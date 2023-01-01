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Сказание о принцессе Кагуя
Награды и номинации мультфильма Сказание о принцессе Кагуя
Kaguyahime no monogatari / The Tale of The Princess Kaguya
Сказание о принцессе Кагуя
2013 / Япония
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8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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