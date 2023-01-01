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Сказание о принцессе Кагуя Сказание о принцессе Кагуя
Киноафиша Фильмы Сказание о принцессе Кагуя Награды и номинации мультфильма Сказание о принцессе Кагуя
Kaguyahime no monogatari / The Tale of The Princess Kaguya Сказание о принцессе Кагуя 2013 / Япония
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации мультфильма Сказание о принцессе Кагуя

Вся информация о мультфильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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