти события, представив их в закодированной, обманывающей ум форме…» — Мишель Нострадамус.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 2 июля 1994
Премьера в мире 1 января 1994
Возраст 16+
Режиссер
Роджер Кристиан
В ролях
Чеки Карио
Чеки Карио
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нострадамус 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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