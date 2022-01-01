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Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж, 2016: актеры и роли
Doctor Strange
Доктор Стрэндж
2016 / США
Трейлер
8.2
Оцените
172
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Доктор Стрэндж, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Дерриксон
Scott Derrickson
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Скотт Эдкинс
Scott Adkins
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
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Amy Landecker
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