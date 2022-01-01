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Сказание о принцессе Кагуя
Сказание о принцессе Кагуя, 2013: актеры и роли
Kaguyahime no monogatari / The Tale of The Princess Kaguya
Сказание о принцессе Кагуя
2013 / Япония
Трейлер
8.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Сказание о принцессе Кагуя, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата
Isao Takahata
В ролях
Аки Асакура
Юкиджи Асаока
Бо Бриджес
Beau Bridges
Джеймс Каан
James Caan
Дин Кэйн
Dean Cain
Такэо Тий
Даррен Крисс
Darren Criss
Исао Хасидзумэ
Isao Hashizume
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