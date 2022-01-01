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Сказание о принцессе Кагуя Сказание о принцессе Кагуя
Киноафиша Фильмы Сказание о принцессе Кагуя Сказание о принцессе Кагуя, 2013: актеры и роли
Kaguyahime no monogatari / The Tale of The Princess Kaguya Сказание о принцессе Кагуя 2013 / Япония
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Сказание о принцессе Кагуя, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата Isao Takahata
В ролях
Аки Асакура Юкиджи Асаока Бо Бриджес Бо Бриджес Beau Bridges Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Дин Кэйн Дин Кэйн Dean Cain Такэо Тий Даррен Крисс Даррен Крисс Darren Criss Исао Хасидзумэ Исао Хасидзумэ Isao Hashizume
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