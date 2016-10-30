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Признайтесь, вам наскучили обычные супергеройские боевички? Это нормально, проблему ещё в 1963-м пытались решить, когда и был придуман нейрохирург с говорящим (в оригинале) именем Стрэндж. Нет, сам по себе он не особо странный, просто после автокатастрофы вынужден был сменить профессию и теперь практикует особый вид спецспособностей, которым якобы любой может обучиться при должной устремлённости. Говоря проще — магию. Отсюда и особое снаряжение, и окружение из чуть менее умелых соратников…