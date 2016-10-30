Признайтесь, вам наскучили обычные супергеройские боевички? Это нормально, проблему ещё в 1963-м пытались решить, когда и был придуман нейрохирург с говорящим (в оригинале) именем Стрэндж. Нет, сам по себе он не особо странный, просто после автокатастрофы вынужден был сменить профессию и теперь практикует особый вид спецспособностей, которым якобы любой может обучиться при должной устремлённости. Говоря проще — магию. Отсюда и особое снаряжение, и окружение из чуть менее умелых соратников…
Фильм имеет не затянутый сюжет, жизнь героя проносится за полтора часа незаметно, но последние пол часа наиграно, но стоит посмотреть.
P.S. посмотрите отрывок в конце титров, прикольный. будет ТОР.
что касается спецэффектов - то это колоссальный труд, но мне было смотреть даже не приятно - глазам было не приятно от переизбытка компьютерных перемещений всего в кадре(мне это напомнило картинки из конца 90х-начала 2000х - где смотришь на нагромождение цветов и фигур, а видишь лодку на реке)
Многовато спецэффектов, но на то это и фэнтези :))
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