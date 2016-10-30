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Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж
Киноафиша Фильмы Доктор Стрэндж Отзывы о фильме «Доктор Стрэндж»
Doctor Strange Доктор Стрэндж 2016 / США
8.2 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Доктор Стрэндж»

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Наша рецензия

Признайтесь, вам наскучили обычные супергеройские боевички? Это нормально, проблему ещё в 1963-м пытались решить, когда и был придуман нейрохирург с говорящим (в оригинале) именем Стрэндж. Нет, сам по себе он не особо странный, просто после автокатастрофы вынужден был сменить профессию и теперь практикует особый вид спецспособностей, которым якобы любой может обучиться при должной устремлённости. Говоря проще — магию. Отсюда и особое снаряжение, и окружение из чуть менее умелых соратников…

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Александр Серёгин 30 октября 2016, 11:53
Оценка
Что можно сказать об очередном детище компании МАРВЕЛ, фильм удался! Что от фильма ждал то и получил, нотку юмора, битвы меняющие представление об геометрии, а если занимаешься видеомонтажем, то многое даже остается тайной.
Фильм имеет не затянутый сюжет, жизнь героя проносится за полтора часа незаметно, но последние пол часа наиграно, но стоит посмотреть.
P.S. посмотрите отрывок в конце титров, прикольный. будет ТОР.
30 октября 2016, 11:53 Ответить
Гена Букин 30 октября 2016, 20:53
Ходил я сегодня на IMAX фильм! отдал 800 рублей, ждал много эмоции и получил их. Правда мне очень понравился этот фильм, сколько спец эффектов, актеры тоже очень хорошо сыграли. советую посмотреть не пожалеете.
30 октября 2016, 20:53 Ответить
Максим Майер 6 ноября 2016, 11:51
Вчера посмотрел этот замечательный фильм и даже сегодня утром , проснулся с мыслями о нем . В отличии от остальных фильмов , во время просмотра , в голове не возникает лишних мыслей , лишь заинтересованность . Фильм , как известно от всемирно известной компании "marvel" и поэтому многие , включая меня ожидали множество боевых действий . Здесь их не так много , как в некоторых , но не смотря на это различные промежутки фильма в офисах и библиотеках очень интересные ! Вообщем , исходя из этого могу сказать , что фильм идеальный и может для кого то покажется лучшим из тех , что создали марвел . Оценка : 9/10
6 ноября 2016, 11:51 Ответить
Алена Рябова 6 ноября 2016, 20:47
Одноразовый фильм, сегодня посмотрела... не произвел впечатления... спецэффекты конечно же красивые, но сюжет скучный, с половины фильма хотелось уйти... гарри потер в возрасте)))
6 ноября 2016, 20:47 Ответить
ЛиЛико 9 ноября 2016, 13:28
Оценка
Посмотрела фильм и осталась очень довольна!!! Достаточно хороших спецэффектов и динамики. Особенно порадовала игра главного героя, уж очень мне нравится этот актер))) Красивая картинка и относительно продуманный сюжет. Смотреть определенно стоит, особенно в кинотеатре.
9 ноября 2016, 13:28 Ответить
Ирина Гусева 9 ноября 2016, 15:12
Приятно порадовал главный актер, мой любимый Шерлок плавно вписался и в доктора Стренджа, остался прежним характер и юмор. Первые минут 30 просто засыпала (даже забыла что мы пришли на фентези), нопотом сюжет начал стремительно раскручиваться, появился экшн и все это приправленно хорошим юмором. Советую посмотреть, фильм интересный, увлекательный и смешной, не жаль потраченных денег.
9 ноября 2016, 15:12 Ответить
Наталья Бакулева 12 ноября 2016, 09:08
Отличный фильм! Очень классный! Наверно,лучше смотреть в 3Д- очень много спецэффектов. Но мы смотрели простой,и тоже очень понравилось!
12 ноября 2016, 09:08 Ответить
Андрей 12 ноября 2016, 14:52
Оценка
самая худшая и не интересная история от Марвела, которую я смотрел! сюжет фильма откровенно слабый и только игра актёров вытягивает, хотя, "жена путешественника во времени", получила и сыграла роль, с которой мог справиться даже Джо из сериала Друзья(эпизодические удивления и одна слезливая сцена).
что касается спецэффектов - то это колоссальный труд, но мне было смотреть даже не приятно - глазам было не приятно от переизбытка компьютерных перемещений всего в кадре(мне это напомнило картинки из конца 90х-начала 2000х - где смотришь на нагромождение цветов и фигур, а видишь лодку на реке)
12 ноября 2016, 14:52 Ответить
Света Легкова 15 ноября 2016, 15:28
Такое шикарное кино! Мне и друзьям очень понравилось, сегодня пойдем ещё раз)))
15 ноября 2016, 15:28 Ответить
Сергей 28 ноября 2016, 11:21
Респект, марвел жгет.
28 ноября 2016, 11:21 Ответить
Мария Мироненко 27 октября 2017, 11:30
Оценка
Крутой фильм :) Смотрела давно, но до сих пор прекрасно помню прекрасную игру Камбербэтча, которого крепко полюбила благодаря роли Шерлока Холмса.
Многовато спецэффектов, но на то это и фэнтези :))
27 октября 2017, 11:30 Ответить
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