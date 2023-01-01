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Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж
Киноафиша Фильмы Доктор Стрэндж Награды и номинации фильма Доктор Стрэндж
Doctor Strange Доктор Стрэндж 2016 / США
7.9 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Доктор Стрэндж

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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