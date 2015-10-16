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Дикие истории
Отзывы о фильме «Дикие истории»
Relatos salvajes
Дикие истории
2014 / Аргентина / Испания
Трейлер
7.4
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
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Клавдия
16 октября 2015, 22:08
Рекомендую к просмотру людям с отменным чуством юмора ( рядом с нами сидела пожилая дама и возмущенно восклицала каждый раз когда мы начинали хохотать:"что смешного, я не понимаю") ....
Отличный фильм!!!!
16 октября 2015, 22:08
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semiramis
26 октября 2015, 23:46
Да,действительно просмотрел шот-лист на Оскар и с радостью обнаружил там "Дикие истории"!!! И теперь буду за него болеть,хоть это и не патриотично,но справедливо!!! Тем более удивительно,что выдвиженцу на Оскар у нас не создали вообще никакой рекламы и он прошел практически не замеченым !!!
26 октября 2015, 23:46
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semiramis
28 октября 2015, 00:48
Попал на фильм совершенно случайно ,прочитав "Педро Альмадовар представляет" ,да и время надо было убить с подругой !!! На удивление зал был забит под завязку,что тоже удивило !!! И был просто сражен этими "ДИКИМИ ИСТОРИЯМИ",которые держали в напряжении 2 часа !!! Фильм в чем -то перекликается с нашей "обличительной чернухой " последнего времени,но после просмотра не оставляет такого чувства безысходности и ужаса !!Потому что он снят для широкого зрителя ,а не для фестивальных бонз в надежде потрясти их ужасами российской действительности!!! Причем фильм показывает,что проблемы Европейцев очень похожи на наши ,да и чиновники там и продажны и за деньги готовы на все!!! Но насколько же это снято с чувством меры и юмора , с шикарной игрой совершенно неизвестных актеров !!! И главное нет нашей серости, пьяного псевдофилософствования на 20 минут !!! Я давно не получал столь сильных впечатлений от фильма, который никто не пиарит и который прошел совершенно незамеченным у нас!!! Я бы тоже ( как и предыдущий оратор ) его выдвинул и на Оскара и на Золотой орел !!! Но Западу сейчас нужней тягомотина типа "ЛЕВИАФАНА" или "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" другого нашего "великого мастера",использующего безумные государственные деньги на лакирование дореволюционной России!!!
28 октября 2015, 00:48
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BigBob
28 октября 2015, 00:51
Наконец-то я увидел кино, от которого давненько так не вставляло! Фильм-прорыв, фильм-бомба! Образец чёрной комедии уровня Криминального чтива помноженный на шесть! Фильм -ураган, фильм -держите меня семеро! Девушка сидевшая рядом два часа, без перерыва всхлипывая, билась в истерике, сзади реально кто-то сломал кресло от смеха... и это всё в благопристойной и антибыдловой Родине. Когда вы ещё видели такое?
Конечно же я, чёрт возьми, ещё под впечатлением, но у меня, что бывает невозможно редко, вообще претензий нет! Всё, от первых секунд остроумных анималистичных титров до последнего аккорда - всё в точку, всё на высшем, всё 10 из 10! Чумовая операторская работа, актёры все без исключения как прекрасны, так и неизвестны, ну а сами истории просто восхитительно выстроены и преподаны, и даже если их концовка отчасти предсказуема, то сам путь к ней сделан так блистательно и гениально, что подтверждение догадки слаще любых возможных было сценарных завихрей и заумствованний.
Может мой "кипяток"это ещё отчасти и потому, что три из шести историй происходили и со мной. Уверен, однако, что при должной рекламе эти Истории порвут любую кассу, всё это поразительно родное, близкое и знакомое снято так, что лишь только последняя новелла за 20 своих минут оставляет "Горько" нервно курить в сторонке. Но как это бывает со всем талантливым и сочным, кто-то придерживает коней, пока унылый шлак навроде Левиафана позорно пиарится на кинофестивалях.
Итак, мой личный Золотой орёл, а с ним все пальмовые ветви, медведи, львы, глобусы и шесть Оскаров отправляются Дамиану Сифрону и его бесподобному и взрывному набору из шести новелл под названием "ДИКИЕ ИСТОРИИ"
28 октября 2015, 00:51
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Отличный фильм!!!!
Конечно же я, чёрт возьми, ещё под впечатлением, но у меня, что бывает невозможно редко, вообще претензий нет! Всё, от первых секунд остроумных анималистичных титров до последнего аккорда - всё в точку, всё на высшем, всё 10 из 10! Чумовая операторская работа, актёры все без исключения как прекрасны, так и неизвестны, ну а сами истории просто восхитительно выстроены и преподаны, и даже если их концовка отчасти предсказуема, то сам путь к ней сделан так блистательно и гениально, что подтверждение догадки слаще любых возможных было сценарных завихрей и заумствованний.
Может мой "кипяток"это ещё отчасти и потому, что три из шести историй происходили и со мной. Уверен, однако, что при должной рекламе эти Истории порвут любую кассу, всё это поразительно родное, близкое и знакомое снято так, что лишь только последняя новелла за 20 своих минут оставляет "Горько" нервно курить в сторонке. Но как это бывает со всем талантливым и сочным, кто-то придерживает коней, пока унылый шлак навроде Левиафана позорно пиарится на кинофестивалях.
Итак, мой личный Золотой орёл, а с ним все пальмовые ветви, медведи, львы, глобусы и шесть Оскаров отправляются Дамиану Сифрону и его бесподобному и взрывному набору из шести новелл под названием "ДИКИЕ ИСТОРИИ"
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